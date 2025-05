Maďaři a Moldavani. Výhra v Rumunsku má vysvětlení

Anketa Premiér Fiala se omluvil voličům za zvýšení daní. Nevěděl prý, že bude válka. Přijímáte jeho omluvu? Přijímám 1% Nepřijímám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13141 lidí

Šlo o opakované volby, k nimž se přistoupilo poté, co na konci roku 2024 rumunský ústavní soud zrušil první prezidentské volby, v nichž se jako favorit objevil Calin Georgescu. Ústavní soud ony volby zrušil na základě informací rumunských tajných služeb, že do volebního procesu zasáhly síly ze zahraničí, pravděpodobně z Ruska.

George Simion, poražený kandidát druhé volby, už avizoval, že se také obrátí na ústavní soud. Pro stejné důvody, pro které byla zrušena volba první. Jen tentokrát se podle Simiona nedovolené podpory ze zahraničí dočkal Dan. Např. z Francie. Zakladatel ruské sociální sítě VKontaktě a digitální platformy Telegram Pavel Durov tvrdí, že po něm Francouzi chtěli, aby nechal zablokovat některé rumunské konzervativní účty na Telegramu.

?????? I officially ask Constitutional Court TO ANNUL Romanian presidential elections (May 2025).

For the very reasons December elections were annulled: EXTERNAL INTERFERENCES by state and non-state actors.

This time proven with evidence! Neither ????, nor ????, nor anyone else has…