Má covid. Ale píše: Nevěřím ani slovo. Vidím čísla. Co to má být?

Jindřich Vobořil na sociální síti Facebook prozradil, že má koronavirus, prochází nemocí covid-19 a je mu opravdu špatně. Ale i navzdory tomu neodsuzuje nedělní demonstraci, kde lidé vyjadřovali nesouhlas s vládními opatřeními přijatými pro řešení této epidemie.

„Mám covid, je mi fakt blbě. Jako člověk, který desítky let cestuje po všech koutech světa pracovně, jsem zažil různé nemoci. Podobné covidu bylo například moje onemocnění na černý kašel. Covid je dle mého zážitku srovnatelná nemoc a možná o něco horší. A přesto si netroufám odsoudit dnešní demonstraci, jako projev lidí, kteří nic nechápou. Podle mého je to logická reakce na konání vlády, které si z celého covidu udělalo PR šarádu, a tím vytvořila totální korupci své autority. Já třeba nevěřím vládě ani slovo prostě,“ napsal rozzlobeně.

Jako nemocný prý leží v posteli a když mu to jeho momentálně chatrné zdraví dovolí, čte odborné články o covidu-19. Dočetl se např., že podle odborníků z USA z Centers for Disease Control and Prevention (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) se děti koronavirem nakazí mnohem spíše od rodičů než ve škole, protože u dětí má onemocnění mírný průběh, nekašlou a nešíří onemocnění kapénkami tak, jako jejich rodiče. Proto se v USA nedoporučuje zavírat předškolní a školní zařízení pro děti do 14 let. „My jsme je ale zavřeli s tím, že se řekla jakási statistika, která, kdo umíme počítat, byla totální hausnumero,“ podotkl k tomu naštvaně Vobořil.

O koaliční vládě ANO a ČSSD v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO) má nejen proto tak špatné mínění, že si není jist, zda ho vůbec může vyjádřit veřejně. Zkrátka a dobře si prý myslí, že je to jen „mašina na politický byznys“. A takovéto vládě podle něj nelze věřit. Rád by proto věděl, čeho chce premiér Babiš a spolu s ním i ministr zdravotnictví za hnutí ANO Roman Prymula tímto „bordelem“ dosáhnout.

„Nevěřím, že vláda nemá stejné informace, které máme my, co se problémem zabýváme celou dobu – každý ze svého úhlu pohledu. A tak je v každém takovém kroku prostě podezírám, že přesně vědí, co dělají, ale není to v můj prospěch – obyčejného občana. Takto to nějak intuitivně asi vnímá většina občanů a jsou z toho frustrovaní. Krize autority vlády se prostě pak projeví agresí lidí, a to, že je to fotbal, může být jen první moment, a to, že lidé pak reaguji agresivně i na správná rozhodnutí, je zcela vina toho, že za tím někde čouhá ta lež a lidé to jen neumí pojmenovat,“ konstatoval Vobořil.

Už prý nabídl vládě pomoc v věci plošného testování, ale nikdo se mu neozval, ani s odmítnutím. Nikdo mu neřekl ani „sorry kluci, ty miliardy jsme už slíbili jiným koňům“. Vobořil je totiž přesvědčen, že i ve věci plošného testování populace hrají velkou roli peníze. Podle jeho názoru bude tento projekt stát asi 10 miliard.

To, jakým způsobem vláda o pandemii informuje či spíše neinformuje, podle Vobořila vyvolává v lidech oprávněný hněv.

„Za mě je ten hněv oprávněný, pochopitelný a bojím se, že pokud se to nepojmenuje včas a lidé nezačnou pomáhat situaci sami, tak to zmatení bude znamenat mnoho zbytečných mrtvých ještě navíc nad to, co již teď se děje a narůstá!“ zvedl varovný prst.

I vláda podle něj ví, že největší problém koronavirus je a bude v domovech pro seniory. Je proto přesvědčen, že by kabinet měl chránit především tato zařízení a zaměstnance, kteří v nich pracují. Pokud budou chráněni tito lidé, sníží se i tlak na nemocnice a na zdravotníky, protože většina populace, která nemoc covid-19 prodělá, s ní neskončí na jednotce intenzivní péče.

