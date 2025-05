Přijdu říct, jak to bylo. Mezinárodní aktér o volbách v Rumunsku

V neděli se v Rumunsku zavřely volební místnosti a po sečtení všech hlasů bylo jasné, že příštím prezidentem bude dosavadní starosta Bukurešti Nicušor Dan. A zdálo by se, že po šestiměsíčním dramatu se situace zklidní.

Do voleb však vstoupily rumunské tajné služby, které oznámily, že Georgescua podpořila zahraniční síla. V důsledku toho bylo rozhodnuto o zrušení běžících prezidentských voleb a o přípravě nových. Už bez účasti Georgescua, kterému to zakázal soud.

Místo Georgescua dostal prostor spoluzakladatel a první předseda Svazu pro sjednocení Rumunů George Simion. Ten jasně vyhrál kolo jarních prezidentských voleb a v kole druhém se utkal se starostou rumunského hlavního města Nicušorem Danem.

Simion po oznámení výsledků začal volat po zrušení výsledku voleb. Stejně jako u prvních voleb, kde čelil Georgescu nařčení, že se mu dostalo podpory ze strany Ruska, Simion tvrdí, že ve druhých volbách Nicušor Dan získal nedovolenou podporu ze strany Francie. Simion má za to, že Francie nepovoleným způsobem vstupovala do rumunských voleb.

„Oficiálně žádám Ústavní soud, aby ZRUŠIL rumunské prezidentské volby (květen 2025). Z důvodů, pro které byly anulovány i prosincové volby: VNĚJŠÍ VMĚŠOVÁNÍ ze strany státních i nestátních aktérů. Tentokrát je to prokázáno důkazy!“ napsal Simion na sociální síti X s tím, že ani Francie, ani Moldavsko, ani jakákoli jiná země nemají právo zasahovat do vnitřních otázek Rumunska. Všechny své spoluobčany vyzval, aby podpořili zrušení výsledku prezidentských voleb.

V tu chvíli se přihlásil o slovo zakladatel ruské sociální sítě VKontaktě a komunikační platformy Telegram, který oznámil světu, že po něm francouzská tajná služba chtěla, aby nechal na Telegramu zablokovat rumunské konzervativně laděné účty.

„Letos na jaře v salonu des Batailles v hotelu de Crillon mě Nicolas Lerner, šéf francouzské rozvědky, požádal, abych před volbami v Rumunsku zakázal konzervativní účty (na Telegramu). Odmítl jsem. Neblokovali jsme protestující v Rusku, Bělorusku ani Íránu. Nezačneme to dělat ani v Evropě,“ oznámil v neděli Durov, jak informovala agentura Reuters.

„Telegram nebude omezovat svobody rumunských uživatelů ani blokovat jejich politické kanály,“ řekl Durov a přidal symbol bagetky, která naznačovala, že se jedná o Francii.

Francouzská tajná služba se ohradila. Durova prý sice kontaktovala, ale ne kvůli žádostem o blokování konkrétních účtů.

„Generální ředitelství pro vnější bezpečnost (DGSE) důrazně odmítá tvrzení, že by v těchto případech byly vzneseny žádosti o zablokování účtů spojených s jakýmkoli volebním procesem,“ uvedlo ve svém prohlášení podle informací serveru France24.

„DGSE uvádí, že v posledních letech byla skutečně několikrát nucena přímo kontaktovat Pavla Durova, aby mu důrazně připomněla odpovědnosti jeho společnosti a jeho vlastní osobní odpovědnosti, pokud jde o prevenci teroristických hrozeb a hrozeb dětské pornografie.“

„Nedávná obvinění vůči Francii pouze odváděcím manévrem od skutečných hrozeb vměšování zaměřených na Rumunsko. Francie vyzývá všechny rumunské politické aktéry k odpovědnosti a obraně demokracie. Jako partner a přítel připomínáme, že Francie stála při Rumunsku v době jeho vstupu do Evropské unie, jeho reformách, vstupu do Schengenu a jeho pokroku. Také za jeho bezpečnost, například vysláním našich vojáků pět dní po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Lhaní o Francii, její urážení, je porušováním této historie,“ uvedlo francouzské ministerstvo zahraničí na síti X.

Completely unfounded allegations are circulating on Telegram and Twitter regarding alleged French interference in the Romanian presidential election.



France categorically rejects these allegations and calls on everyone to exercise responsibility and respect for Romanian…

Durov ale trvá na tom, že tvrzení o tom, že by Telegram nebojoval proti šíření dětské pornografie je jen zástěrkou pro jiné francouzské zájmy.

„Francouzská zahraniční rozvědka potvrdila, že se se mnou setkala – údajně kvůli boji proti terorismu a dětské pornografii. Ve skutečnosti se o dětské pornografii nikdy ani nezmínila. Chtěli sice IP adresy podezřelých z terorismu ve Francii, ale jejich hlavním zaměřením byla vždy geopolitika: Rumunsko, Moldavsko, Ukrajina,“ zdůraznil Durov s tím, že je připraven dosvědčit to i u soudu.

„Jsem připraven přijít a svědčit, pokud to pomůže rumunské demokracii," napsal Durov, jenž je držitelem francouzského občanství.

I’m ready to come and testify if it helps Romanian democracy. https://t.co/lEq16uKg8b — Pavel Durov (@durov) May 20, 2025

K situaci v Rumunsku napsal pár slov také ekonom Pavel Šik, kterého by prý moc zajímalo, jak by zareagovaly francouzské úřady, kdyby se Durov skutečně chtěl vydat do Rumunska, aby tam svědčil u soudu.

„Moc naději tomu nedávám. Ale byla by to zajímavá situace, pokud by k takovému vývoji došlo. Zakázal by francouzský soud Durovovi do Rumunska jet? A pokud by to přesto udělal, vydali by mezinárodní zatykač? Fakt by mě to zajímalo...,“ napsal Šik

