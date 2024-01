Mají vysoké výsluhy a další peníze od státu. Třeba Pavel. Když jsme se chtěli zeptat Hradu...

reklama

"Bezpečnostní složky mají tak specifická povolání, na která musí mít speciální přípravu, která je ve standardním životě méně použitelná. Málokdo potřebuje k běžnému život umět střílet z pancéřovky nebo řídit tank. Proto, když jejich příslušníci skončí, a aby se nestali závislými na sociálním systému, tak existuje systém výsluh. Ten jim umožnuje po odsloužení plného turnusu pětadvaceti let pobírat výsluhu zhruba ve výši civilního průměrného platu až do smrti," vysvětlil vojenský historik Jiří Fidler.

Jenže, jak spočítal web Kverulant.org, tak jen v roce 2023 stát zaplatil příslušníkům ozbrojených složek na takových výsluhách 12,5 miliardy korun. Přitom část z nich se opravdu velmi dobře etablovala v jiných státních službách. Při všeobecném šetření se tudíž nabízí otázka, jestli by jim měly výsluhy zůstat, když tak vlastně pobírají platy dva či více?

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2023

Tak pravil Kverulant

Na webu také spočítali, že celková částka narostla za pět let téměř o pětašedesát procent - co by za to důchodci v civilu dali - a generálové ve výslužbě dostávají v průměru 73 000 korun měsíčně. "Kverulantovým cílem je prosadit takovou změnu zákona, která by nárok na výsluhový příspěvek omezila a která by odebrala výsluhový příspěvek těm bývalým příslušníkům ozbrojených složek, kteří i po odchodu do civilu dál berou veřejné peníze," píše se tam dál. Kverulant k tomu opakovaně vyzval všechny zákonodárce.

Od roku 1998 do loňska bylo jmenováno 406 generálů ze všech odvětví bezpečnostního systému a právě v letech 2022 a 2023 se generálů vyrojilo jako komárů u močálu, tedy 32 a 31. Ročně nás stojí 574 milionů korun. Na Kverulentu.org uvedli případy nejen generálů sloužících po skončení v bezpečnostních složkách i nadále ve státních službách.

Policejního generála Tomáše Tuhého, který byl v letech 2018 až 2023 velvyslancem na Slovensku, generála vězeňské služby Petra Dohnala, který je členem správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZP MV) a pracuje na ministerstvu spravedlnosti, bývalého policejního prezidenta Jana Švejdara také dříve ve správní radě ZP MV anebo "turistu pro zdravotních pojišťovnách" a covidového ministra zdravotnictví, plukovníka ve výslužbě Romana Prymulu. Také ještě Andora Šándora, Jiřího Šedivého a Petra Pavla.

Úřední bobříci mlčení

Napsali jsme několik otázek na ministerstvo obrany a jednu jednoduchou na Pražský hrad. Bez odpovědi. Na obraně mediálněkomunikační sektor značně zhubl a je tam, alespoň podle internetových stránek, jen duo mluvčích. Podle některých informací s ministryní Janou Černochovou jen tak někdo nevyjde. Na Hradě je také jen duo, dvě dámy. Tato zešťihlovací kůra v administrativě by se dala hodnotit kladně, pakliže by zmínění pracovníci odváděli práci, za kterou jsou placeni. Nicméně oni ji neodvádí, poněvadž k otázkám ParlamentníchListů.cz zaujali postoj skautů držících bobříka mlčení.

Anketa Máme se připravovat na válku? Ano 8% Ne 89% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 11905 lidí

Podle našich informací však existuje celkem velká skupina lidí, kteří třeba v armádě prošli misemi a po čtrnácti letech služby jim bylo sděleno, že jsou přebyteční, aby se jim nemusely výsluhy platit. "Výsluhu dostanou v podstatě ti, kteří dokáží bruslit mezi různými vztahy a zájmy," doplnil Fidler, který prostředí české armády a institucí s ní spojených dlouhodobě sleduje.

Fotogalerie: - Korespondenční pokračování

Šetřit musí všichni

Učebnicovým příkladem multifunkcionáře pobírajícího výsluhy je senátor ODS Martin Červíček. O jeho raketovém vzestupu v policejní kariéře už bylo napsáno včetně obcházení zákonů mnohé. V lednu 2014 rozhodla poradní komise, že Červíček byl do funkce policejního prezidenta jmenován neoprávněně. Ostatně jeho vztah s Janou Černochovou "práskl" veřejnosti Pirát Jakub Michálek. Poté byl policejní generál i s výsluhami obecním zastupitelem, náměstkem královéhradeckého hejtmana, hejtmanem a nyní sedí v Senátu.

Hlavní podmínkou pro nárok na výsluhu je minimálně patnáct odsloužených let a její výše se počítá z průměru platů pobíraných poslední rok služby. Na Slovensku je vyplácena až po odsloužených pětadvaceti letech a ve Velké Británii až od šedesáti let věku.

Například armáda dosahuje v žebříčcích oblíbenosti dlouhodobě nejlepší výsledky, ale také je jednou z nejsilnějších lobbistických skupin. V roce 2016 tak bylo prosazeno, že nebudou výsluhy podléhat zdanění. Teď se zdanění anebo odnětí výsluh exvojákům pracujícím pro stát naopak nabízí jako jeden z dílčích kroků ke konsolidaci státního rozpočtu.



Psali jsme: Na truc TOP 09. Eurolidovci začali s ekologií brzdit. I s ochranou hranic Václav Klaus: Vypadá to, že slova už nic neznamenají Ministerstvo obrany podepsalo smlouvu o spolupráci s Asociací leteckého a kosmického průmyslu Vojáci nejsou, nastupují ženy. Na Ukrajině budou ve zbrani

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE