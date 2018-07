Máme průjem! Tomáš Klus zaútočil na Andreje Babiše

Zpěvákovi Tomáši Klusovi se nelíbí, že partnerem hudebního festivalu Colours of Ostrava je mimo jiné také Agrofert, jenž patří do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO). A tak se k tomu vyjádřil na svém facebookovém profilu.

„Sorry jako, ale až zas bude vyskakovat jako čertík z krabičky někdo z těch kolegů a kamarádů, že Andrej je takovej a makovej, byl bych rád, aby uvedl na pravou míru, že mu nevadí hrát, či jinak vystupovat na jedné z vlajkových lodí, kterou politik okupuje jinak volnomyšlenkářskej prostor a mlčet k tomu?!“ napsal mimo jiné Klus. Podle jeho slov to není ani o hudbě, ani o kultuře, ale o svědomí.

Anketa Jak hodnotíte svou osobní ekonomickou situaci? Vynikající 5% Dobrá 50% Špatná 33% Mizerná 12% hlasovalo: 202 lidí

„A agromenty typu: pomůže to snížit ceny lístků neberu,“ dodal dále Klus. „Je to manipulativní, propagandistické a míří to zase tam, z čeho máme doteď průjem,“ poznamenal Klus se symbolem třešní.

Závěrem svého pojednání dodal, že festival Colours of Ostrava uznává jako progresivní a jedinečný festival, vadí mu však pokrytectví a dvojjazyčnost. „Takhle se jakákoli snaha o změnu stane neuvěřitelnou,“ dodal.

„Samozřejmě pokud souhlasíte se současným stavem věcí, je naprosto v pořádku užívat si oblíbenou hudbu pod stage s logem Agrofertu. Pakliže spokojeni nejste, svou účastí současné dění legitimizujete. Za chléb a hry, přivíráte oči. Já si myslím, že všechno souvisí se vším a mám-li nějaký názor, musím i jednat v jeho světle, abych ostatní nemátl. Proto se vymezuji tomu, co vnímám jako nebezpečné (mj. zařazením klauzule do smlouvy o díle, že pořadatel prohlasuje, že akci nedotuje holding AB), ale neuzavirám se diskuzi s tím. Naopak. Vnímám dialog jako jedinou cestu z chaosu, který nastává. Jen je, dle mého, nutné zaujmout jasné postoje, aby mezi námi bylo jasno. Aby dialog vysvětlil prostor pro plénum všech názorů a my se mohli na něčem domluvit, musíme si za sebou stát jednotou slov a činů,“ poznamenal dále v diskusi Klus.

„Politika se nás denně dotýká, dělat, že je něčím mimo mě, znamená rezignovat na možnost udělat něco pro to, aby mě denně neštvala, ale aby mi sloužila. To, že si jako rukojmí bere už i kulturu, je z mého úhlu pohledu signálem onoho nebezpečí, ale to je další květnaté téma na diskuzi,“ zmínil zpěvák.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Samotný Babiš se festivalu zúčastnil, což zachytil jeden z návštěvníků. „Podařilo se. Můj oblíbený trestně stíhaný agent StB, premiér ČR Andrej Babiš a já,“ napsal ke snímku Pavel Zavadil.

Zpěvák Klus se Babišovi věnoval již na jiném festivalu, a to na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Klus ve Varech zahrál na koncertě a mezi písněmi vyjadřoval kritiku na adresu hlavních představitelů státu. Podle jeho slov není Babiš žádný politik. K Zemanovi se pak vyjádřil v otázce pálení trenýrek.

Původní text ZDE.

Klus také ve svých vystoupeních vyzýval k demokracii, porozumění, toleranci a úctě. Za jeho slova se mu dostalo nadšeného potlesku, píše server Forum24.cz.

„Pan Babiš všade tvrdí, jak mu politika, slušně řečeno, ničí život a mi je ho kolikrát líto a říkám si, to by boł frajer, kdyby řek: ‚Helejďte, doved jsem vám sem nový lidi, splnil jsem, co jsem slíbil, rozčeřil vody, svěží vítr vane a je čas makat, já som není politik, tak bez blábolení jdu zpátky ku svým hnojivám.‘ Z nějakýho důvodu se mu ale nechce od válu. A to mě děsí,“ poznamenal již v minulosti Klus na adresu obou politiků, připomíná server.

Psali jsme: Politici si z nás dělají prdel. Smějí se lidem do ksichtu, ulevil si slavný hokejista Voráček Rakouská vláda dál přitvrzuje. Turkům se to asi líbit nebude Piráti a Starostové představili společnou kandidátku pro komunální volby v Olomouci Toto nepotěší české vlastence. Spisovatelka udeřila: Nemám velké iluze o českém národu. Kromě češtiny nevím, na co bychom mohli být pyšní

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef