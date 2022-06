Manželství pro stejnopohlavní páry vetuji, avizoval Zeman. „Nerelevantní,“ odsekla Pekarová

Kontroverzní zákon, umožňující uzavírat manželství lidem stejného pohlaví, doputoval do Poslanecké sněmovny. Prezident Miloš Zeman by takovou předlohu dle svých slov vetoval. Podle něj i slovo manželství demonstruje svazek mezi mužem a ženou. Podle předsedkyně Sněmovny a spolupředkladatelky příslušné novely Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) „je názor stávajícího prezidenta už poměrně nerelevantní“.

„Chtěl bych oznámit, že pokud takový zákon opravdu dostanu na stůl, budu ho vetovat,“ okomentoval Zeman novelu a dodal, že stejnopohlavním párům podle něj náleží všechny výhody v rámci registrovaného partnerství. „Ale rodina je svazek muže a ženy. Tečka,“ vyjádřil se podle ČTK k návrhu novely občanského zákoníku, která dnes dorazila do Sněmovny. Zdůraznil, že i samotné slovo rodina je odvozeno od slova „rodit“. „Zatím jsem si nevšiml, že by ve stejnopohlavních párech k rození dětí docházelo,“ podotkl a ironicky dodal, že i když se mluví o 90 pohlavích, on sám se dopočítal jen dvou, a to i přes pečlivé matematické postupy.

Návrh novely ve Sněmovně podepsali – po jednom – poslanci z klubů STAN, TOP 09, Pirátů, ODS a ANO. Podpisy k aktuální novele podle očekávání nepřipojil nikdo z frakcí KDU-ČSL a SPD.

„Vzhledem k délce legislativního procesu je názor stávajícího prezidenta už poměrně nerelevantní, protože v čase zbývajícím z jeho mandátu tento zákon Parlament vysoce pravděpodobně projednat nestihne," napsala ČTK Pekarová Adamová v reakci na prezidenta. Podobnou rétoriku razil i další ze spolupředkladatelů Josef Bernard (STAN). „Nejsou důležití staří lidé, ale jsou důležití noví. To je všechno, co k tomu mohu říci. Pan Zeman je minulost a my snad budeme volit nějakou budoucnost,“ řekl. Zemanovi končí druhý prezidentský mandát totiž v březnu příštího roku. Ministr kultury Martin Baxa (ODS) řekl, že si myslí, že i přes názorové rozdíly věří, že zákon bude prospěšný a povede k zrovnoprávnění osob stejného pohlaví.

Manželé stejného pohlaví by měli podle této předlohy stejná práva a povinnosti jako manželé opačného pohlaví. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové vstupovat nyní, by jako institut prakticky zaniklo.

