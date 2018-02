Lůza už se třese na Českou televizi, vypálil Pavel Šafr

Prezident Miloš Zeman v rozhovoru s Jaromírem Soukupem na TV Barrandov znovu udeřil na Českou televizi. Hlava státu dala najevo, že by uvítala personální změny ve veřejnoprávní televizi. A Pavel Šafr na serveru Forum24.cz znovu bije na poplach. Lůza se podle něj třese na změny v ČT.

Miloš Zeman se v pořadu Týden s prezidentem vyjadřoval k výkonu českých sportovců na olympiádě v Jižní Koreji. Neskončil však jen u českých sportovců. Svou porci dostali také sportovní komentátoři působící v ČT a od nich zase nebylo daleko k personálním záležitostem ve veřejnoprávní televizi celkově. Zlatá medailistka Ester Ledecká je prý prezidentovi o to sympatičtější, že odmítá dávat rozhovory českým novinářům, když se koncentruje na závod.

Prezident ještě dodal, že nestačí jen kritizovat práci České televize, ale hodilo by se také nějak situaci změnit. „A jedna z cest, jak s tím něco dělat, spočívá ve dvojím zamítnutí zprávy o hospodaření České televize. V takovém případě dochází k personálním změnám v České televizi a já bych si samozřejmě tyto změny velice přál. I když je jako prezident nemohu vůbec ovlivnit. To mohou ovlivnit pouze poslanci, pokud tu zprávu o hospodaření dvakrát zamítnou,“ poznamenal prezident.

Když to uslyšel Pavel Šafr, rozhodl se veřejnoprávní televizi bránit na sociální síti Twitter. „Bolševizace pokračuje. Teď se lůza třese na likvidaci České televize. Situace je opravdu strašná,“ napsal. A svým příspěvkem rozpoutal diskusi do které se zapojil např. bloger František Matějka. Ten Šafrovi okamžitě oponoval, že by stačilo, aby ČT podávala divákům objektivní informace, a ne jen jednostranný pohled na svět.

Kriticky se o veřejnoprávní televizi vyjádřili i někteří další diskutující. Zazněl dokonce názor, že likvidace ČT by byla správnou věcí.

O slovo se však přihlásili i zastánci ČT, kteří varovali, že se blíží další „válka o ČT“, protože se jistě najdou poslanci, kteří prezidentův hlas vyslyší. Proto je prý nezbytně nutné Českou televizi bránit.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nestatečný Sobotka. Takový byl vždycky, vyprávěl prezident Zeman na Barrandově. Pelikána poslal dostudovat si historii Jindřicha Šídla prošetřuje policie Babiš porušil jedno velké české tabu, píše slovenský deník. A Zeman mu pomáhá „Možná tímhle žijete v Praze tady po kavárnách, ale v zemi taková situace není!“ Ovčáček, Hašek, Pospíšil a další rozpoutali u Jílkové brutální bitvu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp