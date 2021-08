Ľuboš Blaha řeže: Úprk nejmodernější armády před vousatými strýci. Američtí mopsové zoufale kňučí. Obzvlášť královský pohled je prý na Čaputovou

reklama

„Spojené státy jsou celému světu pro smích. Po Afghánistánu už je nikdo nemůže brát vážně. A český prezident Miloš Zeman položil zásadní otázku – jaký smysl má ještě vůbec NATO?“ píše Blaha úvodem svého komentáře, v němž reflektuje dění v Afghánistánu, kde převzal moc radikální Tálibán krátce poté, co území opustila spojenecká vojska.

V dějinách se to děje běžně – jedna mocnost upadá, jiné nastupují. Stalo se to římské říši, stalo se to Portugalsku, Španělsku, Francii a Británii. „Dnes se to děje USA. Tím, že žijeme v televizní době, vidí to celý svět v přímém přenose a chytá sa před televizemi za břicho,“ pokračuje Blaha.

„Ten pohled, jak nejmodernější armáda světa zbaběle prchá před vousatými strýci s kalašnikovem na koních, na ten se bude v učebnicích dějepisu ještě dlouho vzpomínat. Mně tedy statečně trhá koutky,“ dodává slovenský politik.

„Všichni američtí mopsové po celém světě teď zoufale kňučí a zuřivě vrčí na každého, kdo se směje jejich zostuzenému pánu. Podívejte se na ty uplakané tváře Ivana Korčoka, Jaroslava Naďa nebo Zuzany Čaputové – to je královský pohled.

Dnes už i malé děti vidí, že USA jsou upadající zdegenerovaná velmoc, která se koňským tempem řítí na smetiště dějin. Země je v rozkladu, má obrovské sociální rozdíly, její společnost je dva milimetry od občanské války,“ popisuje Blaha, že USA jsou v dezolátním stavu. Mají míru chudoby na úrovni Botswany a Namibie, a to jsou jednou z nejbohatších zemí světa. Panují zde zločiny, oligarchie a nerovnost.

„A teď je ještě porazí afghánští kočovní lidé. To je ještě trapnější než před 50 lety ve Vietnamu – Vietkong měl přece jen podporu Číny nebo Sovětského svazu, zatímco Tálibán byl kompletně izolovaný,“ vzpomněl Blaha.

Netrvalo dlouho a jen pár dní po tom, co z Afghánistánu odešli američtí vojáci, se země zmocnil Tálibán. „Jen si představte, co nastane v Iráku, odkud jsou Američané také na odchodu. Vlastně rozmlátili dvě funkční země, které se nám nemusely líbit – ale neumírali tam lidé ve statisících. Potom tam přiletěly americké stíhačky, rozmlátily to tam a zemřelo kvůli nim přes milion kidí. A výsledkem je, že džihádismus je ještě silnější než předtím. Blahopřeji vám. Ať žije Pentagon!“ dodává Blaha.

O šéfovi Bílého domu Bidenovi si nemáme na jeho doporučení dělat iluze. „On neprchá z Iráku a Afghánistánu, protože je osvíceným vládcem a chce se věnovat tomu, čemu se má věnovat – sociální záchraně vlastního národa. Kéž by to tak bylo. Ne, on chce přesunout americkou armádu z Blízkého východu, aby ji mohl ve větší síle nasadit tam, kde Americe vyrostla největší konkurence – ve východní Asii. Amerika sa dnes nejvíc bojí Číny, proto tyto vojenské manévry,“ upozorňuje Blaha.

Ve skutečnosti podle něj však každý vidí, že éra Ameriky je definitivně pryč. „Dopředu se dere Čína a Rusko. Amerika už nemá co nabídnout. Všichni už mají plné zuby toho jejich mentorování – kopají do Ruska, kopají do Číny, kopají do Kuby i do Venezuely,“ píše Blaha s tím, že ve skutečnosti žádná z těchto zemí nikomu neublížila.

Zato Amerika ublížila: „Celá desetiletí vedla války ve jménu lidských práv a výsledkem jsou akorát zpustošené země a miliony mrtvých. Hej, hej, mrtvolám už nikdo lidská práva sebrat nemůže,“ píše Blaha.

Připomíná slova amerického filozofa a společenského kritika Noama Chomskyho, která kdysi prohlásil, že všichni američtí prezidenti po druhé světové válce jsou válečnými zločinci. „Mnoho intelektuálů ve světě souhlasí s tím, že USA jsou ve skutečnosti darebácký stát. Co myslíte, je to tak?“ pokládá Blaha řečnickou otázku.

Závěrem politik vyzývá: „Nedopusťme, aby nás servilní Korčokov a Naďov stáhli spolu s nimi, jdou dolů. Raketovým tempem padají ke dnu. Degenerují a uhnívají. My musíme jít vlastní cestou národních zájmů, respektu k jiným, cestou přátelství a míru.

Dost bylo amerických válek. Dost bylo rusofobie. Dost už bylo válečného štvaní. Po výprasku v Iráku a Afghánistánu může Ameriku brát vážně akorát tak Mrs. Susan Caputova, která je za to placená,“ uzavírá svůj komentář slovenský poslanec Ľuboš Blaha z opozičního Směru – Sociální demokracie.

