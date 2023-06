Manželství pro všechny, jinak jsme Rusko, sekl poslanec STAN. Naštval i koalici

ZE SNĚMOVNY V Poslanecké sněmovně je dnes na programu třaskavé téma v podobě schvalovacího procesu k zákonu o tzv. manželství pro všechny. Třaskavé proto, že se očekávalo, že si do vlasů vjedou i členové vládní koalice navzájem. A tato očekávání byla naplněna. Přes všechny výzvy k věcnosti a toleranci totiž poslanec Exner (STAN) zmínil, že buď přijmeme zákon, nebo jsme „periferie ruského stylu“ a bylo to. To je velká síla! Tohle fakt ne, slyšel od svých koaličních kolegů. Nás, kteří máme konzervativní hodnoty, onálepkujete nějakou ruskou nálepkou, ptali se dále.

reklama

„Manželství pro všechny bylo zařazeno na návrh předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové,“ zahájila téma ve Sněmovně podle sněmovního Stenoprotokolu předsedkyně Poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

„To, že část klubu hnutí ANO chce na toto téma mluvit, no bodejť ne, je to tady zaparkováno několik let, protože vy se nejste schopni domluvit, protože jste se slepili jenom proto, abyste se vymezili vůči Andreji Babišovi, to je jediné, co vás drží pohromadě, ale jinak vás nedrží vůbec nic,“ měla Schillerová jasno a dodala ještě, že část poslanců za ANO návrh na manželství pro všechny podporuje.

„Ano, já netvrdím, že ne, já mezi ně například nepatřím, ale podporuje a my respektujeme, protože my jsme demokratický klub a respektujeme názor části našeho klubu, který se k tomu chce vyjádřit. Takže prosím, nesvádějte to na hnutí ANO, my jsme priority jasně vymezili – bavme se o problémech těchto lidí – o tom se bavit vůbec nechcete.“

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Následně se rozproudila diskuse na téma manželství stejnopohlavních párů, do které přispěla úvodem poslankyně za hnutí STAN Michaela Šebelová.

„My je nepoznáme, na první pohled vypadají úplně stejně,“ řekla na adresu homosexuálů.

„A mě napadá takový příměr, já mám ráda seriál Červený trpaslík a tam je takový hologram a on má na čele napsáno H a je na první pohled vidět, že je to hologram. Ale když má někdo lesbickou orientaci nebo gay orientaci, nemá to napsáno na čele, nepoznáme to na něm, je úplně normální, stejně jako my. A věřte mi, že vím, o čem mluvím,“ podtrhla svoje slova příkladem z vlastní rodiny.

„Já mám dvojčata, jednovaječná, úplně identické kluky a jeden z nich je gay.“

Po ní se do diskuse přihlásila Nina Nováková, poslankyně za KDU-ČSL, která se vrátila ke včerejšímu vyjádření poslankyně Barbory Urbanové (STAN).

„Z úst paní poslankyně Urbanové zaznělo, že láska je láska, a tak dále, a tak dále. A dneska tady zaznělo z úst mé předřečnice, že vlastně nemohou uzavřít stejnopohlavní páry trvalý svazek. Tomu vůbec nerozumím,“ nechápala poslankyně.

„Ta trvalost přece spočívá právě v té lásce a v tom, že se vzájemně na sebe mohou spolehnout a zatím je to registrované partnerství,“ vidí věci zástupkyně lidovců z jiné perspektivy. S tím, že se v zájmu lidí LGBT+ bude revidovat zákon o registrovaném partnerství.

Mgr. Nina Nováková KDU-ČSL



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„My nemluvíme o registraci, jak říkáte u psů, takže jako jen v úvodu pořád říkáme, prosím, abyste se nebáli, že vás někdo bude urážet,“ ujistila přítomné zastánce stejnopohlavních manželství, že se nemají čeho bát.

Ke slovu se dostal i zástupce TOP 09, který podle očekávání zákon podpořil.

„Já nerozumím tomu, že vlastně v dnešní době žijeme v zemi, kde všechny osoby nemají stejná práva a i pohled na manželství nebo na svazek stejnopohlavních párů se ve své době vyvíjí, stejně tak jako se vyvíjela v rámci společnosti celá řada jiných oblastí, když tady naši kolegové v únoru 1920 schvalovali volební právo žen,“ uvedl téma poslanec Michal Zuna.

„Ta debata, si umím představit, že byla velmi podobná, velmi polarizující. Ale dnes volební právo žen považujeme za naprosto samozřejmé, dnes se nad tím nikdo nepodivuje, nikoho to nepřekvapuje. A myslím si, že pár let, až se ve společnosti nebo i tady ve Sněmovně případně budou lidé bavit o tom, že stejnopohlavní páry mají nárok mít stejná práva jako heterosexuální páry, které uzavírají manželství, tak se nad tím nikdo podivovat nebude,“ je si jistý Zuna.

Michal Zuna TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na historii se ve svém vystoupení odkázal i další poslanec za KDU-ČSL Hayato Okamura, vnímá ji ale zcela jinak, než jeho koaliční kolega.

„Já bych chtěl jenom skromně podotknout s pokorou, že manželství jako svazek muže a ženy je přesvědčením a praxí většiny lidstva. My žijeme dnes v roce 2023, ale v průběhu mnoha staletí, ale i v současnosti, když to vezmeme geograficky, tak na většině naší planety je živé přesvědčení, že je to svazek muže a ženy,“ argumentoval bratr opozičního Tomia Okamury (SPD).

„Chci také připomenout velké náboženské tradice. V naší zemi se říká, že je věřících málo, ale zase zkusme se na to podívat planetárně, ať je to křesťanství, judaismus nebo i ten islám, ale i další tradice. Tak je tady většinové přesvědčení, že se jedná o svazek muže a ženy. Říkám většinové, jsou samozřejmě menšinové názory i v rámci křesťanských církví, ale většinový názor je tento,“ stál na svém lidovec a pokračoval připomínkou velkých uměleckých děl.

Mgr. Hayato Okamura KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Chci připomenout také velké příběhy z umění, třeba z literatury, z výtvarného umění, zrovna v té naší evropské tradici, v tom našem evropském okruhu. Vzpomeňme si na Romea a Julii a další a další příběhy, které nás formují, jsou v základech naší civilizace.“

Stanovisko Klubu SPD pak přednesl Zdeněk Kettner.

„Když jsem poslouchal tady některé proslovy, když jsem zaslechl, že vlastně nemožnost uzavřít manželství pro homosexuální a lesbické páry, že jim brání ve štěstí. Nejsem si úplně jistý, že nějaký papír, který se bude nějakým způsobem nazývat, zaručí štěstí. Myslím si, že mnohé heterosexuální páry by o tom mohly povídat. Myslím si, že štěstí v tom soužití, v tom partnerském soužití, je úplně, ale úplně někde jinde,“ je si jistý.

Dále pak zmínil i téma adopce dětí stejnopohlavními páry.

Mgr. Zdeněk Kettner SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Co máme ale velké problémy, je potom adopce dětí. Když se kouknete, kolik dětí je právně volných k adopci, je to velmi, velmi nízké procento. A i heterosexuální páry mají dlouhé pořadníky na tyto děti. A co, takže se to změní tímto zákonem a teď najednou těch dětí bude spousta, naprosto úplně pro všechny páry, které si zamanou? To je spíš jenom zbožné přání,“ uzavřel a seznámil následně přítomné s rozhodnutím SPD.

„Nechceme zasahovat do instituce manželství, které se v rámci staletí osvědčilo, na kterém stojí kořeny národa, na kterém stojí kořeny státu. A zaměřme se na úpravu té legislativy, toho registrovaného partnerství. Tam si myslím, že je cesta, kde je to průchozí cesta. A myslím si, že s úpravou, s novelizací toho registrovaného partnerství nebude mít problém nikdo napříč politickou Sněmovnou. A z tohoto důvodu, co jsem tady řekl, jménem klubu SPD dáváme návrh na zamítnutí tohoto návrhu.“

Poslanec Martin Exner (STAN) pojal pak téma vysloveně politicky a dá se říci konfrontačně.

Martin Exner STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já vidím toto téma jako souboj západních hodnot, které respektují práva menšin, versus východních, které vnucují lidem životní styl vládnoucí autority a svobodu jim berou,“ přesvědčoval přítomné o svém vidění problému.

„Je to jednoduché. Když se podíváte na mapku, kde jsou zobrazené země, které mají manželství pro všechny, a na ty, které mají třeba v ústavě zákaz manželství pro všechny, tak si můžete myslet, že to je mapka NATO a Varšavské smlouvy z konce osmdesátých let. Podle mě tedy je to jednoduché, je to civilizační záležitost. Buď chceme být svobodná západní Evropa, kde stejnopohlavní páry se mohou brát třeba i v kostele, anebo chceme být východní konzervativní periferie ruského stylu,“ uzavřel Exner a rozproudil vášně.

Jako první zareagoval koaliční Exnerův partner Aleš Dufek (KDU-ČSL).

Mgr. Aleš Dufek KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já bych tedy chtěl v této chvíli říct, že se cítím dotčen tím, co tady můj předřečník řekl, že tak, jak se tady slibovalo včera a slibovalo se tady dneska ráno, že se povede diskuse pouze věcná. Tak tohle je překročení Rubikonu a je to prostě vydírání a je to klasický útok na někoho, který má jiný názor. To znamená, dáme mu nálepku, je provýchodní, je proruský, protože má jiný názor. Tohle je síla, velká,“ uzavřel Dufek za potlesku některých poslanců.

„Pane poslanče Exnere, tak tohle fakt ne,“ nechal se slyšet další koaliční partner Vojtěch Munzar (ODS).

„Včera tady ministr vnitra Rakušan volal po toleranci, volal, abychom se navzájem nenálepkovali, abychom respektovali navzájem názory. A vy tady jako první věc uděláte ve svém projevu, že nás, kteří máme konzervativní hodnoty, onálepkujete nějakou ruskou nálepkou,“ vytkl svému kolegovi jeho přístup.

Ing. Vojtěch Munzar ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„A sám si odporujete, sám si odporujete, když voláte po tom západním světě, jak se díváte. Když jsme tady projednávali jiný návrh zákona, tolerance alkoholu pro vodáky, tak vy jste byl prvním a největším kritikem uvolnění této tolerance. A my jsme vám říkali, podívejte se do západních států, podívejte se, jak je tolerance alkoholu třeba za volantem a vy jste to odmítal. Takže jednou se to hodí, podruhé se to nehodí,“ poukázal na dvojí metr poslance za STAN Exnera.

„Takhle fakt ne, styďte se a nenálepkujte,“ vyzval ho ještě Munzar.

Poté vystoupil i opoziční kritik slov poslance Martina Exnera (STAN).

Poslanec Milan Feranec (ANO) začal svoji řeč tím, že shrne dosavadní dění.

Mgr. Milan Feranec ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Doteď jsem se na sociálních sítích dočítal, že kdo náhodou má nějaké pochybnosti o tomto zákoně, zda skutečně je to to pravý ořechový, tak byl homofob, a tak dále. Pan poslanec Exner to povýšil na vyšší kvalitu,“ upozornil opozičník.

„Každý, kdo by měl stín pochybnosti, je proruský. Výborně. Tak kde skončíme, prosím vás, v této debatě? To je ta racionální debata,“ zeptal se na závěr.

Debata bude pokračovat pravděpodobně ještě velmi dlouhou dobu a závěry z ní přineseme v některém z dalších článků v Parlamentních listech.

Psali jsme: Lidl v Čáslavi, Lidl v Chorvatsku. Stejný nákup, jiné ceny Jen 90 miliard a ubráníte Česko. Ten, co „udal“ Ukrajinu, o nákupech Černochové Schillerová: 33 Kč denně ukradne vláda každému důchodci. Odteď Černochová: Jdou po mně Rusové. To oni o mně šíří...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama