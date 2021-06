Lže, má strach. Michálek popichoval Babiše. Sekl i Jourovou

Evropský parlament (EP) většinou hlasů odsoudil střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle premiéra má na vzniku tohoto usnesení podíl pirátský poslanec Jakub Michálek, který měl europoslance navádět. Piráti podle Babiše „přišli rozvrátit naši zemi“. „Lže, bojí se nás,“ reagoval v Událostech, komentářích na ČT24 místopředseda Ústavně právního výboru a předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Opřel se do něj člen Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Jiří Bláha (ANO): „Chcete připravit všechny lidi, co něco umí, o právo rozhodovat! Chcete řídit, když jste sami teprve dostudovali,“ rozčiloval se.

V návaznosti na to, co europarlament rezoluci schválil, Michálek připomněl, že Sněmovna stále primárně řeší zprávu Evropské komise o dotacích. „Poslanecká sněmovna uložila našemu kontrolnímu výboru, aby si vyžádal plný text té zprávy a také stanoviska, která tam zasílala ministerstva. Chceme prověřit tuto záležitost,“ zmínil.

Současně uvedl, že se projednává návrh novely zákona o střetu zájmů, který se dotýká otázky jak na české, tak na evropské úrovni. „Měl by zajistit plnou vymahatelnost těch pravidel, která jsou v zákoně o střetu zájmů již schválena, a která posvětil Ústavní soud,“ popsal poslanec změny českých zákonů o střetu zájmů.

Babiš „odsouzen“ Evropským parlamentem

Premiér Babiš se pořádně opřel do Pirátů za to, že vystupují proti němu. Již několikrát obvinil Michálka, že stojí za touto rezolucí v Evropském parlamentu. Byl podle něj tím, kdo přesvědčoval europoslance na základě „nepravd a lží“. Ve čtvrtek také prohlásil: „Piráti jsou promigrační multikulturní uskupení, to nejsou politici ale aktivisti, kteří chtějí rozvrátit naši zemi.“

Michálek naopak obvinil ze šíření lží a nepravd Andreje Babiše. „V hnutí ANO nemají zatím zveřejněný volební program, mají asi program antipirát, neustále ho pan premiér opakuje. Dokonce už o nás lhal na twitteru, šíří o nás různé hoaxy. Lže o nás, protože se nás bojí,“ usoudil.

Člen Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Jiří Bláha (ANO) kontroval tím, že je to celé špatně pochopeno. „Máme všichni stejná práva a můžeme se chovat úplně stejně... Zrovna tak ve střetu zájmů je ředitel velké fakultní nemocnice nebo celá skupina doktorů, takto bychom mohli jít dál po jednotlivých věcech,“ zdůraznil.

Poukázal i na hospodaření státní správy. „Dnes jsem byl na zmiňovaném kontrolním výboru a Nejvyšší kontrolní úřad tam zase přednášel o špatném účtování a zneužívání. Miliardy tu utíkají jen díky tomu, že uředníci nekonají, jak byl měli a špatně hospodaří,“ poukázal na další problémy.

Moderátor Martin Řezníček jej usměrnil, že ne každý státní úředník je ale politikem a premiérem země, který spolurozhoduje o tom, jak bude vypadat finanční rámec EU a o tom, kam půjdou nebo nepůjdou dotace atd. A který je zároveň také člověkem, který má podle Evropské komise a Evropského parlamentu stále vazbu na koncern Agrofert.

„Pojďme si vyjasnit, co je střet zájmů a udělat to, aby jej nemohl nikdo zneužít,“ vyzval Bláha a dodal: „To, že je někdo podnikatel a chce být premiér, kvůli tomu má prodat to, co třicet let budoval? Co to je za nesmysl?“

Pirát Michálek se hrozil, co z úst Jiřího Bláhy zaznívá: „To je bizarní. Nikdo současně nemůže být premiér a současně řídit velkou nemocnici a sám sobě udělovat zakázky. Stejně tak premiér nemůže být člověk, který jmenuje osoby, aby mu přihrávaly zakázky do koncernu! To je snad každému zřejmé,“ konstatoval. Anketa Je zavedení covid pasů, bez nichž nepůjde cestovat či chodit na koncerty, příznakem totality? Je 74% Není 23% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 7756 lidí

Nejde však jen o střet zájmů jako takový, rezoluce zpochybňuje i nezávislost českých úřadů. „Tady se nebavíme o nějakém plivnutí do moře, ale o dvaceti miliardách korun, což je souhrn všech dotací, veřejných zakázek a investičních pobídek, které obdržel koncern Agrofert během několika posledních let,“ shrnul Michálek.

„My jsme navrhovali zákon, který by to měl zpřísnit. Ústavní soud mimochodem řekl, že tato základní myšlenka v zákoně o střetu zájmů je korektní, a že je to nástroj sloužící k tomu, aby demokracii neovládlo několik oligarchů. Chtěli jsme, aby ten zákon byl skutečně vymahatelný, ale bohužel to hnutí ANO zablokovalo,“ krčil Michálek rameny.

A pokračoval o Babišově spojenectví s komunisty: „Na zablokování se domluvili s komunisty. Spojenectví s KSČM pomáhá zachovávat vliv Andreje Babiše, aby mohl dál dostávat dotace a pobídky z kapes českých daňových poplatníků. Ostatně bylo to právě za kominusmu, kdy Babiš získal první prostředky, které následně využil k tomu, že převzal Agrofert, který byl původně pod státní firmou,“ nechal se pirátský poslanec unést a zabrousil dál do historie.

„Je neuvěřitelné, že v době, kdy celá řada lidí trpí nedostatkem peněz v důsledku koronakrize, rozdáváme tu miliardy do holdingu, který vlastní premiér a ještě ho vlastní firma, kterou údajně nevlastní. Jeho bývalá firma lobbuje proti všemu, co se může pana premiéra dotknout,“ dodal Michálek.

Na otázku, zda je podle něj reálné, aby Evropská komise kvůli obavám ohledně zacházení s dotacemi v Česku zastavila přísun dotací plošně, uvedl: „Neznám nikoho z vnitřku Evropské komise. To možná pan Bláha, protože oni tam mají členku Evropské komise Věru Jourovou z hnutí ANO. Ten problém je závažný,“ zdráhal se predikovat, zda vláda ohrožuje čerpání unijních dotací.

Věří, že si problém s premiérem, který dostal 20 miliard z veřejných zakázek, vyřešíme sami v českém Parlamentu. „Je ostuda, že se tato věc tahá až do Evropského parlamentu. Věřím, že návrh novely o střetu zájmů bude stopkou pro všechny dotace, které do koncernu plynou. A že dojde ke skutečnému odstřižení kolotoče vlivu a peněz, které slouží k navyšování jmění Babiše jako konečného příjemce výhod holdingu Agrofert,“ dodal Jakub Michálek.

Slova se poté chopil Bláha, který rovnou přešel do protiútoku. „Měli bychom jít jinou cestou a zvolit lepší kontrolní mechanismy. A postavit se k tomu čelem! Ne co říká pan Michálek. Oni by nejraději zrušili tajné hlasování a připravili lidi, co něco umí, o rozhodování, a přitom sami vše řídili, i když před chvílí dostudovali,“ řekl na adresu Pirátů.

„Vrátil bych se k tomu, co říkal pan Bláha na začátku: ‚Všichni máme stejná práva‘,“ pousmál se Michálek. „Nedělejme tady z podnikatelů něco víc, než jsou ostatní občané, co nepodnikají,“ řekl závěrem.

