Máme chcípnout? Jakl se utkal se Štěpánkem v debatě o klima

V současně době probíhá něco, co by se dalo nazvat jako válka o klimatickou změnu. Velmi aktivní v tom je, a to v mezinárodním rozměru, skupina středoškoláků, která si říká „Fridays For Future“ a je prý znepokojena postojem společnosti a politiků ke změnám klimatu. Jedni o tom říkají, že jde o nafouknutou bublinu a manipulaci s fakty, druzí zase, že nám zbývá posledních pár let na změnu, aby naše planeta mohla přežít. Mají ale protesty proti změnám klimatu smysl? A lze brát názory středoškoláků vážně? Na to v pořadu Co vás pálí aneb názory bez cenzury, který Prima nabízí na facebooku, odpovídali publicista a někdejší tajemník bývalého prezidenta Václava Klause Ladislav Jakl a předseda Strany zelených Petr Štěpánek.

V loňském roce studentské stávky zahájila Greta Thunbergová, patnáctiletá švédská studentka, která více jak půl roku protestuje za řešení klimatické krize. Na protest proti nečinnosti politiků a společnosti začala loni na podzim každý pátek místo školy protestovat před švédským parlamentem. Od té doby se do stávek zapojily statisíce studentů po celém světě včetně České republiky. Ladislav Jakl na to konstatoval, že změny klimatu však probíhají zhruba 4.5 miliardy let. Jestli na to má výrazný vliv lidská civilizace, to podle něj nevíme, a nevíme ani to, zda je to dobře, nebo špatně. „A pokud je to špatně, nevíme ani, jestli opatření náhodou nepřinesou více škody, než užitku. A nevíme ani to, jestli akce, které se teď dějí, k nějakému pozitivnímu výsledku vůbec můžou dovést,“ zmínil Jakl několik otazníků v této problematické oblasti.

O slovo se přihlásil přírodovědec Petr Štěpánek, který zdůraznil, že globální oteplování je fakt. „To, čím se oteplování současně liší od minulosti, je to, že je způsobeno člověkem. Především v tom, že nastupuje takto rychle,“ uvedl. A zmínil data, která má k dispozici za období od průmyslové revoluce, jež ukazují, že ta změna v prognóze do konce století je 2 až 4 stupně. Zatímco pětistupňový rozdíl v minulosti probíhal třeba pět milionů let a přizpůsobování ekosystému bylo tak snazší, teď tu máme tu samou hodnotu během 200 let. „To je na tom to nebezpečí,“ připomněl Štěpánek.

Štěpánkovy argumenty se ale Jaklovi vůbec nelíbily, zarazil ho se slovy, že „tohle fakt není pravda“. „Strašíte tady před pouští a suchem a sucho vždy, to určitě víte, doprovázelo ta chladnější období. Vždy když se ochladilo, byla to pro civilizaci zásadní rána na několik generací, byly to často rychlé změny způsobené výbuchem sopky nebo sluneční poruchou,“ uvedl Jakl, načež ho Štěpánek přerušil, že to bylo pouze dočasné porušení rovnováhy. „Neskákejte mi do řeči, není to vůbec pravda,“ ohradil se Jakl. „Nemáme vůbec data, která by mohla vypovídat něco o tom, jakého charakteru ty údajné změny jsou teď,“ myslí si Jakl. Podle něj jsou veškerá data velmi sporná už proto, jak se získávají a na kterých místech se měří. Připomněl, že v minulosti byla i aféra, kdy většina těchto dat byla zfalšovaná. Právě proto, aby některé instituce dostaly velké peníze.

„Vždy se dařilo lidem a přírodě lépe, když bylo tepleji, nebo si myslíte, že se víc daří v době ledové, kterou si přejete? Teď zažíváme nejchladnější období v dějinách života,“ zopakoval Jakl. Štěpánek jeho popisování situace smetl rychle ze stolu se slovy, že to jde jen o krátkodobé výkyvy. Jakl mu začal opakovat, jak se věci mají. „Před chvíli jste mě tu napomínal, jak se má mluvit, tak nechte mluvit zase vy mě,“ rozhořčil se na Jakla Štěpánek. „Dnes se tempu zvyšování teplot přizpůsobit nedokážeme a dopad bude na mírný pás katastrofální,“ pokračoval Štěpánek s tím, že už dnes lze pozorovat v oblastech Blízkého východu, Iráku, Pákistánu a v části Indie důsledky dopadu zvyšující se teploty, že jsou na hranici obyvatelnosti.

Fotogalerie: - Klima teď, škola později

„Ale stávají se obyvatelná ta místa Kanady a Sibiře, která teď mohou poskytnout obrovské množství potravin,“ kontroval Jakl. „To je další mýtus! Díky náklonu zemské osy tyto oblasti podléhají střídaní ročních období,“ podotkl předseda Zelených.

Jakl pak vybídl, aby si nehráli na panel klimatologů, dle jeho názoru jde jen o další z nových náboženství. „Náboženství, které nikdy nebylo založeno na nějaké racionální úvaze, obhájci této nové víry mluví o době za 50-80 let, no, to už tu nebudou, aby jim někdo řekl – cos to plácal za blbosti,“ dodal Jakl.

Ve skutečnosti podle něj jde o úplně něco jiného. „Čas od času se vždy vynoří ideologie, která má chuť ovlivňovat naše životy, má chuť říkat, co se smí prodávat a co ne, jak mají lidé žít a kolik má co stát atd.,“ řekl s tím, že se se pouze přemýšlí o tom, co si vymyslet jako záminku. „Motivací těchto lidí je vládnout lidmi,“ řekl jasně, čemuž se Štěpánek začal smát a kroutil nevěřícně hlavou.

„Těchto cílů, o kterých se mluví, lze dosáhnout jen razantní změnou lidského chování, spotřeby a tak dále. Jedině, když lidi oberete o svobodu. Vlastně jenom v diktatuře, tam jim můžete říct, co smí a co nesmí užívat,“ glosoval boj za zlepšení klimatu Jakl. A poukázal na to, jak podobná náboženská hnutí používala také děti. „Byla to dětská výprava v křižáckých válkách, byly to děti jako bojovníci ve službách afrických nebo arabských diktátorů. Děti, které nemají zodpovědnost, o nikoho se nebojí, nestarají, nikdy se pro nikoho neobětovaly a nemají zkušenost s poctivou prací,“ uvedl Jakl, proč jsou armády dětských bojovníků pro tyto účely nejlepší.

„Tak jestli tím narážíte na Fridays For Future, tak tito studenti mají víc odpovědnosti než vy a vaši kumpáni dohromady,“ hájil aktivitu studentů Štěpánek, kterému během jeho řeči Jakl opět několikrát skočil do řeči, až se Štěpánek obrátil na moderátora, aby ho v jeho časovém limitu k mluvení korigoval. „Že oni tu budou sto let a máme chcípnout, to je nějaká odpovědnost?“ nenechal se Jakl zastavit.

„Ze strany studentů je zcela legitimní, že je zajímá, jak to tu těch příštích sto let bude vypadat,“ zdůraznil předseda Strany zelených a doplnil, že celou situaci studenti dobře čtou a reagují tak především na selhání politických a ekonomických elit, které tuto věc velmi dlouho bagatelizovaly, kvůli vlastnímu zisku. „Mladí lidé říkají ‚dost‘, nechtějí jít vstříc tomu, co se předpovídá, chtějí to zlepšit a změnit dopady,“ poznamenal.

„Pane Štěpánku, šestnáctiletí a sedmnáctiletí lidé mají plnou trestní zodpovědnost za své činy? Mají ji stejnou jako lidé starší osmnácti let?“ položil pak Jakl zelenému předsedovi jasnou otázku. „Nemají, ale rozumu mají víc, než vy,“ vypálil Štěpánek. Načež se oba pánové opět dostali do názorového střetu. „Ty děti mají především odpovědnost, a proto jdou do toho tak tvrdě, protože si uvědomují, že není za pět minut dvanáct, ale je dvanáct hodin a pět minut,“ řekl Štěpánek. „Tak přesně to musí každý alarmista říkat, aby vypnul lidem mozek,“ zhodnotil na závěr publicista Jakl.

Původní zdroj ZDE

autor: nab