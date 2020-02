Maláčová: Chci od Babiše mít větší podporu

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že by si od premiéra Andreje Babiše přála větší podporu. Babiš Maláčovou veřejně kritizuje za to, že situaci kolem předražené zakázky na informační systém ministerstva nevyřešila. Po včerejším zásahu policie na ministerstvu jsou pro podezření z korupce zadrženi dva lidé, včetně náměstka řízení sekce ekonomické a ICT Jana Baláče. Maláčová za ním ale stojí a Babišovi připomíná, že on sám je obviněný a také nerezignuje, tak ať ctí presumpci neviny i u ostatních.

Maláčová pro Novinky.cz reagovala na včerejší zásah policie na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde byli zatčeni dva zaměstnanci s podezřením na trestný čin korupce a zneužití pravomoci úřední osoby v kauze předraženého informačního systému. Jedná se o náměstka pro řízení sekce ekonomické a ICT Jana Baláče a manažera Karla Macka.

„Nepřemýšlím o rezignaci. Včerejšek byl turbulentní, to je pravda. Nicméně, jakmile jsem se dozvěděla, že policie zasahuje na ministerstvu, tak jsem se tam přesunula. S policí jsem komunikovala a ujistila jsem paní plukovnici, že poskytneme veškerou součinnost, a byli jsme maximálně vstřícní. Komunikovali jsme a nemáme co skrývat,“ vracela se ke včerejšku Maláčová.

Ta svému náměstkovi Janu Baláčovi věří a chce si počkat na výsledky policejního vyšetřování. „Pan náměstek Baláč je podle mě čestný člověk, nechme policii pracovat a uvidíme,“ dodala s tím, že rezignace není na místě, protože celý informační systém je třeba doprocesovat do 1. ledna 2021.

Maláčové zejména vadí, že jí veřejně kritizuje premiér Babiš, který jí posílá vytýkací dopisy ohledně předraženého IT sytému a uvádí, že Maláčová působí arogantně. „Je zvláštní, že zrovna pan premiér někoho obviňuje z arogance. To mě překvapuje. IT zakázka je zděděný problém. Přiznávám, že závažnost problému si uvědomuji a myslím si, že jsme postupovali správně. To, že se situace vyhrocuje, znamená, že se blížíme k velkému rozhodnutí,“ brání se ministryně.

„Přála bych si, aby mě pan premiér v těchto věcech podpořil a několikrát jsem ho o podporu žádala. Jsme ve společné vládě. Bohužel tak neučinil,“ posteskla si Maláčová s tím, že jsou to nesporné útoky na její osobu. „Premiér by měl uplatňovat stejná pravidla a presumpci neviny. Sám je obviněný, tak to jistě chápe. Přála bych si, aby se mnou jednal, místo toho, aby mi psal dopisy. A přála bych si, aby se v takto závažných věcech aktivně angažoval,“ uvedla. Fotogalerie: - Osud velkého muže

Samotný IT systém je podle odborníků předražený a podobná kauza zlomila vaz ministru dopravy Vladimíru Kremlíkovi (ANO). „Rozdíl mezi námi je v tom, že za mého působení žádná veřejná zakázka vypsána nebyla. To bylo vypsáno za paní ministryně Michaely Marksové (ČSSD) a Jaroslavy Němcové (ANO). My je pouze doprocesováváme. Navíc srovnáváte e-shop se systémem, který se skládá z dvaceti podsystémů. To jsou velmi komplikované věci s velmi citlivými osobními daty. Žádná taková možnost není. Jsou to dva naprosto nesrovnatelné systémy,“ vysvětlovala Maláčová.

IT systém má podle ní sloužit asi jednomu a půl milionu lidí a denně s nimi bude pracovat přes 15 tisíc úředníků po celém Česku. „Jde o 20 dílčích systémů pro fungování MPSV a Úřadu práce. Původní rozpočet 1,5 miliardy byl hrubě podceněný, v současnosti se pohybujeme kolem 2 až 2,5 miliard korun,“ doplnila ministryně práce a sociálních věcí a dodala, že neuvažuje o podobné akci, jako byl heckhaton IT odborníků, kteří za víkend připravili základy sytému elektronických známek a tím celou zakázku výrazně zlevnili.

