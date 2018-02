Mainstreamová média se teď nadechují a brzy přijdou se špinavou antizemanovskou kampaní, vypálil Okamura u Soukupa

Od říjnových voleb do Poslanecké sněmovny už uběhly více než tři měsíce, Česko ale stále nemá vládu s důvěrou. Jak vidí vyjednávání o nové vládě a jak hodnotí prezidentské volby první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija a předseda hnutí SPD Tomio Okamura, to prozradili ve čtvrtečním pořadu Duel Jaromíra Soukupa.

Vládu s důvěrou nemáme již více než tři měsíce a nezdá se, že by se situace výrazně hýbala směrem kupředu. „Já vidím, že poslanecké kluby nejsou úplně tak pevné, ale spíše někdy polorozpadlé a mohou se objevit političtí přeběhlící,“ hodnotí situaci Okamura. Výsledek prezidentské volby, tedy vítězství Miloše Zemana, tak do značné míry jednání o sestavování vlády ovlivnil.

S tím, jak voliči rozhodli v prezidentské volbě, se prý Udženija neztožňuje. „Já to respektuji, ale s výkonem jeho mandátu nejsem spokojená a mám k Zemanovi výhrady,“ řekla Udženija a dodala, že doufá, že tedy dodrží, co slíbil, a bude skutečně slušnějším prezidentem, i když se Udženija domnívá, že Zeman toho schopen nakonec stejně nebude.

Okamura poznamenal to, že nyní rozhodně neočekává žádný povolební klid. Bude prý pokračovat rozdělení společnosti, a to díky mainstreamovým médiím. „Mainstreamová média se teď nadechují a brzy přijdou se špinavou antizemanovskou kampaní. Společnost rozdělují média a elitáři,“ je přesvědčený.

Udženija tento názor kvitovala a dodala k tomu, že sama vnímala extrémní agresivitu a napětí na sociálních sítích, jež byly doprovodem voleb. „Problémem jsou hlavně fake news. V Německu zavedli to, že lidem navíc hrozí vysoké pokuty za nenávistné a konfliktní komentáře, pokud se toto v Německu osvědčí, bylo by fajn zavést to i u nás,“ uvedla.

Jedním z témat prezidentské volby bylo i ohrožení demokracie a návrat k tradičnímu vnímání politky. Dalo by se říci, že právě podzimní volby totiž rozbouraly tradiční systém a stávající pořádky, s čímž se prý místopředsedkyně ODS nemůže stále smířit. „Tradiční vnímání je dobré. Nemohu se smířit ale s tím, že Babiš funguje tak, že nabízí všechno všem. Je to celé střet zájmů. Babiš vlastní média a ve vládě nemá sedět někdo, kdo navíc dává sám sobě dotace. Stát jako firmu vést nelze,“ řekla a dodala, že stát sama vnímá jako společnost, kde jsou svobodní občané a stát jim dělá podpůrnou službu. „Náš stát ale dusí,“ míní.

Na tradiční pořádky má však Okamura zcela odlišný názor. „S těmi rozhodně nesouhlasíme, my chceme odvolatelnost politiků. Podívejte se i na to, jaké lidé mají důchody, to je hrůza. Svobodu si představuji tak, že se občané v rámci přímé demokracie mohou zapojovat do veřejného dění,“ zdůraznil.

Udženija nezapomněla připomenout, že nejvíce se ODS nelíbilo spojení Zemana a Babiše. „Uznejte, že docházelo k velmi netradičním krokům, ať jde o druhý pokus, nebo zrušení podmínky 101 hlasů, které mu měl Babiš doložit. To je jasné, že se pak Babiš tolik nesnažil,“ uvedla a dodala, že je zvědavá, jak bude jejich vztah vypadat nyní.

Tomio Okamura pak připustil, že jednání SPD s hnutím ANO by mohlo vyjít. „Nám jde o jedno – tlačíme program. Další naše splečné jednání bude 7. února, tak uvidíme. Když to vidím, jak jsou ostatní strany rozhádané, nemáme ani jinou možnost, jak náš program prosadit,“ řekl a připomněl, že zůstavá to, že s ANO do vlády jít odmítá.

Místopředsedkyně ODS jen kroutila hlavou nad tím, jak vede ANO jednání o programových bodech s komunisty i s SPD, když s nimi se prý k bodům ani nedostalo. „Musím upozornit, že jsme ANO neodmítali, ono smetlo naše body ze stolu hned u prvního pokusu, i když byly v souladu s jejich programovým prohlášením,“ uvedla dotčeně.

„Babiš říká, jak by přitom do vlády s námi chtěl, ale jedná s komunisty. Měl by si vyjasnit, jakým směrem chce dělat politiku,“ uvedla. Na to jí Okamura začal důrazně oponovat v tom, že ODS dělá skutečně naivní politiku. „Měli jste se s nimi sejít, obejít jiné politické strany a získat u nich podporu,“ rozjel se.

ODS i SPD se jasně shodují nad problémem, kterým je „trestně stíhaný“ premiér. „Nechci hodnotit, zda je trestní stíhání na zakázku, jak říká Babiš, to ne. Nějaké pochybnosti tam jsou, ať to vyřeší soud,“ míní Okamura. „Já ctím presumpci neviny, pravdou ale je, že to je pro vládu velká zátéž,“ uzavřela Udženija s tím, že v podobné situaci byli i jiní politici, kteří se ale své funkce vzdali, dokud nebyli očištěni.

Aleksandra Udženija ODS



krajská zastupitelka

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR

autor: nab