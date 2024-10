Manévry na Floridě po drtivém hurikánu. Šíří se zprávy. Biden musel zasáhnout

Bouře Milton přinesla silné srážky a poškodila budovy a infrastrukturu. Hurikán, který původně zesílil na kategorii 5, dorazil na pevninu poblíž Siesta Key jako hurikán 3. kategorie. Milton se následně přenesl přes Floridu a směřoval nad Atlantik, kde se rozptýlí. Bouře způsobila velké škody, přičemž více než 3,4 milionu lidí zůstalo bez elektřiny a bylo zničeno nejméně 100 domů, informoval ve středu večer informační server USNews.

Když Milton udeřil na pobřeží Mexického zálivu, způsobil smrt nejméně 10 lidí. Během svého postupu přes Floridu, kdy zeslábl na kategorii 1, bouře přinesla intenzivní srážky, bouřkové vlny a tornáda v některých oblastech, zejména ve střední a východní Floridě.

Anketa Obáváte se odklonu České republiky od jádra EU? Obávám 4% Neobávám 1% Tento odklon vyžaduji 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16469 lidí

„Záchranné mise probíhaly celou noc,“ řekl guvernér státu Florida Ron DeSantis na čtvrteční tiskové konferenci. „Pátrací a záchranné týmy Národní gardy pracovaly přes noc a úspěšně provedly záchranu rodin a domácích zvířat na západním pobřeží a před zkázou z tornád v centrální a východní části Floridy,“ citoval guvernéra server Deseret.

Záchranné práce pokračují i ve čtvrtek, kdy se nasazují záchranná letadla a stovky záchranářů působí ve více než 25 okresech. Po celé Floridě bylo mobilizováno více než 6500 vojáků, kteří spolupracují s floridskou komisí pro ryby a divokou zvěř na záchranných akcích na souši i ve vodě. DeSantis také uvedl, že úsilí směřuje k obnovení dodávek elektřiny, ke kontrole škod na mostech a k odklízení trosek ze silnic, aby se obyvatelé mohli co nejdříve vrátit domů.

Další americké státy, např. Severní Karolína, se mezitím zotavují z hurikánu Helene, který začátkem října zabil více než 220 lidí, podle americké stanice NBC.

Právě v souvislosti s hurikány se začaly na sociálních sítích šířit nejrůznější konspirace, někdy podporované i vlivnými politiky.

Členka Sněmovny reprezentantů Marjorie Taylor Greenová např. přišla s myšlenkou, že počasí ovládá vláda. „Ano, mohou ovládat počasí. Je směšné, když někdo lže a tvrdí, že to nejde,“ napsala na X.

Yes they can control the weather.



It’s ridiculous for anyone to lie and say it can’t be done. — Marjorie Taylor Greene ???? (@mtgreenee) October 4, 2024

Tuto konspirační teorii ve svém projevu vyvrátil samotný prezident USA Joe Biden a vyzval k zastavení šíření konspiračních teorií. „Kongresmanka Marjorie Taylorová Greeneová, poslankyně z Georgie, nyní říká, že federální vláda doslova ovládá počasí – že my ovládáme počasí. Je to více než směšné. Musí to přestat,“ řekl Biden.

Zdůraznil, že během katastrof by USA neměly být rozděleny na „červené nebo modré státy“ (červená je tradičně barva republikánů, modrá barva je pro Demokratickou stranu). „Dovolte mi, abych zopakoval – nikdo by neměl nutit Američany, aby pochybovali o tom, zda jejich vláda zajistí, že až tato katastrofa udeří, budou tam. Budeme, my všichni,“ ujistil Biden Ameriku.

Další šířící se teorií je, že americká vláda po hurikánu Helene zabírá pozemky v Severní Karolíně, aby tam umožnila těžbu lithia. Někteří uživatelé sociálních sítích odkazují na město Kings Mountain, kde se předpokládá opětovné otevření dolu na lithium. Z hurikánu Helene by dle některých z fám měl profitovat mj. manžel Kamaly Harrisové, Douglas Emhoff.

Kamala’s husband is set to benefit from #helene and the destruction of #northcarolina through his role in a Lithium deal. pic.twitter.com/GGZ5RkA86c — mc bows ?? (@m0sb0s) October 10, 2024

Další příspěvek, který na X vidělo přes 6 milionů lidí a dále ho sdílelo 17 tisíc uživatelů, informoval o údajné tajné „městské schůzi“ v Chimney Rock, kde se měli úředníci domlouvat na „záboru půdy“.

Reports are coming out of Appalachia of town hall meetings that it was indeed, a land grab



People are being told they no longer own their homes and have to vacate immediately. No more help going in by civilians or they will be arrested — Mimi J (@TheKanehB) October 3, 2024