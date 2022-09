Macinka, lídr pražský Motoristů: Už se nemůžeme dívat na tu hrůzu. A představil slavné jméno

reklama

„Už se nemůžeme dívat na tu hrůzu, která se z magistrátu na nás, na občany valí. To, co tady současné vedení provádí, to je absolutní revoluce a myslíme si, že to strašně přehnali, a protože ostatní strany nejsou příliš přesvědčivé v řešení toho, co lidi trápí, tak jsme se rozhodli, že tu rukavici zvedneme a zkusíme s tím něco udělat sami,“ uvedl důvody kandidatury Macinka v rozhovoru pro CNN Prima News.

Vedení Prahy prý bylo hrozné již za primátorky Adriany Krnáčové (ANO), ale až současné vedení magistrátu v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) je podle Macinky velkou katastrofou. „Sledovali jsme hrozné výkony už za předchozího vedení města a paní Krnáčové, ale tam to byl spíše amatérismus, oni nevěděli, jak to mají dělat. Ale když přišla současná koalice na radnici, tak tam je to programový zelený fanatismus, který se snaží převychovávat lidi, nutit je k nějakému specifickému životnímu stylu úzké skupiny lidí, ačkoliv tento styl žít nechtějí a ani si to nemohou dovolit,“ vadí Macinkovi.

A právě proto prý vznikl projekt Motoristé sobě. „Těch lidí, kteří tento pocit sdílejí, je mnoho. A od té doby, co jsme představili projekt Motoristé sobě, se mi ozývají lidé, že nám fandí a že to vidí stejně, takže já mluvím i za ně. Každodenní život ve městě se zhoršuje, mnoho lidí musí jezdit autem po Praze a jsou šikanováni neuvěřitelným množstvím nových bariér, přechodů pro chodce v místech, kde jsou třeba podchody, semaforů na hlavních tazích, ubírají se pruhy pro auta a dávají se pruhy pro cyklisty, kde nikdo moc nejezdí, samozřejmě hlavně v zimě. Je to prostě programové šikanování řidičů,“ vyjmenoval kandidát na primátora hlavní problémy, které trápí dopravu v Praze.

„A když nefunguje doprava, nefunguje ani nic jiného. Doprava se implementuje do celého spektra života celé společnosti,“ má jasno Macinka. To, že hlavním tématem nové strany je motorismus, je podle Macinky také symbolika boje proti zelené politice. „Je to pro nás do značné míry také symbol, určitá kulturní pozice, která stojí proti lidem, kteří teď Praze vládnou a snaží se nás převychovat. Je to zelený fanatismus, který se na nás hrne, to není způsob života, který by lidé chtěli žít a který si mohou dovolit. Automobilismus je silný symbol, ideologický postoj,“ uvedl Macinka.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Lidé, kteří za uskupení kandidují, jsou podle Macinky profesionálové, kteří něco v životě dokázali. „Chceme, aby město řídili zkušení lidé, a ne nějací mladíčci bez zkušenosti a autority, kteří nás chtějí převychovávat, a to jsou bohužel Piráti. Jsem třeba rád, že mám jako dvojku na kandidátce Vladimíra Pikoru, který je uznávaný ekonom a dokáže přemýšlet v řádech miliard ve výhledech patnácti let. To je člověk, který má být ministrem financí v Praze, a žádná jiná strana někoho takového nenabízí,“ prohlásil Macinka s tím, že rozpočet Prahy je přes 100 miliard korun, což je větší rozpočet než třeba ministerstvo vnitra, a proto si Praha zaslouží, aby její ministr financí byl ekonom.

Praha může podle Macinky vedle motorismu řešit například i pomoc lidem s energetickou krizí. „Máme stoprocentní podíl v Pražské plynárenské, tak chceme dát slevu na energie všem domácnostem, které jsou ohroženy chudobou. Ta sleva bude taková, aby lidé zaplatili stejně jako loni. Všichni, kdo mluví o zastropování cen, tak si musí uvědomit, že je to dluh. My jsme připraveni otevřeně říci, že jsme schopni se zadlužit, protože město to zvládne, ale ti lidé to nezvládnou. Je potřeba to nazývat pravými jmény,“ má jasno Macinka.

Další věcí, která by měla ulevit dopravě, je slibované metro zdarma. „To je naprosto reálná záležitost, vychází to z analýzy fungování města a dopravního podniku, kterou si vzal na starost pan Pikora. Je třeba si uvědomit, že příjem z jízdného tvoří asi jen 15 % celkových nákladů Dopravního podniku Praha. Metro zdarma je na jedné straně trochu sociální program, který pomůže lidem, kteří nemohou jezdit autem kvůli zvýšeným nákladům na pohonné hmoty, ale zároveň tím chceme motivovat lidi, aby přesedli z aut do toho metra,“ dodal Macinka, v čemž vzácně nalezl shodu s primátorem Hřibem.

Psali jsme: Nastoupil do metra, prostřel si stoleček... Internet se láme smíchy nad videem primátora Hřiba Most za miliardu, na který nemohou auta?! Macinka z Motoristé sobě udeřil proti Hřibovi Úder Pirátům: Motoristé na ně vyjeli s nečekanou tváří Bezohlednost vůči řidičům. S Piráty a Prahou sobě ne, řekl lídr Motoristů sobě

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama