Martin Fendrych vytáhl na obranu Českého rozhlasu: Prezident mluví jako dlaždič a vás bude pobuřovat běžné slovo „penis“?

Horké vody českého mediálního rybníka rozvířila aféra „vysílání porna na Českém rozhlase“. Ve skutečnosti šlo o pořad o koupání a o vodě, který měl na ČRo–Vltava premiéru asi před rokem. A tehdy podle Fendrycha sklidil úspěch. Jenže při nedávném opakování se na pořad vyrojily stížnosti. Některé posluchače pobouřila věta: „…provokující penis, který mu zrovna teď trčel nad koulemi drze jako vykřičník“.

Někteří členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se rozhodli posvíti si na fungování ČRo–Vltava. „My jsme si to dneska pouštěli. Je to drsné maso,“ pravil místopředseda rady Jiří Vejvoda. A předsedkyně rady Hana Dohnálková sdělila toto: „Nebylo to nic pěkného. Vyzveme proto šéfredaktora Fischera stanice Vltava o vysvětlení.“

Fendrych má za to, že z těchto radních mluví prudérnost. Nebo možná hledají cestu, jak oslabit veřejnoprávní médium, které se při analýze různých kauz nebojí jít pod povrch. Slovo „penis“ je standardně považováno za běžné označení té části mužského těla, které si pánové na veřejnosti nejpečlivěji skrývají. „Dodejme, že se to děje v době, kdy prezident země Zeman mluví jak dlaždič a je mu to nejen tolerováno, mnozí to dokonce vítají,“ podotkl Fendrych.

