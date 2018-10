Martin Veselovský odhalil, co se dělo v ČT, než on a Drtinová odešli

Veselovský na začátku popřel, že by se to, co má, dalo nazvat kariérou, protože to předpokládá plánovitost. „Já jsem mít peníze vyměnil za nemít peníze,“ vyjádřil se o svém angažmá na DVTV a o tom, jak nejdříve pracoval pro hudební rádia. K politice přičichl prý náhodou, v devadesátých letech se jí nevěnoval. Musel se dlouho učit být konfrontační. S rozhovorem je prý spokojený, když se „povede plán“ a politik řekne to, co z něj chtěli dostat, či pokud prokazatelně lže.

Z veřejnoprávních médií (konkrétně z Událostí, komentářů) odešel, protože bylo podezření, že byly politicky ovlivňované. „Těch podezření tam bylo dost,“ prohlásil. Na podnět k prošetření Daniely Drtinové nejdříve vznikla komise, která měla podezření prošetřit, ale z té poté lidé odešli, když se podle mínění Veselovského ČT stavěla k problému laxně, a pak prý celou věc uzavřela, že se vlastně nic nestalo. Prý jemu a dalším podepsaným pod podnětem šlo o renomé. „Na poradách generální ředitel otevřeně říkal, že chodí za politiky a ptá se, zda jsou v pohodě někteří moderátoři ve zpravodajství,“ popsal Veselovský situaci. Nebo prý hejtmanům dal k vyplnění hodnocení práce České televize.

Pak se přesunul k jeho současnému projektu, který udělal s týmem, se kterým odešel z Kavčích hor. Zaplatit DVTV se podle něj dá jen z více zdrojů. Reklama je sice prý skvělá, ale je otázka, jak dlouho vydrží. Monetizovat politické rozhovory přes YouTube nebo Facebook podle něj nemá smysl. Za rok jim podle Veselovského vyjádření doběhne smlouva, ve které byl paušál od vydavatelství Economia, vlastněného Zdeňkem Bakalou.

Jako možnost zmínil crowdfunding. Zmínil také potíže s titulky. Prý musí balancovat, aby byl titulek dostatečně poutavý, ale také seriózní a nebyl to tzv. clickbait. Také si stěžoval na přehrávač, ve kterém je z neznámého důvodu na titulek pouze 85 znaků. Na velké těžké rozhovory se prý připravují i více dnů, například s prezidentskými kandidáty, ale například rozpady koalic je možné dělat „z voleje“. Další změnu „kariéry“ prý neplánuje, politika je podle něj skvělý adrenalin, který by mu chyběl.

