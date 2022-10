Lži v TV Nova? Plný vozík v Německu, až funěl. Jogurt, sýry, maso. VIDEO

reklama

Dlouhé roky se říkalo, že nákupy v Německu jsou nejen kvalitnější, ale i v přepočtu levnější, než na české straně hranice. Před deseti lety dokonce tehdejší ministr dopravy Vít Bárta pořádal pro občany autobusové zájezdy do německých obchoďáků.

Nyní ale TV Nova uvedla, že v Německu se zdražuje a kvalita se srovnává, takže už se vlastně jezdit desítky či stovky kilometrů za hranice kvůli rodinnému nákupu ani nevyplatí. Německo mělo až do srpna inflaci kolem 8 procent, v září vyskočila na 10, což pro mnohé politiky bylo budíčkem. U nás máme nově rekord 18 procent.

Tvrzení televize o sbližování cen pod vlivem těchto statistik velmi zaujalo vlivného českého lidového youtubera proslaveného pod značkou Starej Fotr. Ten svým 169 tisícům odběratelů recenzuje vše, co souvisí s jídlem a jeho osobité nadšené prezentace v mnohých vyvolávají sbíhání slin už při pouhém pohledu na monitor.

Na nákupy do Německa jezdíval v minulosti, teď už tam ale dlouho nebyl, tak chtěl prozkoumat, co se to u sousedů děje. „Tak se podíváme, jestli TV Nova říká pravdu, nebo jestli je to nějakej fejk nebo lež,“ začal své vysílání před německým Kauflandem. Ten si vybral záměrně, protože právě v tomto řetězci se dá nejlépe porovnávat český a německý stav.

I přes inflaci třeba toustový chléb stojí v Německu už roky 0,99 euro, zatímco u nás je jeho cena někde úplně jinde a pořád stoupá. O kvalitě nemluvě, youtuber připomněl, že u nás konzumujeme „ten babišáckej“.

„Fotrovo“ charakteristické nadšení vyvolal v sekci chlazeného masa vyzrálý hovězí Entercote na steaky v akci za necelých 16 euro (původně za 24 euro), kterého bylo v balení skoro přesně kilo. „To je super, u nás v Lidlu stojí jeden plátek sto padesát až dvě stě třicet korun,“ pochvaloval si milovník masa.

Našel i svou oblíbenou německou mraženou pizzu od značky Wagner, teď stojí v akci necelých padesát korun.

Jogurt značky Müller („ten cvakací, s příchutí v rohu“) stojí 0,33 eura, přibližně osm korun, u nás se jeho cena pohybuje kolem dvojnásobku.

Do košíku přihodil kvalitní německý sýr za 1,29 eura a je ho 140 gramů. Taky 400 gramů německého eidamu za 2,79. „A za ty prachy dostanete rozhodně lepší sýr, než co se prodává u nás, to vědí všichni, co to tu kupují,“ rozplýval se nadšenec z internetu. Právě na sýry je přitom expert, jedno z jeho nedávných videí u zahradního grilu nese název Sýrové orgie.

U dalšího regálu zkoumal složení německé Best Nature konzervy pro psy. „To za chvilku budeme žrát my doma s rejží,“ zkonstatoval s vyhlídkou na krizi. Ale v případě této konzervy by se toho prý nebál. Čtyři sta gramů masa stojí 1,49 euro.

Plnící se vozík popojel k drogerii. Značkový červený „podpažák“, který u nás podle youtuberovy manželky stojí přes sto korun, se za čárou dá pořídit za 2,25 euro, což je lehce přes polovinu české ceny. Manžel se rozplýval nad sprchovými gely, které u nás stojí šedesát a více korun, zde 0,95 euro.

„Lidi, zkuste mi říct, kolik tohle stojí u nás. U nás to vlastně asi ani nemají,“ uzavřel své rozplývání nad regálem s cukrovinkami.

Za vozík vrchovatě přetékající nákupem zaplatil youtuber 140 euro, asi tři a půl tisíce korun. „Nedávno jsme byli v Lidlu, nechali jsme tam dva tisíce a vezli jsme domů jednu tašku,“ dodal pro srovnání mezi funěním za vozíkem.

Nákup s manželkou zakončili obědem na parkovišti od místních Asiatů s nudlemi za 6 euro a kebabem za 5,50. Jediné, co jej zklamalo, byl neněmecký „bordel“ kolem parkoviště s množstvím poházených odpadků i většího harampádí.

„Já myslím, že na TV Nova trošku mlžej, v tom Německu se to pořád vyplatí,“ shrnula internetová hvězda.

