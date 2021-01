Ludvík z Motola: Jen Česko a Německo zvládne plošně proočkovat. EU? Selhání

Vláda Andreje Babiše je kritizována za to, že na rozdíl od Izraele či Německa nedokázala připravit a především začít úspěšně naplňovat očkovací strategii. Ředitel Fakultní nemocnice Motol v Praze Miloslav Ludvík však tvrdí, že plošné očkování populace nakonec zvládnou jen Německo a Česká republika. Ostatní země budou podle jeho názoru pokulhávat. Tvrdě se obul do Evropské unie, která podle něj nákup vakcín vyjednávala hloupě.

reklama

„Já už jsem několikrát řekl, že to (očkování) zvládnou dvě země v Evropě. Němci, protože jsou extrémně organizovaní, a Češi, protože jsou extrémně improvizovaní,“ sdělil Ludvík moderátorovi Lubošovi Xaverovi Veselému v internetové televizi XTV.

Očkování podle ředitele probíhá v Česku pomaleji kvůli EU.

Anketa Co byste vzkázali Miroslavu Kalouskovi? Hodně zdraví 4% Budete nám chybět, byla s Vámi legrace 3% Neměl jsem Vás rád, ale máte můj respekt 4% Díky za vše, co jste udělal 4% Jeho odchod mě nechává klidným 85% hlasovalo: 3619 lidí

„Ono to bude znít trochu pejorativně, já jsem rád, že jsme v Evropské unii, ale vyjednávalo se tam tak trošku hloupě, protože se vyjednávalo z pozice, že my budeme kupovat velké množství, tak nám dejte slevu. A vůbec si ti vyjednavači neuvědomili, že když má někdo monopol, a v tu chvíli Pfizer zřejmě měl, tak když přišly USA a Izrael s vyšší nabídkou, tak tu Evropu odsunuli do pozadí,“ vyložil svůj pohled na situaci Ludvík.

Pokud jde o Fakultní nemocnici Motol, ta podle Ludvíka zvládne naočkovat 500 lidí denně. Proč tak málo? Protože nemocnice primárně není očkovací centrum. Vedle očkování provádí testy na covid a samozřejmě poskytuje standardní lékařskou péči. Proto tu nemocnice jsou. Ono prý už zabere spoustu času s lidmi, co se přijdou očkovat, vyplnit správně papíry, zkontrolovat rodná čísla a tak podobně.

Poté si rýpl do České televize.

„Uvede se, myslím, že zrovna v České televizi jsem to viděl, že jsou v celém kraji dvě volná covidová lůžka. To je informace o ničem, protože já odmítám dělit pacienty na covid plus a covid mínus. Já musím hospitalizovat pacienta, ať má covid, nebo nemá,“ zdůraznil Ludvík

Historicky je prý dáno, že v Praze a v Brně je k dispozici více lůžek, takže když není zbytí, lze pacienty z jiných krajů převézt např. do Prahy, což se stalo třeba v případě pacientů z Karlovarského kraje. Ludvík tady zkritizoval lékaře z nemocnice v Chebu. „Takové to strašení typu, že se bude rozhodovat, komu péči dát a komu ne, tak to bylo fakt za čáru,“ řekl.

V rozhovoru prohlásil, že zdravotnictví si neoddechne ani v roce 2021, ani v roce 2022, protože v příštím roce se budou řešit pacienti, kteří se dnes kvůli koronaviru odsouvají.

Nakonec volal po otevření škol.

„Kde já vidím opravdu obří problém, tak to je to, že jsou zavřené školy. Pokud lidé chodí do práce, tak myslím, že moc nemá logiku, že jsou zavřené školy,“ řekl Ludvík.

Psali jsme: Odmítači, vážný vzkaz. Milan Lasica ho vyslal přes PL. Došlo i na Čaputovou a Matoviče Prezident Zeman se dnes nechá očkovat proti koronaviru V létě brojil proti rouškám. A teď leží rektor UK na JIP s mimotělní podporou plic Boris Šťastný na scéně! SPD ho nominovala do důležité funkce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.