Máme povoleno řvát, zbláznit se a smát se. Pražský hospodský: Pivo v plechovce prodat nemůžu, večerka vedle může

Restaurace jsou na tom tak, že je drží nad vodou jen výdejová okénka. A i ta jim teď vláda zavírá. Matouš Petráň toho už má dost.

„Já jsem bral velice citlivě a úkorně omezení toho okénka, toho, dá se říct teď páteřního odbytu. To jsem opravdu bral těžce,“ poznamenal Petráň v rozhovoru pro Reflex.cz.

Stejně tak nevidí smysl v tom, že hospoda nesmí zákazníkovi prodat pivo v plechovce, ale tentýž zákazník si může totéž pivo v plechovce koupit v obchodě o metr vedle.

„Tady ta doba je dobou neomezených možností. Já mám možnost začít řvát, zbláznit se z toho, nebo se tomu smát. Tak jsem si to tak pro sebe vyhodnotil na tu poslední možnost,“ prozradil spolumajitel bistra. „Přístup vlády je strašidelnej,“ zhodnotil chování vlády Andreje Babiše (ANO).

Do kontrastu postavil příklad japonského Tokia, kde se restaurace dočkají kompenzace už jen za to, že zavřou v 10 večer a ne později. Z toho důvodu si prý zakázal hodnotit počínání jiných vlád a všímá si jen toho, jak je to v Česku. V Česku se vlastně dostal do fáze, kdy už se modlí za to, aby se všechno zavřelo úplně, protože je jasné, co se bude dít. Je jasné, že nebude muset nakupovat potraviny a tak podobně.

Vláda přitom měla obrovský balík dat z EET a mohla každé restauraci říct, vy jste loni v listopadu vydělali tolik a tolik, tak vám letos v listopadu budeme kompenzovat např. 60 procent. Bylo by to jednoduché pravidlo, ke kterému sáhli třeba v Německu. Podnikatelé by hned věděli, s čím mohou počítat. Ale to se nestalo. Data z EET zůstala nevyužitá.

Spolu se svými zaměstnanci prý dělá co může a boj o zachování restaurace je prý velmi tvrdý. „Já jsem do oboru nastoupil těsně před revolucí a nepamatuji si, že bych někdy musel máknout tak tvrdě jako teď,“ konstatoval.

