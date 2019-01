Maláčová má balíček, aby rodiny držely více při sobě. Takto jej představila v rádiu

Hostem středečních Dvaceti minut Radiožurnálu Českého rozhlasu byla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Promluvila mimo jiné o tom, zda by měl stát platit alimenty za ty rodiče, kteří si neplní svou povinnost, přičemž by později po nezdárných rodičích tyto alimenty vymáhal. Maláčová je jednoznačně pro zavedení zálohového výživného.

Maláčová má za to, že by zálohové výživné za nehodné rodiče měl platit stát. Celá ta debata o zálohovém výživném je trochu zašmodrchaná. „My připravujeme systém, jehož první částí je zlepšení vymáhání výživného, a tepve potom nastupuje bod B, což je zálohové výživné. Plán A je vymáhání, a teprve když se to nebude dařit, tak nastoupí stát,“ zdůraznila dáma.

„Právě proto jsem připravila komplexní opatření, říkáme tomu prorodinný balíček. První částí je to zlepšení vymáhání alimentů, pak je tam ten prvek státu, ale pak tam jsou také opatření, aby rodiny v Česku držely při sobě, aby se nerozpadaly. S tím souvisí zvýšení příspěvku na děti, zvýšení rodičovského příspěvku a tak podobně,“ pokračovala v popisu svých plánů ministryně. Soudržnost rodin je podle političky na prvním místě.

Maláčové se nelíbí, že se dnes řada dětí rodí mimo manželství a polovina manželství se rozvádí po třech až pěti letech, což prý rozhodně není v pořádku. „A když se podíváme na země, které mají dobře zacílenou porodinnou politiku, tak jsou tam rodiny soudržnější,“ konstatovala politička.

Pomoci by mohla např. sdílená pracovní místa, tedy obdoba částečných úvazků, ale pro zaměstnavatele by sdílená pracovní místa měla být lákavější. Kromě toho jsou stále na stole školní obědy zdarma, což má také rodinám pomoci. „V tuto chvíli diskutujeme na úrovni koalici o tom kompromisním návrhu, tak aby obědy dostaly děti z potřebných rodin, ale tak, aby to bylo zacíleno jinak než příspěvky na děti,“ poznamenala Maláčová. Zároveň by se ráda zasadila o to, aby se ve školních jídelnách neplýtvalo jídlem.

Sociální demokracie dlouhodobě upozorňuje na to, že české důchody jsou velmi nízké. „Průměrný důchod je 13 300, což není žádná hitparáda a zároveň přes milion seniorů na tento průměrný důchod nedosáhne,“ varovala Maláčová. Přesto ji překvapilo oznámení předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), že se budou důchody zvyšovat i v příštím roce o 900 korun, protože premiér svůj záměr oznámil bez toho, aby to napřed probral s koaličními partnery. „Pro ČSSD je zvyšování důchodů důležité, ale my zároveň říkáme, že je třeba na to najít zdroje,“ zaznělo z úst členky vlády.

Než se rozloučila s diváky, prozradila, že příští týden představí už několikátou komisi k důchodové reformě, která se tímto tématem bude zabývat. Bude to již několikátá komise k problému důchodové reformy. Od této Maláčová očekává, že navrhne, jak co nejrychleji narovnat nespravedlnost, které jsou v oblasti důchodů vystaveny hlavně ženy.

