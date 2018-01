Manželka pomůže Drahošovi s kampaní, do krajů vyjede sama

Drahoš chce čas zbývající do druhého kola prezidentské volby strávit především na cestách po regionech. Během nich hodlá oslovit nepřesvědčené voliče. V úterý navštívil svůj rodný Jablunkov, kde loni oznámil kandidaturu. Zavítal také na hokejové utkání do Třince. Další cestu má v plánu ve čtvrtek do Plzeňského kraje. Do regionů se bude vydávat i v dalších dnech.