Martin Koller před prezidentskými volbami: Viděl jsem zblízka Jiřího Drahoše...

Bujaré ohňostroje oslavující konec jednoho a začátek druhého roku. Přitom jsou to jen čísla, přičemž vývoj světa kontinuálně pokračuje, aniž si jich všímá. Namístě je otázka, zda je co oslavovat. Můžeme si zrekapitulovat to nejdůležitější. Především jsou za dveřmi prezidentské volby. To je hlavní téma. Islámská invaze, hodnocení událostí a osobností minulého roku doma i v zahraničí, perspektivy vývoje a afroislámská realita nám určitě neutečou.

Pro výměnu vlasteneckého prezidenta za nějakou loutku Bruselu a Berlína se ozval reprezentant KDU-ČSL, bývalý (naštěstí) ministr kultury Herman. Dovedu si představit prezidenta a vládu podle jeho gusta. Prezident samozvaný kněz Halík (neabsolvoval prokazatelně seminář a nebyl vysvěcen), který podporuje islámskou invazi a prohlašuje se za reprezentanta ostudného heretika Františka na papežském stolci. Premiér samozřejmě Herman v koženkách mávající v jedné ruce nacistickou, pardon sudeťáckou, a ve druhé tibetskou vlajkou, ministr obrany Stropnický jako vzorový reprezentant pražské havlérky a zájmů Berlína, ministr vnitra Janda (komentář netřeba), ministr školství Putna (spoluautor Drahoše při sepisování vědecké výzvy na podporu afroislámské migrace), ministr zkrachovalého zemědělství a dovozu potravin Bělobrádek, ministr zprivatizovaného zdravotnictví Cikrt, ministr financí Kalousek, ministr pro místní rozvoj Schwarzenberg (kdo spí, nic nezkazí), ministr dopravy Feri, protože je třeba odměnit novou mediální tvář pražské havlérky (TOP 09, KDU, STAN, vedení ČSSD, Piráti, Zelení) a ministr pro věci zbytečné (lidská práva a všemožné výhody pro kriminálníky, parazity a migranty) „profesor“ Kohout. Naštěstí se v tomto roce neobjevil americký ekonom Švejnar, který nás opakovaně spěchal nezištně zachránit pod prapory KDU-ČSL, ani Allbrightová, která dává před Hradem přednost lithiu. Bojechtivý neholený zelený Lojza, generál Pavel s odborným rozhledem desátníka a kozí bradou jako odznakem příslušnosti k pražské havlérce to naštěstí vzdal. Až někde potkáte starého kozla, ucpěte si nos a zkuste mu nasadit na hlavu vojenský baret. Není nic horšího než směšný generál.

Prezidentské volby budou opět připomínat jednu velkou komedii, především mediální. Věřím, že ČT24 a ČT1 si i v roce 2018 udrží pozici nejprolhanější televize v Evropě a bude všemi způsoby podporovat protinárodní loutky. Proto doporučuji dále sledovat články pana Žantovského, který by svým rozhledem a odborností mohl nahradit celou „nezávislou“ a „vlasteneckou“ radu sloužící ze všech sil TOP 09, KDU a ČSSD včetně jejího platícího šéfa a ředitele ČT. Tato parta reprezentující pražskou havlérku si doslova privatizovala státní televizi placenou z našich daní a dovedla ji do hanby, lži, politické korektnosti nejhrubšího zrna a doslova psovskému podlézání Bruselu a Berlínu. Můžeme konstatovat, že pro tyto reprezentanty „českých“ médií a zájmů jsou vlast, národ, civilizovaná heterosexuální rodina, odkaz prezidenta Masaryka, legionáři, protifašističtí odbojáři i současní vlastenci nesoucí jejich odkaz nejhorším děsem, doslova černou můrou.

Z prezidentských kandidátů má podle mého názoru smysl se bavit o třech. V případě protikandidátů bez šance na úspěch by bylo od voličů rozumné je nepodporovat a dát hlas tomu nejlepšímu. Možná že právě jejich hlasy budou chybět Miloši Zemanovi k tomu, aby zvítězil už v prvním kole a ukončil mediální komedii pražské havlérky a jejích poskoků. Špejblovské hospodské chytračení na téma, dám to nějakému protikandidátovi a až ve druhém kole Zemanovi, nás bude stát druhé kolo voleb a zbytečně posílí sebevědomí protinárodních kandidátů. Takové „myšlení“ nám přineslo Piráty.

Miloš Zeman

Současný prezident se nebál jít mezi občany a vzdorovat nenávistnému tažení. Osvědčil se stálými názory a jednoznačnými postoji k hlavním otázkám současnosti, tedy islámské invazi, jaderné válce v Evropě vyvolané útokem na Rusko a rostoucímu nebezpečí fašismu a antisemitismu a útokům na Izrael ze strany EU. Můžeme si také připomenout jeho postoje k inkluzi, lithiu, k solární zlodějně versus jaderné energetice a především k finančním intervencím guvernéra České národní banky Singera. Ty nás podle expertů SPD stály neuvěřitelných 1 200 miliard korun vyhozených za nákup eur. Touto nekrytou politickou měnou, výtvorem evropských sociálních utopistů, by si dnes mohla každá česká rodina vytapetovat záchod a ještě by zbylo.

Rovněž Zemanovu hůl, kterou vykázal ubožáckého Sobotku k jeho mikrofonu jako smrdutého skunka, považuji za více než symbolickou. Za odporné podlézání cizáckým zájmům a pražské havlérce ho s ní měl ještě pořádně přetáhnout. Umaštěný Sobotka hltající prášky si v očekávání záchranného lana z Bruselu užívá nezájmu stranických přátel, kteří se mu vyhýbají, přestože ještě před několika týdny mu lezli do zadku a podporovali bezvýhradně jeho ostudnou politiku. Přehlídka pevných a spolehlivých socialistických charakterů přátelské věrchušky ČSSD.

Ve vztahu k Miloši Zemanovi je třeba se věnovat ještě jedné dlouhodobé a prolhané propagandistické legendě. Prý rozděluje českou společnost. Osobně vnímám pravý opak a zdaleka nejsem sám. Podobný názor má většina mých známých, kteří jsou možná starší a staří, nicméně mají velké zkušenosti a nejsou hloupí a nevzdělaní, jak tvrdí o voličích Miloše Zemana propaganda pražské havlérky a zaplacené voličské průzkumy. Zato výrazové formy a celková úroveň některých jeho kritiků, kteří jsou podle propagandy mladí a vzdělaní, připomínají spíše čerstvé migranty jako reprezentanty inteligence pouští a pralesů. Miloš Zeman byl jako předseda ČSSD reprezentantem zájmů občanské většiny, takže společnost spojoval.

Proto ho parta posluhů cizích zájmů reprezentovaná Sobotkou, Zaorálkem, Grossem, Špidlou, Dienstbierem a dalšími odstranila. Jako prezident konečně spojil většinu české společnosti včetně civilizovaných cizinců do vlasteneckého bloku, který odmítá afroislámskou invazi, jadernou válku v Evropě, stupidní politiku sankcí proti Rusku a všemožnou další bruselskou hloupost a totalitu, počínaje odzbrojováním bezúhonných občanů, kteří mají právo se bránit v době ohrožení.

Tuto občanskou většinu oddělil od poskoků cizáckých zájmů, což jsou reprezentanti pražské havlérky, kterým vlast smrdí, protinárodní, protibělošské, protikřesťanské a proticivilizační politické neziskovky složené z povalečských parazitů, zkorumpovaní politici, nájemní sprosťáčci na sociálních sítích, sexuálně frustrované feministky, kterým nemytý primitiv voní jasmínem, vyčpělé herečky, zakyslí režiséři a komedianti upadající v zapomenutí, a proto stižení zlobnou a sprostou agresivitou jako Rejžek.

Tato menšina, která se s buranskou arogancí nepochopitelně a nezaslouženě prohlašuje za jakousi elitu, se sama postupně vydělila z národa. Jedná se o typické neschopné a žvanivé intelektuály parazitující na státu, tedy osoby, které toho odborně moc nevědí, ale do všeho kecají. Přesně takovéto typy tvoří základ současné politiky EU a OSN a jejich typickými reprezentanty jsou Obama, Clintonová, mnohdy bývalí euromarxisti a trockisti Merkelová, Mogheriniová, Schulz, zkorumpovaný opilec Juncker nebo nedefinovatelný a našminkovaný šašek Macron.

Kromě toho nelze přehlédnout prezidentovy úspěšné ekonomické mise. Z dlouhodobého hlediska doslova zesměšnil většinu svých kritiků předvádějících se v ČT i na ulicích. Na druhé straně nelze přehlédnout jeho přetrvávající, i když slábnoucí pozitivní pohled na sociálfašistickou a totalitní EU, nesmyslnou a nefunkční evropskou armádu a sociální demokracii, která totálně zklamala v celé Evropě. Rovněž personální politiku nelze ve všech případech označit za ideální.

Poradci typu socialistického šíbra Hulinského, dále trapného exgenerála a exministra Picka, vojenského specialisty na slavnostní nástupy, kladení věnců a povyšování svojí odborně neschopné sexuální podpory do pozice ředitelky odboru, po vzoru Nečase (jehož partnerka ovšem nebyla vdaná ani alkoholička, zato dřela jako kůň) nedělají zrovna dobrý dojem. Nelze rovněž zapomenout na nejmenovaného, nicméně profláknutého agenta CIA, který prolezl obě silová ministerstva.

Nicméně pan prezident si bez ohledu na tato individua zachovává vlastní mozek a má i řadu odborně skvělých a vlasteneckých přátel a schopných poradců, například kardinála Duku. Jinak by připomínal některého z protikandidátů, kterým se dostává podpory ze strany pražské havlérky, všemožných komediantů, reprezentantů jednostranně zpolitizovaného školství vyrábějícího inkluzivní hlupáky a pouličních sprosťáčků typu Pešinského a Novotného, předvádějících se na sociálních sítích. (Zde si dovoluji uvést humornou poznámku mého slovenského kamaráda, že „nejlepší“ slovenské exportní komodity v Česku jsou „cigáni“ a Vášáryová.) Spojenectví s Andrejem Babišem, které Miloši Zemanovi vnutila pražská havlérka, vytváří bez ohledu na účelovost bezkonkurenčně silný tým. Z výše uvedených důvodů lze konstatovat, že Miloš Zeman není ideální, což ostatně není nikdo, ale z hlediska zájmů českého státu a národa výrazně převyšuje všechny protikandidáty.

Jiří Drahoš

Pražská havlérka nám vnucuje především pana Drahoše, který je obsypaný vědeckými tituly jako puberťák uhry. Ponechme stranou jeho místy zvláštní minulost socialistického nomenklaturního kádra a jiné zajímavosti soukromého charakteru. Doufejme, že jsou to vše jen pomluvy. I bez nich není jeho kampaň zrovna přesvědčivá a v poslední době slouží jeho základní neznalosti spíše k obveselení voličů. Už chybějí jen kozí brada a baret.

Zde bych si dovolil připomenout zdravotnické tažení proti Miloši Zemanovi, který je údajně příliš starý (73, zatímco Kulhánek 74, Hannig 71, Drahoš 68) a nemocný. Je zajímavé, že u jiných kandidátů věk nevadí. Osobně jsem mohl si dobře prohlédnout jak pana Zemana, tak pana Drahoše zhruba na metrovou vzdálenost. Mohu konstatovat, že je to naopak pan Drahoš, který vypadá zchátrale jako Brežněv, než jim spadl do díry, pokud ho nenašminkují a nenavoní jak Macrona.

V této souvislosti si vzpomínám na nepříliš známý vtip z doby sovětské éry, který se zabýval denním programem Brežněva: 9,00 oživení, 10,00 snídaně, 11,00 udělování medailí, 12,00 dobití baterií, 14,00 oběd, 16,00 přebírání medailí, 18,00 podepisování důležitých dokumentů, 20,00 klinická smrt. Vzhledem k tomu, že řád politické korektnosti dosud v EU nezavedli, odpadá v případě pana Drahoše přebírání medailí a tento čas by byl pravděpodobně vyhrazen jeho hlavní činnosti dne, politicky korektním projevům a kladení věnců. Zde je ovšem největší problém zchátralého organismu, protože se při tom musí ohnout… Přitom by mohl rozdělit společnost na ty, kteří udrží vážnou tvář, a ty, kteří to nezvládnou a začnou se smát.

Méně humorný je fakt, že pan Drahoš bez politických zkušeností vlastně nemá jiný program než politickou korektnost, podporu afroislámské migrace (viz vědecká výzva) a podlézání Bruselu. Lze předpokládat, že by byl pouze trapnou loutkou protinárodní pražské havlérky. V kampani se uchyluje k naprostým trapnostem na úrovni Jakuba Jandy, nehodným starého vědeckého pracovníka. Jednou z nich je seznam proruských dezinformátorů, kam mne rovněž zařadil. Zde pana Drahoše vyzývám, aby veřejně uvedl aspoň jednu proruskou dezinformaci, kterou jsem řekl nebo napsal, a doložil fakty, nikoli propagandistickými žvásty, že se jedná o dezinformaci! Dezinformací rozumím vědomé a záměrné nepravdivé sdělení zaměřené na politické ovlivnění občanů.

V opačném případě mi nezbude, než si myslet, že soudruh Drahoš je socialistický nomenklaturní pavědec a žvanil, který získal svoje vědecké tituly od partajních kamarádů především za vzájemné protislužby a politickou angažovanost, stejně jako „vědecká“ pracovnice soudružka Merkelová. Ta pracovala jako vedoucí politická komisařka na vědeckém pracovišti v DDR a habilitovala po devíti letech s prací a krásách života v socialismu, které si patrně užívala v SSSR s africkými soudruhy a teroristy na mezinárodních školeních mladých, angažovaných, pokrokových socialistických kádrů. I z tohoto hlediska bylo nesmírně „přesvědčivé“ Drahošovo antikomunistické vystoupení komunistického nomenklaturního kádra 17. listopadu. Jako reprezentant politicky korektních intelektuálů z pražské havlérky pan Drahoš sotva někoho spojuje a určitě není zárukou vlasteneckého prezidenta.

Na závěr přeju všem čtenářům i dalším spoluobčanům rok 2018 bez války v Evropě, bez afroislámské invaze do naší vlasti a bez bruselského, berlínského a pařížského byrokratického teroru, korupce a sociálfašistické stupidity.

