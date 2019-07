Marek Prchal: Já chci dělat to, co já chci, ne to, co chce někdo jiný. A budu to dělat. Budu

Debatu o Prchalovi, jenž byl Babišem nazván guru Márou, rozvířil v posledních dnech jeho švagr, dokumentarista Vít Klusák. Ten jej vyzval, aby přestal sloužit grázlovi. „A Ty jsi ten, kdo investuje veškerý svůj talent, vtip a dobré nápady, abys jeho skutečnou tvář zakryl. Protože, Máro, Ty jsi vtipnej, hodnej, sečtělej člověk, co mu záleží na ekologii, jsi autenticky duchovně založenej, obdivuješ Havlův příběh a zajímáš se o lidi okolo sebe. Jsi citlivej,“ napsal mimo jiné Klusák Prchalovi. Ten mu na tento list neodpověděl. Respektu však přiznal, že je z dopisu špatný. Ale zároveň řekl, že to byla jen jedna z epizod rušného dne.

„Měl jsem zrovna narozeniny, ve Sněmovně se hlasovalo o důvěře pro vládu Andreje Babiše, děla se spousta dalších věcí a já ten Vítův příspěvek hodnotil především jako text – a nemůžu si pomoct, i tady jako u většiny textů je můj závěr ten, že bych to napsal líp. Místo vršení nějakých informací bych to opsal jemnějšími tóny pocitů, pak se do toho každý lépe vžije,“ poznamenal.

Podle svých slov on rozhodně nikoho neoblbuje, ale jde o snahu o co nejlepší působení, které má vliv na pocit lidí. „Mojí prací je vytvářet pocit,“ podotkl. „Když jsem šel v roce 2013 na schůzku s Andrejem Babišem, naslouchal, byl zajímavý, bavil mě. Něco na něm je. Politická situace byla rozpadlá a já jsem si říkal, že bych chtěl zkusit něco, co by mělo parametry velkého zážitku,“ uvedl. A dodal, že by rozhodně nepracoval pro nikoho, kdo jej nebaví.

„Já chci dělat to, co já chci, ne to, co chce někdo jiný. A budu to dělat. Budu,“ uzavřel.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády

autor: vef