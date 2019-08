Mají Havlovu červenou lavičku, tohle ale „podělali“. Podívejte, jak dopadl pomník pilotu Fajtlovi. A starosta mezitím...

Slavný bojový pilot František Fajtl se narodil ještě za časů Rakouska-Uherska a zemřel v době, kdy byl prezidentem České republiky Václav Klaus. Zažil tedy celou éru naší moderní státnosti. Na komunisty vždy hleděl jako na zločince, protože ho zavřeli bez soudu, a měl za to, že lhali, kudy chodili. Není však jisté, jak by hodnotil časy po své smrti. Stačí se podívat, jak tragicky dopadl jeho pomník na Praze 6.

František Fajtl patřil k nejslavnějším a nejznámějším československým letcům ve Velké Británii a Sovětském svazu za druhé světové války. Poté, co v Československu uchvátili moc komunisté, odměnili se Fajtlovi za jeho službu vlasti tím, že ho vyhodili z armády a bez soudu ho uvěznili. Uznání za svou bojovou činnost se dočkal až po pádu komunistického režimu, po roce 1989. O komunistech říkával, že každé jejich slovo byla lež a každý jejich čin byl zločin.

Hnutí První republika však tvrdí, že se k Fajtlovi, respektive k jeho památce příliš dobře nechová ani současný režim.

Fajtl opustil tento svět v roce 2006 a v roce 2017 mu Praha 6 vystavěla specifický pomník z trávy. Různé odstíny trávy tvořily siluetu letounu Spitfire. Členové hnutí První republika tvrdí, že realizace tohoto pomníku stála téměř 900 tisíc korun, a dnes je v tragickém stavu. Podle hnutí je to ostuda, za kterou nese odpovědnost vedení Prahy 6. V současnosti je zde starostou Ondřej Kolář z TOP 09.

Hnutí připomíná, že vedle pomníku pro Františka Fajtla Praha 6 zaplatila 850 tisíc korun za Lavičku Václava Havla, pověstné červené prkno ležící na sudu.

„898 934 korun, ano, tolik stála realizace „pomníku“ pro našeho válečného hrdinu FRANTIŠKA FAJTLA. Teď je otázkou, co je větší ostuda, zda cena onoho díla, anebo to, jak po dvou letech ono dílo vypadá, nebo spíše už nevypadá. Šlo o siluetu letounu Spitfire, kterou vytvářejí různě barevné traviny. Jinak ano, je to ta samá PRAHA 6, která zaplatila za nechvalně známou červenou lavičku Václava Havla 850 000 korun („prkno na sudu od piva“). Prahu 6 od roku 2014 vede TOP 09, jde tedy v obou případech o jejich práci. Toto přeci není to, co chceme, nebo ano?“ táží se členové hnutí.