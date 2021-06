Marksová-Tominová se vrací. Tohle chce ČSSD. A už je zle, vrátil se starý skandál

Někdejší ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová z ČSSD se znovu dostává do středu zájmu. Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) oznámil, že Marksová by mohla usednout do pracovny velvyslance v Norsku. Zdechovský to považuje za nepřijatelné. Má totiž za to, že by exministryně pomáhala spíš norským úřadům než českým občanům. Právník Pavel Hasenkopf také doufá, že se Tominová velvyslankyní nestane. Kvůli kauze Evy Michalákové a jejích synů.

reklama

Bývalá ministryně práce ve vládě Bohuslava Sobotky Michaela Marksová Tominová se možná stane příští velvyslankyní v Norsku. Lidoveckému europoslanci Tomáši Zdechovskému, který informaci uveřejnil se to ani trochu nelíbí. Anketa Vážíte si exprezidenta Václava Klause? Ano 37% Ne 29% Mé pocity k němu jsou rozporné 34% hlasovalo: 6885 lidí

„Tak to je gól. Michaela Marksová Tominová bude velvyslankyní ČR v Norsku. Obdivovatelka Barnevernetu a největší škůdkyně boje Evy Michalákové. Tato vláda - to jsou komici,“ nešetřil kritickými slovy europoslanec.

Kauza rodiny Michalákových se začala odvíjet na jaře 2011, kdy norský sociální úřad Barnevernet odebral Evě Michalákové její dva syny. Eva Michaláková od té doby u různých soudů bojuje o jejich vrácení, ale neúspěšně. V její kauze se angažovali europoslanci Tomáš Zdechovský a Petr Mach nebo dnešní senátorka Jitka Chalánková a bývalý hradní právník Pavel Hasenkopf.

I ten se ostře ohradil proti tomu, že by se právě Marksová Tominová mohla stát velvyslankyní v Norsku.

„Věřím, že tento záměr skutečně existoval a dnes se ho podařilo v zárodku zničit,“ napsal Hasenkopf na sociální síti Facebook s tím, že Marksovou Tominovou si na Ministerstvo zahraničí přivedl Tomáš Petříček jako svou politickou náměstkyni.

„Petříček si přivedl Marksovou, jenže Kulhánek si přivedl Jaroše a Kohouta a Marksová musela jít (je zaznamenání hodné, že nikdo o tom nenapsal ani ťuk, byla odejita pěkně potichoučku); ergo teď si hledá nějakou práci, kde by brala hodně peněz a měla k ruce dost lidí na to, aby tu práci zvládla. Post velvyslankyně je ideální. Nebýt to Norsko, asi by to vyšlo. Nevím, který ... vymyslel Norsko, díky Bohu to zřejmě prasklo předčasně ... a Kulhánkovi někdy dnes odpoledne zazvonil telefon - a někdo (Hamáček, Babiš, Zeman osobně, nehodící se škrtněte) ho seřval na tři doby. A Kulhánek se chtěl Marksové zbavit, ne za ni cedit krev ... Takže asi tak bych to viděl,“ zhodnotil situaci Hasenkopf.

Jedním dechem dodal, že by rád podal na exministryni Marksovou trestní oznámení.

„Jinak, jmenovat do funkce norské velvyslankyně osobu, která nám ve snaze pomoci Evě Michalákové podrážela nohy ze všech nejvíc, to by byl skutečný flusanec do tváře všem, kdo se v té kauze angažují, a nezůstal by bez odezvy. Pokud hledá práci, ať se nabídne Norsku jako nová velvyslankyně v Praze, to by jí sedlo,“ poznamenal Hasenkopf bez skrupulí.

A hned vysvětlil, proč je vůči Marksové tak nekompromisní.

„Byla to Marksová, která v roce 2015 bez jakékoli hlubší znalosti prohlásila, že Evě Michalákové by odebral děti i český soud. Jenže on jí je letos v lednu svěřil ... byť jen formálně, protože děti jsou neznámo kde, ale kdyby měl o Evě Michalákové pochybnosti, asi by to neudělal - jenže soud znal spis a z nějakého důvodu se rozhodl cestou (z jeho hlediska) nejmenšího odporu nejít. Pokud by ta věc nebyla bohužel promlčená, byl bych na bývalou ministryni Marksovou hned poté, co rozsudek Okresního soudu v Hodoníně nabyl právní moci, podal trestní oznámení,“ uzavřel Hasenkopf.

Nakonec se však ukázalo, že Marksová do Norska nezamíří. Europoslance Zdechovského o tom ujistil přímo ministr zahraničí Jakub Kulhánek.

„Žádná vláda nikdy nekomentovala změny velvyslanců, protože jsou to utajené informace. Ale mohu Vás, pane europoslanče, ujistit, že jste minul branku. Paní Marksová Tominová nebude velvyslankyně v Norsku, ani jsem ji na tento či jiný post nenavrhoval a nenavrhnu,“ napsal Kulhánek.

Zdechovského tím potěšil.

„Pane ministře, díky moc za informaci. Moc si Vaší pozdní reakce vážím. Vycházím z dnešní informace iRozhlas.cz a popravdě budu rád, když to nebude pravda a budeme moci úzce spolupracovat na pomoci českým občanům v nouzi. Krásný večer,“ odepsal.

Psali jsme: Zdechovský (KDU-ČSL): Před 10 lety odebral norský Barnevernet syny rodičům Michalákovým Zásah do volebního zákona! Komentátor si dal dohromady fakta a má jasno. Na co se zapomíná u Rychetského? Svobodní: Je obrovskou ostudou, že děti ani po 8 letech nejsou u své matky Orbána hodnotím dobře, říká senátorka Chalánková, odvržená TOP 09. Visegrád, Istanbulská úmluva, Kubera, norské děti... Zapláče Kalousek?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.