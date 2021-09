Marek Benda: Bez Pirátů to nepůjde. Na ministerstvo bych šel. Děsí nás vláda ANO s KSČM, ČSSD a Šlachtou

reklama

Benda v úvodu rozhovoru uvedl, že by byl rád, kdyby se pád Pirátů zastavil. „Na jejich výsledku bude záležet, zda se většina přehoupne k opoziční koalici, nebo populistickému táboru,“ poznamenal Benda. V současné době se totiž předvolební podpora koalice Pirátů a hnutí STAN propadla na 21 procent hlasů. Alespoň podle srpnového měření agentury Kantar CZ.

Sám Benda se chce do Sněmovny dostat ze třetího místa pražské kandidátky Spolu. „Je to strategie, kterou jsme domluvili v koalici Spolu. Řeklo se, že lidé, kteří mají šanci skákat, mají být na volitelných místech. Na předních místech je tedy tvrdé jádro. Cílem bylo dát lidem signál, že se nemá kroužkovat. Celé to bylo pro zachování dobrých vztahů mezi koaličními stranami,“ poznamenal Benda, jenž do Parlamentu kandidoval už v roce 1990.

Koalice Spolu by podle aktuálních volebních modelů skončila druhá za hnutím ANO Andreje Babiše. „Děsí nás představa, že by nás čekaly čtyři roky Babišovy vlády spojené či opřené o komunisty, socialisty a třeba i Roberta Šlachtu. Takže abych odpověděl na váš dotaz, ano, chceme jít vládnout, stávající konglomerát vyčerpal své možnosti a nesplnil nic, co na začátku sliboval. Andrej Babiš zemi jen rozvrátil,“ dodal Benda.

„Na začátku roku agentury předpovídaly, že vyhrají koalice Pirátů a STAN. Je rozdíl být ve vládě Pirátů, nebo – jak teď naznačují průzkumy – pozvat Piráty do naší vlády. Je pravda, že představa účasti ODS v pirátské vládě nás trochu děsila, spolupráce s Piráty ve vládě koalice Spolu je však už trochu jiný příběh. Bylo by pro nás příznivější a jednodušší, kdyby koalice Pirátů byla juniorním vládním partnerem,“ zmínil pak možnost, jak by mohla situace po volbách dopadnout, Benda.

Co se týče jeho samotného, raději by zůstal případně ve Sněmovně, než že by šel do vlády. „Nepotřebuji mít auto s řidičem a majákem. Pokud by ale premiér přišel a řekl, že mě někde chce a potřebuje, pomohu. Máme-li být kotvou konzervatismu a opatrného přístupu k legislativě, viděl bych své působení ve vládě smysluplně,“ podotkl Benda, jenž by se případně viděl na Ministerstvu spravedlnosti nebo v Legislativní radě vlády.

„Je potřeba udělat v právním řádu pořádek, a to zejména po covidové době. Kromě mimořádného bordelu, chaosu a neskutečných hospodářských výdajů se poslední měsíce nesou v prohlubující se nedůvěře občanů ve stát. Považuji to za obrovský společenský problém, lidé si sami začali určovat, co budou a nebudou dodržovat. Jsme v situaci, kdy tu dnes existuje tolik nařízení, že ani nevíme, co všechno nedodržujeme. Musíme začít škrtat pravidla, která nikdo navíc nevymáhá. Obnovit důvěru občanů ve stát je pro mě klíčové, je to věc, na kterou bych se v případě nástupu do vlády chtěl maximálně zaměřit,“ uzavřel.

