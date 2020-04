Maďaři vrací Jourové její slova. Tamní ministryně jen zírala, když se začetla do oficiální zprávy z Bruselu

reklama

Naposledy se Vargová obsáhleji rozhovořila pro německý deník Die Welt. Na paškál si měla vzít hlavně ty, kteří tvrdili, že v Maďarsku se uzavírá parlament a končí demokracie. Podle ministryně to nebylo nic jiného než fake news.

Jediné, co Maďarsko schválilo, je to, že byl na neomezenou dobu prodloužen nouzový stav. Jeho podmínky jsou srovnatelné s ostatními evropskými zeměmi. Vláda je podle ministryně Vargové připravena s oponenty diskutovat, ale jak poznamenala, vyžaduje to, aby si diskutující předtím alespoň přečetli onen třístránkový zákon.

„Nouzový stav skončí, jakmile skončí nebezpečí. To je objektivní kritérium,“ vysvětlovala. Maďarsko nemá zájem nouzový stav prodlužovat a zruší jej, jak to jenom bude možné. Odmítla ale, aby evropské státy rušily nouzový stav kolektivně: „Každý musí jednat sám za sebe.“

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová do Budapešti vzkázala, že by vláda měla zvláštní pravomoci odevzdat „co nejdříve“. To ministryně odmítla. „Nechceme nouzový stav rušit ani o den dříve, ani o den později, než to bude nutné,“ vzkázala.

Odmítla také kritiku Jourové, že nouzový stav může v členských státech ohrozit demokracii. „Člověk by neměl takto zobecňovat,“ vzkázala Jourové. V Maďarsku, podle ministryně Vargové, stále zákony podléhají Ústavě a funguje Ústavní soud, a v tom případě nebezpečí pro demokracii neexistuje.

Pak připomněla, že maďarský parlament má možnost v jakémkoliv okamžiku mimořádný stav zrušit. Novinář jí namítl, že s dvoutřetinovou většinou, kterou vláda v parlamentu disponuje, se to asi moc očekávat nedá. Na to maďarská právnička pohotově vypálila: „To jen dokazuje, že hlavní problém kritici mají s maďarskými voliči.“ V roce 2022 o příštích volbách to voliči mohou změnit. „Je to otázka politiky, ne práva. Před dvěma lety nám voliči dali dvoutřetinovou většinu. A za dva roky o nás budou rozhodovat znovu,“ uvedla.

Ministryně jen zírala, když se v oficiálním dokumentu Evropského parlamentu dočetla, že v Maďarsku byl rozpuštěn parlament. „Parlament funguje normálně. A bude zasedat až do konce jarního zasedání 15. června, poté jej čeká obvyklá letní přestávka.“

Pak si vzala Vargová na paškál Jean-Clauda Junckera. Bývalý předseda Evropské komise se rozpovídal pro server Politico a vyzýval, že by EU měla předvést Maďarsku „rozhodnou reakci“ a nebát se označit jej jako problematický stát. „Maďarsko se dostalo mimo jakoukoliv ospravedlnitelnou sféru. A já jsem očekával, že v tuto chvíli Komise nebude váhat a podrývání skutečně nazve podrýváním,“ podivil se Juncker, podle kterého je třeba „vyjasnit dělící linie“.

Maďarská ministryně mu vzkázala, aby si alespoň nastudoval, o čem mluví, a nakonec mu popřála „mnoho šťastných let v důchodu“ a aby si penze užil v dobrém zdraví.

Vláda, podle ní, nouzový stav nezneužívá a pravomoci rozhodnout bez parlamentu využívá pouze v případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení. Například byl tímto způsobem schválen okamžitý odklad splátek úvěrů. I tato rozhodnutí ale zpětně musí parlament schválit.

Ministryně Vargová se ale kromě faktických argumentů v rozhovoru také rozohnila: „Obvinění, která slýchám v Evropské lidové straně, že Maďarsko svým nouzovým stavem podkopává demokracii, jsou podle mě fake news. Je to výraz liberální diktatury v Evropě. Těmto lidem skutečně vadí, že Maďarsko má dvoutřetinovou konzervativní většinu.“

Popsala také, jak probíhal její telefonát s německým náměstkem ministra zahraničí Michaelem Rothem. „Zavolal mi, ale vůbec ho nezajímalo, co mu odpovídám. Chtěl jen mít zdokumentováno, že vyjádřil své obavy,“ popisovala. „Žádala jsem ho, aby mi alespoň jmenoval, které pasáže toho zákona jsou podle něj problematické, ale bylo to všechno marné,“ popisovala. Toto líčení německý deník posléze popsal jako „útok na člena spolkové vlády“.

