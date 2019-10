Lže! Vyhýbá se diskuzi, nechce k Soukupovi. Okamura o Dvořákovi z ČT. Kalousek mu to pak musel vysvětlit

Poslanci znovu debatovali o výročních zprávách o hospodaření České televize za léta 2016, 2017 a 2018. Navzdory tomu, že se pomalu blíží konec roku 2019, se poslední schválená zpráva o hospodaření ČT vztahuje k roku 2015.

Zákonodárci věnovali pozornost také generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi. Kritickými slovy na jeho adresu nešetřil bývalý stranický kolega Tomia Okamury a dnes nezařazený poslanec Lubomír Volný.

„Já tady musím zareagovat na lež, která zazněla z úst generálního ředitele České televize Petra Dvořáka. Tady zazněl citát, že on se nevyhýbá diskusi. Ale vždyť on se jí přeci vyhýbá. Veřejně byl mnohokrát pozván do TV Barrandov,“ oznámil Okamura. V tu chvíli se Sněmovnou rozlehl smích.

„A generální ředitel ČT tam odmítl jít, protože by měl tak silného soupeře, který je argumentačně připraven, že by samozřejmě to nebylo pro něj vhodné,“ vychvaloval Soukupa Okamura. „On tady najednou nabízí jinou diskusi u sebe na televizi, kterou budou moderovat jeho zaměstnanci, na které má přímý vliv, i finančně, formou odměn a tak podobně. Tak to je představa demokracie České televize,“ rozčiloval se místopředseda Sněmovny. „Takže já vyzývám generálního ředitele Dvořáka, ať přijme pozvání pana Soukupa,“ pravil Okamura.

Když se zdálo, že skončil, obvinil ještě generálního ředitele ČT, že je arogantní. Nelíbil se mu totiž Dvořákův výrok, že ČT dává šanci promluvit ke svým voličům i prezidentovi Miloši Zemanovi i Tomio Okamurovi.

„Přes tři miliony voličů Miloše Zemana, půl milionu voličů SPD mu platí koncesionářské poplatky a on nám arogantně dává milostivě šanci? To je neuvěřitelné,“ rozpálil se Okamura.

A v tu chvíli už se Kalousek neudržel.

„Pan místopředseda (Sněmovny) Okamura řekl, že se pan ředitel Dvořák vyhýbá diskusi, protože odmítl přijít do pořadu Jaromíra Soukupa. Nechci slovíčkařit, ale tvrdím, že opravdu není totéž vyhýbat se diskusi a vyhýbat se individuu, které se jmenuje Jaromír Soukup. To je přirozený štítivý reflex slušného člověka, nikoli vyhýbání se diskuzi,“ zdůraznil Kalousek.

