Petr Kolman: Z notýsku občanského pasivisty

Chovanec nakonec

Bývalý úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec nabídl poslaneckému klubu sociálních demokratů, aby bez jeho účasti rozhodl o jeho případném vyloučení. Poslanci vyloučení nepožadovali. "Pokud by mě z klubu vyloučili, tak bych se mandátu okamžitě vzdal," řekl Právu.

Přátelé, to je výzva....ale mám obavu, že by mu pak psali občané, aby se mandátu nevzdával, a on by lidem s obrovským sebezapřením a nesmírnou pokorou vyhověl a obětoval se pro vlast, jako již poněkolikáté.

***

K pěně dní

Pro vyváženost dodejme - Miroslav Kalousek, tehdy předseda KDU , ano M.K. byl i nejvyšší lidovec, to se dnes už moc neví, souhlasil s jednáním o menšinové vládě opřené o komunisty!!!.

Ano, o komunisty, a dle svědectví pamětníků jim v tom (ne)památném roce 2006 po Kristu, prý ani vůbec nenadával.

***

Právní rady na kolejích

Dopravní podnik Prahy vyplatil za osm let víc než 300 milionů za externí právníky....už s těmi právními poradnami pro cestující v metru musíme přestat, hrozně to leze do peněz, sdělila tisková mluvčí Bc. Soňa Užvaněná Dis.

***

Stoletá brněnská informační válka?

Předvčera mne pobavil nějakej chytroprd pardon expert z neziskovky, který ve vysílání ČRo vážně tvrdil, že přesun vlakového nádraží v Brně je třeba ještě důkladně prodiskutovat. Inu, 100 let diskuzí asi nestačí! Diskutujme, diskutujme, času je dost....

***

Moderní město Brno a veřejné bazény

Sport a pohyb je velice zdravý, na tom se shodnou politici i lékaři. Jedním z nejdravějších je bezesporu plavání. Hlavním jeho pozitivem je zejména to, že při plavání si protáhneme tzv. celé tělo. Ostatně doporučuje se i pro lidi s nadváhou, ke kterým se řadí i autor této glosy.

Jsem rád, že město Brno plavání podporuje, avšak chci upozornit na jeden malý organizační problém.

Nechápu, proč neexistuje jednotná karta (se společným kreditem) na všechny městské bazény/koupaliště - konkrétně nerozumím nepropojenosti karty na oblíbená koupaliště Kraví hora a Riviéra. Vážení radní, občana v 21.století opravdu nemusí zajímat, že zřizovatelem jednoho je město Brno a druhého městská část Brno-střed, nota bene jedinou právnickou osobou je město Brno. Navíc koalice ANO-KDU-SZ-ŽB-Piráti je stejná na obou radnicích.

Dočkáme se zlepšení?

***

Vzkaz reklamním mágům

To je samé - "Z darů naší země" - a pak za to chcete takové nekřestanské peníze.

Nota bene neplatí již od časů římského práva, že pojmovým znakem daru je bezúplatnost?

Hezké léto!

autor: PV