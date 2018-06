Malá dorazila za Zemanem, po ní přijme další nováčky do vlády

Po Malé prezident přijme i trojici dalších nominantů na nové ministry v menšinovém kabinetu, který sestavují hnutí ANO a sociální demokraté.

V souvislosti s navržením poslankyně Malé do čela ministerstva spravedlnosti se opět začalo diskutovat o jejím někdejším výroku o stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze Čapí hnízdo. Mluvila o možném odkladu stíhání do doby, až skončí volební období. Zeman uvedl, že její vyjádření nebylo šťastné, z jeho slov ale vyplynulo, že jmenování Malé to neovlivní.

Podobně tomu je také v souvislosti s podnikáním manžela Malé jako insolvenčního správce a v poskytování nebankovních půjček i jejího právnického vzdělání na bratislavské Panevropské vysoké škole. Nejde podle prezidenta o překážky pro jmenování.

Malá v pátek uvedla, že chce pracovat na zrychlení soudních řízení a zlepšení vymahatelnosti práva. Chce spolupracovat se všemi profesními skupinami, které s justicí souvisejí, dokončit rozpracované předpisy a začít pracovat na nových normách. Jde o nový trestní řád, nový civilní řád soudní, zákon o soudech a soudcích a zákon o znalcích, vyjmenovala Malá. Vyzdvihla také digitalizaci justice. Babiš o Malé řekl, že je pracovitá a chce se učit a nebude vystupovat způsobem, že všechno umí a všechno zná.

Po Malé přijme Zeman prezidentku Svazu obchodu a cestovního ruchu Martu Novákovou, která by se měla za hnutí ANO stát ministryní průmyslu a obchodu. Následovat budou kandidáti ČSSD na ministra práce a sociálních věcí a na ministra kultury Petr Krčál a Antonín Staněk.

Malá převezme úřad po Robetu Pelikánovi (ANO), který z vysoké politiky odchází. Nováková nastoupí po Tomáši Hünerovi. Krčál a Staněk nahradí další dva ministry jednobarevné vlády ANO v demisi, Jaroslavu Němcovou a Ilju Šmída.

Zeman by mohl novou vládu jmenovat ve středu ráno. Komunisté budou rozhodovat o její toleranci ve Sněmovně teprve v sobotu.

