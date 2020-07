Manželství pro homosexuály salámovou metodou? Starší lidé by se klidně položili na vatru, varuje advokátka a exministryně

reklama

Kovářová v rozhovoru hovořila o tom, jak se zúčastnila videkonference o manželství pro homosexuály. Byla hostem za Unii rodinných advokátů. „Celé roky, kdy se této problematice věnuji, jsem se na problém Manželství pro všechny dívala z právního pohledu. Zatímco tuto konferenci moderoval Pavel Rataj, viceprezident Asociace manželských a rodinných poradců, který se spíše ptal na emoce, pocity, názory a pohledy všech účastníků této debaty. To znamená, že velmi vážil, jakým způsobem tuto konferenci skládat, a složil ji tak, že v prvním panelu, aby se nehádali, vystoupili dva zástupci ‚Manželství pro všechny‘, a říkali své pohledy na to, proč by manželství mělo být pro všechny. A v druhém a v dalších panelech se vždy řešilo jedno téma,“ vyprávěla Kovářová s tím, že v prvním panelu vystoupily zastánkyně Manželství pro všechny, ve druhém zástupci věnující se problematice adopcí homosexuálními páry a ve třetím vystoupila ona sama jako zástupce iniciativy bránící Manželství pro všechny. „Řekla bych, že jsem tam byla mnohem více sama za sebe, i když si uvědomuji, že tuto roli jde těžko oddělit od toho, že vedu Unii rodinných advokátů. To znamená, že si uvědomuji, že jsem vnímaná i jako tlumočník Unie rodinných advokátů. Unie je konzervativní odborný spolek rodinných advokátů a má poměrně jasnou pozici. Zastává názor, že v současné době by práva manželů a registrovaných partnerů měla být srovnána a že nic nebrání tomu, aby se odlišnosti mezi občanským zákoníkem a zákonem o registrovaném partnerství srovnaly. I když to je na delší právnickou debatu, proč tam tyto rozdíly jsou,“ poznamenala ke své roli Kovářová.

„Nicméně má velmi opatrný pohled na adopci dětí právě kvůli mezinárodním úmluvám, což také někdy není úplně jednoduché aktivistům vysvětlit. Já jsem v tomto otevřenější a svobodomyslnější, já bych se adopcím nebránila, ale můj názor je takový, že bych chtěla zachovat manželství pro muže a ženu, a nechci ho rozšiřovat pro homosexuální partnery. A mám pro to své důvody, které jsem na té konferenci vysvětlila,“ dodala Kovářová.

Podle svých slov naprosto chápe snahy, touhy a motivace stejnopohlavních párů, kteří chtějí mít sňatky jako ostatní. „Mít obřady, mít stejnou volbu místa a stejné matriční možnosti, jako mají heterosexuální páry, tomu všemu rozumím. Myslím, že opravdu nazrála doba, aby, chtějí-li mít společné jmění manželů a stejné postavení jako jiné milující se dvojice, nechť se tak stane. Pokud jde o adopce, s tím také nemám žádný problém, protože naše právo umožňuje jednotlivci, ať je to muž nebo žena, adoptovat dítě, takže pokud to právní řád umožňuje jednotlivci, tak mi připadá poněkud úsměvné, že bráníme adopci dvojici, když přitom jednotlivec sám si dítě může osvojit,“ poznamenala s tím, že u manželství je to však něco jiného.

„Vždycky jsem ho z mnoha důvodů měla za velmi důležitou instituci, považuji ho za stabilizující prvek, za ideál, za cíl, za Šangri-La někde v dálce, ke kterému většina lidí směřuje. A můžeme si tisíckrát říkat, že polovině lidí se ani nepodaří manželství uzavřít a vytrvat v něm, přestože to neznamená, že se o manželství nesnaží. A všichni moji rozvádějící se klienti vidí rozvod jako vlastní selhání, to znamená, že manželství má v dnešní době stále ohromný význam, ne jenom morální, ale také statusový. Řada lidí, řada žen, chce být vdaná, chce mít tento statut. Ekonomicky je to jednoznačně instituce pro slabší členy páru. Je to rodinotvorný institut a stále na něm stojí rodinné právo s celou teorií rodinného práva, se spoustou navazujících zákonných ustanovení, která se zdají neprávníkům úsměvná, ale právo je prostě celý komplex vztahů. V okamžiku, kdy jeden institut pozměníme, tak se rozpadne celá pyramida,“ sdělila Kovářová a podotkla, že věšina společnosti, zejména střední a stará generace, odmítá vyvlastnit manželství – rozšířit jej i pro homo páry. Ona sama tak vidí největší problém právě v termínu manželství, a ptá se, proč se nezkusí nějaký kompromis.

„Stačí se podívat na debatu, která se vedla před 10, 15 lety o registrovaném partnerství. A když vidím, jaké emoce vyvolává útok na pojem ‚manželství‘, které je pro mnohé mé vrstevníky, kolegy, starší příbuzné, opravdu emocionální záležitostí, kvůli které by se položili na nějakou vatru, tak je opravdu otázkou, jestli je třeba o to bojovat za takovou cenu. A já si říkám, že není, a připadá mi to jako hrozná škoda, že se tento boj vede takhle emocionálně. Možná nemusíme souhlasit s bojem, kterému se říká salámová metoda, totiž chci-li něčeho dosáhnout, tak postupuji po malých krůčcích. Řada odpůrců říká: ‚Ne, to je špatně.‘ Ale já, jako konsenzuální advokát, bych to viděla jako snesitelnější, protože myslím, že dneska je politická situace taková, že to by byl rozumný kompromis,“ uzavřela s tím, že manželství nikdy nebylo pro všechny – například zmínila věkové omezení či omezení svéprávnosti.

Psali jsme: Schwarzenberg: Kalouska lidi neradi, protože je chytřejší než oni. Prezidentské volby? Měl jsem méně peněz než Zeman Boj s klimatem? Zabijeme vše, co máme a budeme doufat, říká česká expertka. V Německu už prý vědí... Ústecký kraj: Vodíková mobilita je budoucností regionu Foldyna: Zrůda musí zůstat zrůdou, jinak nepřežijeme

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.