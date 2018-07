Spor o vedení Českých drah. Filip zdůvodňoval svůj vztek na Ťoka

„Určitě jsem spokojen, protože v České republice skončila vleklá krize, kdy tady byla vláda, která nezískala důvěru,“ sdělil k nočnímu hlasování o důvěře vládě Filip, jehož strana vládu tolerovala. Dnes však Filip kritizoval ministra dopravy Dana Ťoka (ANO), jenž odvolal z dozorčí rady Českých drah jejího předsedu Milana Ferance (ANO) a další členy. Ťok svůj krok zdůvodnil také nutnostní liberalizace.

„Ta příprava té liberalizace má tu fázi, s tou fází jsme byli smířeni, tu jsme podporovali, že začíná stabilizací národního dopravce,“ podotkl Filip s tím, že mu připadá krok Ťoka příliš rychlý. „My jsme chtěli, aby ta stabilizace byla dokončena,“ poznamenal dále Filip.

Ten také zdůraznil, že by byl nerad, aby vláda skončila kvůli diskuzi o státním rozpočtu. „Je to základní zákon státu,“ řekl Filip a zkritizoval to, že nejsou konzultovány důležité věci. Nakonec přiznal, že konzultace proběhla, ale dané zdůvodnění pro něj bylo alarmující. Moderátor Daniel Takáč na to uvedl, že se ztratil ve Filipových slovech, který dnes hovořil kvůli této situaci o čistce a požadoval konec ministra dopravy Ťoka.

A proč by to podle Filipa vůbec měla vláda s KSČM konzultovat? „V dohodě je napsáno, že pro řešení některých problémů budou vybudovány expertní týmy,“ sdělil Filip. „Nejsme kývači,“ zdůraznil Filip a zopakoval, že by Ťok měl „padnout“.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na otázku, zda lituje, že komunisté vládu podpořili, odpověděl neurčitě. „Takhle bych to neřekl,“ sdělil. Závěrem se pak Filip vyjádřil také k nepodpoře vlády ze strany poslance Zdeňka Ondráčka. Ten dnes svůj krok zdůvodnil tím, že se mu nelíbilo programové prohlášení vlády v oblasti bezpečnosti. I přesto, že on jako odborný garant v této otázce řekl, že s tímto bodem nesouhlasí, KSČM pro vládu hlasovala. „Chtěli jsme opustit ústavní krizi,“ sdělil Filip, jenž podle svých slov nevybízel Ondráčka k opuštění stranického orgánu. „Pokud se okres i kraj rozhodnou jinak, bude to k jednání,“ uzavřel.

Psali jsme: Ministerstvo financí: Na zasedání ECOFINu byl také program INvestEU, nižší DPH na e-knihy a americká daňová reforma Státní veterinární správa: Podmínky pro cestování se zvířaty do zahraničí Petr Kolman: Z notýsku občanského pasivisty Kandidáty do voleb může postavit na 230 aktivních stran a hnutí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef