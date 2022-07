Mám rakovinu, oznámil Biden. O den později se přidal covid

reklama

Nejdříve americký prezident začal popisovat zdravotní dopady emisí z ropných rafinerií v blízkosti svého domu z dětství v Claymontu. Vážné oznámení o svém zdravotním stavu přitom prozradil jen tak mezi řečí. „Museli jste používat stěrače, abyste doslova odstranili ropnou skvrnu z okna. To je důvod, proč mám já a zatraceně mnoho dalších lidí, se kterými jsem vyrůstal, rakovinu,“ řekl americký prezident a poukázal, že Delaware měl nejvyšší výskyt rakoviny v zemi.



Po těchto slovech devětasedmdesátiletého Bidena, jenž je nejstarším prezidentem v historii USA, se začalo hojně spekulovat, jestli prezident prozradil mezi řečí skutečně to, že trpí velmi vážnou chorobou, anebo se opět při své projevu zamotal, jak je u něj při podobných proslovech vcelku běžné.

Biden: "You had to put on your windshield wipers to get literally the oil slick off the window. That's why I and so damn many other people I grew up have cancer." pic.twitter.com/3Y0wkVcK58 — Washington Free Beacon (@FreeBeacon) July 20, 2022

Bidenovy potíže při veřejných vystoupeních vycházejí najevo již nějakou dobu a nedávno například vzbudil rozruch lísteček od jeho spolupracovníků, kde mu radí, aby „pozdravil“, „sedl si“ či „poděkoval“. Papír s těmito instrukcemi unikl na veřejnost, jelikož jej prezident USA zapomněl obrátit a držel jej tak směrem ke kamerám.

Spekulace se následně snažil mírnit šéfredaktor deníku Washington Post Glenn Kessler. „Podívejte se na Bidenovu lékařskou zprávu. Než se stal prezidentem, nechal si odstranit nemelanomovou rakovinu kůže,“ poukazoval.



Jak mu ale následně mnozí oponovali, Biden hovořil o své rakovině v přítomném čase a prohlásil, že rakovinu „má“, nikoliv že ji „měl“.

He said “I have cancer” in the present tense as a result of oil exposure. https://t.co/1Tp9sO0MM7 — Joe Cunningham (@JoePCunningham) July 20, 2022

Vše následně na pravou míru uvedl zpravodaj Fox News John Roberts. S odkazem na Bílý dům vyjasnil, že mělo být prostřednictvím administrativy prezidenta upřesněno, že Biden podstoupil odstranění několika nemelanomových kožních nádorů. „Ale zůstává ‚zdravým‘ 79letým mužem,“ uvedl s odkazem na Bílý dům.

Biden mezitím uvedl, že jeho vzkaz ke klimatu byl „jasný a zřetelný“. „Jelikož Kongres v souvislosti s klimatickou nouzí nejedná, budu jednat já,“ dal najevo.



Podle Bidena by tak měla jeho administrativa v nadcházejících týdnech začít oznamovat exekutivní opatření k boji proti „mimořádné situaci“, kterou klimatická krize je.

My message today is loud and clear: Since Congress is not acting on the climate emergency, I will.



And in the coming weeks my Administration will begin to announce executive actions to combat this emergency. — President Biden (@POTUS) July 20, 2022

Server The New York Post poznamenává, že přestože Biden dává své onemocnění za vinu rafineriím, podle zprávy jeho lékaře Kevina O’Connora je na vině v případě jeho rakoviny kůže spíše dlouhý pobyt na slunku nežli expozice fosilního průmyslu.

„Je dobře známo, že prezident Biden trávil v mládí hodně času na slunci,“ mínil O’Connor o Bidenovi, který v mládí dělal také plavčíka u bazénu a byl tak dlouhé chvíle na slunci.

Ve čtvrtek pak úřad amerického prezidenta vydal zprávu o tom, že byl Biden pozitivně testován na koronavirus, informovaly o tom Novinky. Americký prezident je podle informací Bílého domu plně očkován. V září loňského roku a letos v březnu obdržel posilovací dávky.

Podle agentury Reuters má Biden velmi mírné příznaky, konkrétně ho trápí suchý kašel a únava. Začal užívat lék paxlovid a bude nyní pracovat v izolaci do té doby, než bude mít negativní test.

Prezidentův lékař Kevin O'Connor řekl, že očekává jeho rychlé uzdravení.

