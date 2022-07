Lži. Ale Fiala už si to moc neužije. Holec vyložil zlé věci

Komentátor Petr Holec to na streamu opět pořádně rozjel. Konstatoval, že na podzim možná čeká vládu Petra Fialy (ODS) úplný konec a Fiala si tak podle Holce to premiérování moc neužije. Alespoň ne premiérování v Česku, protože prozatím podle komentátora vystupoval jako premiér Ukrajiny. Ale Holec toho po dovolené řekl ještě mnohem víc. Vzal si na paškál i předsedu STAN Víta Rakušana, europoslance Jiřího Pospíšila (TOP 09) i Evropskou unii a Německo.

„Řekl bych, že tahle vláda je na podzim na ručník do ringu, ale možná i na konec,“ začal zostra a hned připomněl kauzu hnutí STAN, respektive kauzu pánů Petra Hlubučka a Michala Redla. Holec konstatoval, že Rakušan celou tu kauzu zastřešil. „On to celé zastřešil, to zločinecké spolčení a organizovaný zločin,“ konstatoval.

Kroutil hlavou také nad tím, že se exposlanec Jan Farský z USA přihlásil o to, že chce dál zůstat ve vedení hnutí. Podle Holce měl Farský poté, co se nechal zvolit poslancem a pak chtěl odjet do USA, říct politice sbohem.

„Každopádně STAN nás všechny baví. Já musím klukům ze STAN poděkovat. Tohle už jsme tady dlouho neměli,“ poznamenal Holec.

Připomněl ještě kauzu starosty Poděbrad Jaroslava Červinky, který již není členem STAN, ale v nadcházejících komunálních volbách bude kandidovat na samostatné kandidátce. Ze STAN zmizel kvůli své historce, ve které naznačil, že „by se Romové měli střílet“.

Pak uhodil na premiéra Petra Fialu.

„Já jsem si furt říkal, kdy se Petr Fiala ujme premiérování země. Já ho pořád nevidím jako premiéra. Možná premiéra Ukrajiny, ale Česka rozhodně ne. Máme tady další velmi negativní a zlý údaj. Inflace ještě není u konce, teď překonala 17 procent. A já si vždycky, když inflace dál roste, vzpomenu na pyšná slova Petra Fialy (ODS), že naše vláda je jediná, která umí s inflací bojovat. A vždycky když je nějaký problém, tak Fiala přednese ten svůj ukrajinský projev. Pořád jede v tom vlaku a drncá do Kyjeva. Tak si říkám, že proč ne, ale to bych teda čekal, že si Fiala koupí ten sociální smír doma, ale ne,“ kroutil hlavou Holec.

Opřel se o průzkum STEM, podle kterého si 84 procent lidí myslí, že česká vláda nepomáhá českým občanům. Přitom byl zvolen českým premiérem, tak by měl pracovat pro Čechy, Moravany a Slezany, ale z Holcova pohledu se Fiala jen vymlouvá na to, co mohl jako premiér udělat jeho předchůdce Andrej Babiš (ANO). „Ale teď je premiérem sakra Fiala, vždyť on tak oslavil to vítězství koalice SPOLU,“ poznamenal Holec.

Zdůraznil, že Česko bere ropu i plyn z Ruska, pročež Holec nechápe, proč Fiala pořád mluví o Ukrajině a o potřebě obnovit Ukrajinu. „Sakra, co je to za nesmysl, Já už to nechci poslouchat. On místo toho, aby řekl, řešil jsem to, jak budeme v zimě topit aspoň na těch 18 stupňů, tak nám řekne, že je důležitá obnova Ukrajiny,“ kroutil hlavou komentátor.

Konstatoval, že se svým proukrajinským projevem nevyvolal Fiala velké ovace ani v europarlamentu, protože dokonce i v Evropském parlamentu tuší, že bude velký problém, až Rusko do EU nepustí plyn. Podle Holce by ale lidé měli také vědět, že naše momentální předsednictví v EU je stejně jen symbolickou věcí. „Stejně diktují Němci,“ zaznělo od Holce s tím, že to je jeden z důvodů, proč se Česko zdráhá přestat nakupovat plyn na burze.

„Já nemyslím, že Petr Fiala má nalinkovaný další ukrajinský projev, ale co se týče Česka, tak asi moc ne,“ konstatoval Holec s tím, že Fiala pořád dokola opakuje, že je potřeba pomáhat Ukrajině a kdo se zajímá o Česko, tak je populista a ruský šváb. Tak Petr Holec ohodnotil vystupování předsedy vlády.

„On to Petr Fiala v těch svých projevech předvádí stále častěji. On v těch svých projevech nepokrytě lže. Na můj vkus se z něj stal až moc rychle až moc velký demagog. Navíc, jemu to nejde k tváři, on má vzezření hodného profesora. Petru Fialovi prostě ta demagogie úplně nesedí,“ zaznělo od Holce.

Předpokládá, že v září se objeví v ulicích českých měst demonstranti a dají politikům jasně najevo, co si o nich myslí. Holec věří, že je tam dostane odborář a prezidentský kandidát Josef Středula. Jen si prý budou muset dát všichni pozor, aby nebyli označeni za již zmíněné ruské šváby, protože z komentátorova pohledu není jasná ta hranice, kde končí svoboda projevu a začíná oblast ruského švába.

Nezůstalo ale jen u Petra Fialy a Ruska. Holec si vzal na paškál i europoslance TOP 09 Jiřího Pospíšila, jehož jméno se také objevilo v kauze Petra Hlubučka. Komentátor připomněl, že Pospíšil se objevil leckde. Třeba při výletu tehdejšího premiéra Mirka Topolánka v Toskánsku, kde byl mimo jiné také tehdejší šéf ČEZ Martin Roman.

„Ten chlapec (Jiří Pospíšil) má takovou smůlu, že se vždycky proti své vůli ocitne ve špatný čas na špatném místě,“ politoval Holec Pospíšila.

Nakonec zmínil i jméno ministra práce a předsedy lidovců Mariana Jurečky, který před časem přišel s nápadem zvednout nejbohatším občanům daně. Navzdory tomu, že koalice SPOLU, jejíž součástí jsou i lidovci, slibovala, že daně se zvyšovat nebudou.

Psali jsme: Až Rus stopne plyn. Co Fiala neříká. Petr Holec odhalil Posměch. Křeček neodstoupil a vysmál se Milionu chvilek Místo silné ODS zajatec „polomrtvých“ parťáků TOP 09 a lidovců? Holcova temná vize Kdo diktuje, koho se vláda bojí. Jména. Holec a temné kořeny

