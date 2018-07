Lžete. Přehrajte si to. Vojtěch Filip se hádal s novináři, co vlastně řekl

Lže předseda KSČM Vojtěch Filip, nebo nikoliv? Nejprve měl podle novinářů uvést, že by Zdeněk Ondráček (KSČM), který nehlasoval pro novou vládu Andreje Babiše (ANO), měl zvážit setrvání ve výboru KSČM. To však o pár hodin později popřel. O celé věci informuje server iRozhlas.cz.

Server Novinky.cz totiž dopoledne uvedl, že Ondráček by měl zvážit působení v orgánu. „Odpovědnost musí vyvodit on sám osobně, nikoho nevylučuji,“ měl říci Filip pro server. O dvě hodiny později však bylo na tiskové konferenci vše jinak.

Původní text ZDE

„Nikdo ani o tom nemluvil, že bych neměl být členem Ústředního výkonného výboru,“ nechal se slyšet Ondráček. A Filip dodal: „Nikdo takový návrh nepředložil. Nehlasovalo se o tom a já jsem tady vysvětloval, a požádal bych kolegu Kopeckého, aby tady neříkal věci, které jsem neřekl. Já jsem řekl, že u nás platí delegační princip, že o tom nerozhoduje výkonný výbor, ale naopak okres a kraj. Takže rád bych, aby tyto věci nebyly manipulovány,“ zmínil Filip a popřel, že by měl říci, ať Ondráček skončí ve výkonném výboru.

„Takhle to není,“ bránil se Filip s tím, že jen vysvětloval princip. „Nikdo to nenavrhl. A já si myslím, že tak je to správně,“ dodal Filip a popřel, že by kdy řekl, že má Ondráček zvážit rezignaci. „Já jsem nic takového neříkal. A já nelžu, tak si to přehrajte, co jsem vám říkal...“ odvětil Filip.

Ondráček následně dodal, že na své pozici ve výkonném výboru dál trvá, ale projedná to na svém krajském výboru.

autor: vef