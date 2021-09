Lžete, udeřil Bartoš na Babiše. Ten si to nenechal líbit. Ústecká debata lídrů měla grády

reklama

Za ČSSD přijal pozvání Zdeněk Matouš. Koalici SPOLU zastupoval Karel Krejza. Hnutí SPD reprezentoval Jaroslav Foldyna. Za Přísahu dorazil Jaroslav Pelc, Piráty a STAN reprezentoval Ivan Bartoš. Hnutí ANO vyslalo Andreje Babiše. A za KSČM byl ve studiu Jaroslav Komínek.

Úvodní otázka směřovala k německým volbám, jež jsou za rohem. Jaká mají jednotliví kandidáti očekávání? „Ten souboj je velmi těsný, stále podle předpokladů vede o jedno procento SPD. Myslím si, že by byla lepší kontinuita, pokud by CDU/CSU zůstalo ve vládě. Jsou tam šestnáct let. Paní Merkelová má kandidáta Lascheta. A velmi špatná by byla koalice Zelených a levice,“ domnívá se Babiš. „Německo je pro nás nejdůležitější ekonomický partner. Investují tady tisíce německých firem. Fatální chybu udělala Merkelová s migrací, druhá fatální chyba byla ohledně jaderných elektráren,“ dodal Babiš.

Andrej Babiš (ANO). Reprofoto: ČT24

„Situace v Německu je velmi těsná. Myslím si, že úplně navenek a ve vztahu k České republice se nic tak razantního nezmění,“ domníval se další dotázaný, Ivan Bartoš. „Odchodem kancléřky Merkelové, uvědomme si, že byla političkou kompromisu. Nemyslím si, že za ni bude adekvátní náhrada, což může změnit dynamiku jako celku,“ podotkl Bartoš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Jaroslav Foldyna



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Vadí vám, že se premiér Babiš ,,kamarádí" s Viktorem Orbánem? Vadí 9% Nevadí 81% Nevím / Je mi to jedno 10% hlasovalo: 27439 lidí

O nerozhodné situaci v Německu hovořil i poslanec Foldyna. „Nejsem příznivcem kancléřky Merkelové, jejíž Wir schaffen das mě děsí,“ sdělil mimo jiné Foldyna, že nyní může být situace špatná nebo ještě horší. „Ta situace v Německu je komplikovaná, složitě se odhaduje. Ale Německo hraje v EU důležitou roli. Různých hesel se bojím, protože celá řada nám jich zůstala v paměti z minulosti,“ dodal.

„Po šestnácti letech nás čeká něco, co nevíme. Výsledky voleb budou rozhodovat o směřování Evropy. Německo určuje směr, kterým se bude Evropa ubírat,“ zmínil kandidát KSČM Komínek. „Bude to velká změna. Může vzniknout vláda mírně středová, nebo pravostředová, nebo doleva. Nechci si hrát na experta, abych řekl, jak volby dopadnou. Ale je potřeba říct, že paní Merkelová byla velkým přítelem České republiky. Studovala zde, velmi nám pomáhala. Otázka, co se stane dál,“ sdělil Krejza.

„Česká republika by měla očekávat stabilitu, kterou může přinést výsledek těchto parlamentních voleb v Německu. Věřím, že to bude právě sociální demokracie, Olaf Scholz ji vytáhl na výsluní. Věřím, že právě sociální demokracie bude motor spolupráce s Českou republikou,“ zmínil Matouš. „Nemyslím si, že dojde k nějaké zásadní změně trendu vůči České republice,“ domnívá se Pelc.

Budoucnost s covidem

Dalším tématem byl covid. „Důležité je se dívat do budoucnosti. Důležité je, abychom lidi přesvědčili o očkování. Ti lidé, kteří jsou pozitivní, jsou v nemocnicích, je jich naštěstí málo, tak osmdesát procent z těchto pacientů nejsou naočkovaní. Očkování je jasné, děláme maximum pro to, abychom lidi přesvědčili. Nyní je posilovací dávka, o to je zájem hlavně u populace nad 65 let. My jsme se poučili z minulého léta. Připravili jsme se, testovali jsme ve školách,“ sdělil Babiš, jenž se 7. října nechá naočkovat třetí dávkou. Řezníček se následně zeptal, zda nejde o „předvolební termín“, což Babiš odmítl, že jde o osm měsíců od druhé dávky.

Psali jsme: „Pláčete na špatném hrobě. Ne, netrefil jste ani hřbitov!“ Vondráček a Benešík v drsné přestřelce. Živě a před kamerami „Akorát se snažíte blejt špínu na premiéra“. Čapí hnízdo v plzeňské debatě, Baxa s Bernardem vytočili lídryni ANO „Skoro jsem umřel. Ale velký lockdown už ne.“ Překvapí vás, kdo tohle řekl Začaly předvolební debaty ČT: Komunista sáhl na EU, moderátor Řezníček se posmíval a pak zvyšoval hlas

„Máme dostatek vakcín, dokonce jsme darovali i vakcíny do celého světa. Dovezeme i vakcíny proti chřipce. Nejsou žádné čekací lhůty,“ dodal Babiš a odmítl, že bychom byli mezi nejhoršími státy, co se týče proočkovanosti.

Ivan Bartoš (Piráti). Reprofoto: ČT24

Jak by Piráti a Starostové postupovali, kdyby oni byli nyní ve vládě? „Cíl měl být, že v srpnu mělo být 70 procent naočkovaných. A my nemáme ani ochráněnou populaci 60+. Předpokládám, že z voleb vzejde vláda, která bude mít důvěru. Zásadní je řídit pandemii pomocí dat. Když vláda rezignuje na testování, tak vy nemáte data, nevíte, jaká je situace,“ sdělil Bartoš, že se obává, že žádný další covidový plán není. „Pan Bartoš neříká pravdu,“ zareagoval Babiš a zmínil bonusy pro praktické lékaře za to, že budou očkovat seniory. „Kdy opozice vyzvala seniory, aby se očkovali?“ rozčílil se Babiš a začal se s Bartošem dohadovat, což utnul moderátor Řezníček.

„Představoval bych si, že se tady povede obrovská kampaň o výhodách očkování. Proč nejede všude zdravotní kampaň? Lidé, co žijí v pohraničí, o tom očkování pořádně nevědí. Mobilní týmy musí vyrazit za lidmi, přesvědčovat a vysvětlovat,“ míní Pelc.

Právě kvůli kampani na očkování se pak zase rozhořela hádka mezi Babišem a ostatními. Předseda vlády trvá na tom, že kampaň probíhá. Proti lockdownu se následně vymezil Karel Krejza. A jakou cestu by volili komunisté? „Chovali jsme se jako státotvorná strana, hlasovali jsme pro nouzový stav. Absolutním selháním však bylo rotování ministrů. A to, co nepomáhá, je určitě hádání politiků. Tady určitě selhali politici,“ zmínil Komínek.

„Jedna věc je důležitá: odejít od politické hysterie kolem covidu. Můžeme kritizovat vládu za věci, které udělala nedostatečně. Ale mohly se také odehrát daleko horší věci. Jako SPD odmítáme ty vynucené záležitosti. Odmítáme, aby vznikala plošná opatření, ale nejsme jehovistická skupina, takže pan předseda Okamura je neočkovaný, já jsem očkovaný. Ale ta kampaň na očkování, ta vypadá jak reklama na prodej bot,“ rozčiloval se Foldyna.

Babiš se následně rozčílil kvůli tomu, že se opět řeší covid před volbami. Což de facto podpořil Foldyna, který řekl, že by nerad vyděsil občany špatnou covidovou situací.

Psali jsme: Práskat vlastní zemi do Bruselu! Bašta se pustil do Pirátů tak, že musel zasáhnout Železný

Došlo na Zemana v nemocnici. Witowská zjišťovala, co zástupci stran soudí o mlčení Hradu

Před rokem 1989 byly dobré věci i špatné věci... Železný v debatě ČT „zařízl“ komunistu: Protiprávní režim!

Vyloučené lokality

Lidé v Ústeckém kraji mají druhé nejnižší čisté příjmy v České republice. Je tu také druhá největší nezaměstnanost v České republice. „Kraj se posouvá. V rámci rekultivací tu vznikají dobrá místa,“ poznamenal Komínek. „Co udělat pro to, aby v Ústeckém kraji začal fungovat lepší život? Potřebujeme lepší zaměstnanost. Pojďme udělat regionální daňové zvýhodnění. Podnikání v Ústeckém kraji je mnohem těžší než jinde,“ zmínil Foldyna. A stejně jako Komínek vzpomněl i na vyloučené lokality.

Jaroslav Foldyna (SPD). Reprofoto: ČT24

„A kdo jsou nepřizpůsobiví? To není o etniku. To jsou lidé, kteří ač pracovat mohou, nepracují a nechávají se živit. Toto je jeden z největších problémů Ústeckého kraje,“ sdělil Foldyna. „My máme v programu konec ghett a boj s nepřizpůsobivými do roku 2025. Chceme jen dávky pro ty, kteří pracovat chtějí. Dávky jen pro zodpovědné rodiny,“ poznamenal k tomu Babiš. A proč se to ještě nestalo, když byl u vlády? „Bohužel to, co jsme chtěli, abychom zavedli – i trvalý a přechodný pobyt. Ministerstvo práce a sociálních věcí musí změnit rétoriku... My tyto věci chceme dělat, chtěli bychom získat Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ale my jsme dělali jiné věci – třeba rekordně jsme navyšovali důchody. Programy Nová zelená úsporám a dešťovka,“ začal obšírně Babiš, načež byl přerušen moderátorem.

Závěrem se pak všichni kandidáti vyjádřili k rozdělené společnosti. „Každý musí začít sám u sebe. A musí k tomu přispět i politici. To, že je země roztříštěná... My už dneska pomalu neumíme spolu diskutovat. Když vidíte, co se odehrává v zákulisí, na sociálních sítích... Lidé budou ale chtít, abychom v Poslanecké sněmovně diskutovali, byli schopní nalézt kompromis,“ sdělil Pelc.

„Politik by měl lidem, nehledě na to, jakou kampaň vede, dát pocit důstojnosti. Lež je berlička, nebo nástrojem všehoschopných. A v politice by se lhát nemělo. A pokud politici používají jako nástroj polarizaci, tak je to špatně,“ domnívá se Bartoš a závěrem obvinil Babiše ze lži. A začalo překřikování. A tím moderátor Řezníček zakončil diskusi, že se kultivovanost debaty při překřikování vytratila.

Psali jsme: Ministryně Dostálová: Systémová podjatost paralyzuje největší stavby státu. Stavební zákon to změní Adrián Podskľan: Deglobalizace se zrychluje! Fakta, data a cesty k přizpůsobení se Fiala (SPD): Když nebude fungovat dobrovolnost, má přijít na řadu „povinná solidarita“ Ministr Kulhánek: Česko-polské vztahy nelze redukovat pouze na otázku Turówa

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.