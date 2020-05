Martin Dejdar: Lidé se chovají jak h*vada. Mladí, tam je problém. Může za to Hrad a Strakovka

Mladí nemají výdrž ani toleranci k autoritám, myslí si herec Martin Dejdar. A kdo za to může? „Myslím si, že to jde z Hradčan dolů, i ze Strakovky to jde dolů. Dneska se lidé chovají opravdu jako hovada a nebylo to tak, ale příklady táhnou,“ říká hvězda seriálu Zdivočelá země. A myslí si, že Zdivočelá země je teď Česko. Odhalil to v rozhovoru na Televizi Seznam.

Dejdar v rozhovoru vyprávěl, proč se načas přestěhoval do Spojených států amerických. Bylo to podle jeho vyjádření i kvůli tomu, že jeho syn zažíval ve škole šikanu. „Fakt několik hnusných věcí, do toho nějaké noviny, řeči na děti a mně už to lezlo hrozně krkem. Říkal jsem si: v zemi, kde mi neochrání moje vlastní děti a kde se beztrestně šíří dezinformace, lži, výmysly, já děti nenechám vyrůstat. Tohle prostě nemá smysl. Navíc neexistuje žádné právo na ochranu osobnosti," uvedl.

V Americe jsou prý školy lepší než v Čechách. Podle Dejdara to bylo poprvé, co jeho děti do školy chodily rády. „Dalo jim to všechno. To vidíme v komunikaci. To mi třeba hrozně vadí, když se tady lidé baví a říkají: ti pitomí, blbí Američani a to jejich školství. Jsme hodně daleko za nimi. Oni jsou absolutně před námi,“ pochválil americký vzdělávací systém.

Jeho syn ale své ambice nakonec opustil, což herce mrzí. „Myslím si, že když začal dělat školu, že by ji rozhodně měl dodělat. Dneska mladí po prvním nezdaru nebo když se jim něco nezdá, tak se na to mají tendenci vyprdnout,“ kritizoval. Podle jeho názoru je dnes velkým problémem u mladých lidí jejich netolerance k autoritám a spolehlivost. „Když něco řeknu, tak to udělám. Když něco slíbím, tak to dodržím. A když mám nějaké povinnosti, tak je musím splnit. Spolehlivost a úcta mi prostě scházejí,“ svěřil se v rozhovoru. A tento trend spojil s politikou: „Myslím si, že to jde z Hradčan dolů, i ze Strakovky to jde dolů. Dneska se lidé chovají opravdu jako hovada a nebylo to tak, ale příklady táhnou.“

Martina Dejdara znají diváci z různých filmů a seriálů, ale asi nejznámější je seriál Zdivočelá země. I na ten v rozhovoru došlo. Herec uvedl, že se seriál měl točit již na konci šedesátých let, ale kvůli „soudruhům“ k tomu nakonec nedošlo. Dejdar uvedl, že za příležitost hrát hlavní postavu je velmi vděčný. „Nejenom kvůli natáčení, ale vlastně kvůli tomu, že bylo pět let po revoluci. Šlo o jedno z prvních pravdivých svědectví o čtyřicetileté bolševické nadvládě,“ řekl a dodal: „Takže to samozřejmě provázely velké nechutě ze strany bolševiků, aby to vůbec vzniklo, aby se to vůbec vysílalo. Co proti tomu dělali všichni ti Filipové a podobní, když se snažili, aby se to nenatáčelo, nevysílalo. Pak plácali, že jsou to vymyšlené bláboly, že blbneme dětem hlavy.“

Herec prohlásil, že vůbec nerozumí tomu, že Česká republika dospěla k tomu, že jsou komunisté stále v Parlamentu a ve vládě tvoří jazýček na vahách. „Já to prostě nechápu. Ale rozumím tomu, že kdo chce s vlky býti… a ještě k tomu, když tam jsou kámoši bývalí éstébáci, tak jsme se dostali do pěkných časů. My jsme pořád zdivočelá země. Vždyť se podívej ven, je rok 2020 a my jsme zdivočelá země víc než v roce 1993,“ zakončil téma Zdivočelé země.

Na Twitteru se pak objevil názor, že by bylo možné Dejdarovi věřit, kdyby nepodporoval Miloše Zemana při první volbě proti Karlu Schwarzenbergovi. Na to se ovšem ozval režisér Jan Hřebejk, který herce bránil. „Martina Dejdara znám osobně třicet let, myslím si o něm, že není ani vyčůránek, ani bezcharakterní. Vždycky podporoval ODS, protože byl přesvědčenej, že jde o pravicovou stranu založenou sportovcem. Se Zemanem jsem měl pocit, že jde o nějaké nedorozumění, ale ‚zištnost‘ to nebyla,“ prohlásil.

„Co mi jako asi jediný nedostatek přišlo, že je Martin někdy moc důveřivý, ale to přičítám spíš jeho optimistické a kamarádské povaze. Často ho nevidím, dělali jsme spolu jen chvíli, ale rozhodně bych ho spíš označil za poctivce,“ doplnil.

