Marek Benda do Ústavního soudu? Podle právníků by to porušilo zákon

Sněmovní matador Marek Benda (ODS) se v české sněmovní politice pohybuje od jejího zrodu. S příchodem nového prezidenta Petra Pavla na Hrad se začalo spekulovat, zda by se Benda mohl stát jedním z členů Ústavního soudu ČR (ÚS). Ačkoli sám Benda svůj přechod do ÚS ČR odmítl, spekulace tohoto typu se šíří dál a proti možnému přechodu Marka Bendy na ÚS se zvedla vlna odporu. Brněnský právník Tomáš Tyl má za to, že jde o projev totalitního počínání vlády Petra Fialy (ODS).

Dlouholetý poslanec Marek Benda v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News 12. března prohlásil, že je spokojen ve Sněmovně.

„Být ústavním soudcem je velmi prestižní věc, ale já v tuto chvíli říkám, že jsem spokojený tam, kde jsem. Mám nějaké úkoly spíš v tom směru, abych se pokusil najít možnosti kooperace s opozicí, aby ten letošní rok byl méně divoký než ten minulý, nebo ty poslední týdny. Takže já myslím, že mám fakt dost úkolů ve Sněmovně,“ nechal se slyšet Benda.

Přesto se stále objevují spekulace, že by poslanec Benda mohl na Ústavní soud zamířit. A proti tomu se zvedá vlna odporu.

Proti se staví např. brněnský advokát Tomáš Tyl.

„Nevím, co to ODS a Pětikoalice obecně zkouší, ale takového ‚ústavního soudce‘ si přece nebude nikdo vážit. Vždyť by svoji kariéru začínal podvodem. Všichni víme, že Česká advokátní komora striktně trvá na tom, že práci koncipienta lze vykonávat jen na plný úvazek a plným úvazkem je myšleno 8 hodin denně, 5 dní v týdnu a ne, opravdu to není ‚od večeře v sedm po ulehnutí ve tři ráno‘ (se šlofíčkem od jedenácti do 02:59),“ napsal Tyl na sociální síti Facebook.

Navázal tady na upozornění dalšího právníka Petra Němce, který se o působení Bendy v řadách právníků rozepsal na Twitteru. Také Němec připomínal, že koncipient musí pracovat ze zákona na plný úvazek, což nejde dohromady s prací zákonodárce.

„A pokud novináři sednou k počítači a proberou si jeho účast ve Sněmovně a výborech, patrně dojdou k tomu, že by to nemohl stihnout o dovolené a že je na místě otázka, zda to nebylo na úkor jeho advokátní praxe. Pak se nabízí otázka, zda jeho praxe byla skutečná a byla v souladu se zákonem. Stačí připomenout kauzu Malá. Odpovědi neznám a nechávám to na novinářích. Za mne, kdo ví, jak je praxe koncipienta náročná, je to těžko vysvětlitelné. A mám pocit, že dokud tohle Marek Benda nevysvětlí, tak by neměl být kandidátem na Ústavního soudce,“ napsal Němec.

„Budu rád, když se jej jeho školitel Petr Toman zastane a potvrdí, že pan Benda tam dřel poctivě 40 hodin týdně a pan kolega se mu věnoval. Jistě dané potvrdí i mnoho kolegů, které tam pan Benda potkal. Překvapuje mne, že se zatím nikdo z nich neozval, když se říkalo, že pan Benda nemá praxi,“ podivoval se dál Němec.

Na jeho slova upozornil server Seznam Zprávy.

Petr Toman je bývalý poslanec ještě z časů existence československého Federálního shromáždění. Ten napsal na sociálních sítích, že spolupráci s Markem Bendou považuje za inspirativní a víc se k tématu nevyjadřoval.

„Seznam Zprávy se na práci u Tomana zeptaly i Marka Bendy. Na zaslanou SMS ale nereagoval,“ napsal k tématu server.

Podle odborné asistentky z Katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity Zuzany Vikarské jakýkoli ústavní soudce potřebuje mít klasickou právnickou praxi.

„Zkušenost s legislativním procesem sice je plus, ale tak dvakrát, třikrát za rok, když se v plenárním složení soudu projednává něco, co je vyloženě legislativně procesně zajímavého. Zatímco naopak dvakrát, třikrát za týden musí ústavní soudce přemýšlet o tom, jestli nějaká otázka pracovního práva, civilního procesu nebo trestního práva byla dobře posouzena obecnými soudy. A na to prostě potřebujete lidi, kteří právo dělají a dělali,“ uvedla odborná asistentka brněnské právnické fakulty.

Tyl v kritice Marka Bendy pokračoval a upozorňoval, že pokud někdo dojde až k advokátním zkouškám, musí také prokazovat, čemu se jako koncipient té či oné právní kanceláře věnoval. A to je podle Tyla vlastně důvod, proč Benda nepřikročil k tomu, aby advokátní zkoušky složil.

Připomněl také, že ústavním soudcem se může stát jen někdo, kdo byl nejméně deset let činný v právnickém povolání, což se týká soudců, advokátů, exekutorů a některých dalších pozic. Ale práce poslance do této kategorie nepatří.

„Mně osobně pan Benda nijak nevadí, dokonce s řadou jeho názorů souzním, ale jde mi o princip – když řekneme, že ústavním soudcem může být politik, pak Ústavní soud jako takový ztrácí smysl. Jde prostě jen o další komoru, do které si politici volí svoje soudruhy,“ napsal Tyl.

Na vládu pětikoalice se obořil, zda to s nástupem své totality, o jejíž existenci Tyl nepochybuje, myslí až tak vážně, že chce Marka Bendu tak či tak protlačit do Ústavního soudu ČR.

„Já vím, že je to pro Pětikoalici strašně těžké přijmout, ale – opravdu se nedokážete smířit s tím, že někteří Vaši lidé nemohou obsadit VŠECHNY ústavní posty?! Opravdu ta totalita musí být až tak ryzí, že musíte ohýbat zákony ad absurdum a plivat do tváře otcům naší Ústavy?! Fakt se nestydíte?!“ uzavřel své vyjádření.

