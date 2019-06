Máme porazit Babiše ve volbách? Zeman je mimo... Kalousek představil svou vizi

Před nedávnem Kalousek prohlásil, že v příští vládě by neměl sedět nikdo z Nečasovy vlády. „Nebudu politiku opouštět už jen proto, že spousta mých voličů si přeje, abych to nedělal. Ale možnosti znovu zasednout do exekutivy jsem se po dlouhém přemýšlení vzdal,“ potvrdil ve své odpovědi v rozhovoru pro Právo zveřejněném serverem Novinky.cz.

Podotkl k tomu ještě, že vinu za kauzu Jany Nagyové (nyní Nečasové) necítí. „Já na rozdíl od kolegů z ODS vinen nejsem. Ti jsou vinni, protože o tom věděli a nic nedělali. V té vládě jsem ale seděl a bylo by pokrytecké tvrdit, že nenesu žádnou politickou odpovědnost,“ dodal.

Příští týden se bude hlasovat o nedůvěře Babišově vládě, jiný nástroj podle Kalouska opozice nemá. „Když se to nepodaří, tak je to politická odpovědnost těch, kteří Babiše podrží,“ říká předseda poslaneckého klubu TOP 09 s tím, že dnes v Evropě všichni vědí, že krade peníze všech daňových poplatníků v celé EU. „Byli bychom rádi, kdyby předseda vlády v takové hloupé pozici nebyl, a je čistě na ANO, jestli někoho takového vymění,“ doplnil.

„Ten audit jsem četl, mám patnáctileté zkušenosti člověka, který pracuje s veřejnými rozpočty, byl jsem šest let ministrem financí,“ připomněl, co ho opravňuje nazývat Babiše zlodějem. A zdůraznil, že opozice udělá vše, aby Babiš nebyl předsedou vlády. I po morální stránce je prý důležité, aby každý poslanec jasně řekl do kamery: věřím, či nevěřím Andreji Babišovi.

„Babiš je fenomén, který férové prostředí likviduje. Samozřejmě, že míra cynismu premiéra Babiše může být taková, že se mu ústavně nic nestane, ale ve vnímání veřejnosti se stane hodně,“ prozradil Kalousek, co si slibuje od velké nedělní demonstrace na Letné v Praze.

Prezident Zeman opozici vzkazuje, ať Babiše porazí ve volbách a nepořádá demonstrace. „Pan prezident je mimo, jako vlastně vždycky,“ pravil Kalousek. Demonstrace prý jsou především ve prospěch férového prostředí.

Prozradil, jak chce tedy Babiše porazit. „Mám ambice, aby TOP 09 postavila program postbabišovské doby, která bude automaticky počítat s tím, že tady Babiš už nebude. Bude to jen temná kapitola ČR a na nás bude, abychom co nejrychleji dohnali stagnaci modernizace, kterou Babišova vláda zanedbala,“ upřesnil Kalousek.

Má prý ambice, aby TOP 09 byla znovu zcela nezaměnitelnou konzervativní stranou. A rovnou prozradil, jak je spokojen s prací Jiřího Pospíšila. „On pořád neví, co chce dělat. Chce být europoslanec, primátor. Má toho moc, a já bych chtěl, aby se staral o stranu,” řekl. Je si jist, že na sněmu bude kandidovat minimálně jeden kandidát, který se bude straně plně věnovat, ale Pospíšil to nebude. „Toho jsem nevolil a volit nebudu,“ uzavřel Kalousek.

autor: nab