Macron atomovku nehodí. Za to mu to v Česku spočítali

Během středečního rozhovoru pro francouzskou televizi France 2 prezident Emmanuel Macron prohlásil, že Paříž „zřejmě“ nepoužije jaderné zbraně v reakci na ruský jaderný útok na Ukrajinu. „Francie má jadernou doktrínu, která vychází ze základních zájmů naší země a ty jsou jasně definovány. Tyto zájmy by nebyly ohroženy, pokud by došlo k jadernému balistickému útoku na Ukrajinu nebo v regionu,“ zmínil francouzský prezident francouzskou doktrínu jaderného odstrašování.

Na Macrona se vzápětí spustila vlna kritiky, že porušil zvyk vyjadřovat se k tématu jaderného odstrašování neurčitě, a to především v době, kdy ruský vůdce Vladimir Putin jadernými zbraněmi vyhrožuje.

„Budeme nadále podporovat ukrajinský odpor a zintenzivňovat naši vojenskou pomoc,“ dodal Macron, podle kterého by zároveň měla být obnovena teritoriální celistvost Ukrajiny.

Druhý den se k věci vyjádřil i na svém twitteru, kde uvedl, že Ukrajině Francie pomáhá k odporu na jejím území, nikdy však v útočení na Rusko. „Vladimir Putin musí zastavit tuto válku a respektovat územní celistvost Ukrajiny,“ zopakovala francouzská hlava státu. K odplatě Rusku ještě podotkl: „Nechceme světovou válku.“

We are helping Ukraine to resist on its soil, never to attack Russia. Vladimir Putin must stop this war and respect Ukraine’s territorial integrity.