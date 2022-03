Máte být akční a rozhodovat od rána do večera... Babiš začal cupovat Fialu. Veřejně

reklama

„Všichni doufáme, že světoví politici nakonec přece jen přesvědčí Putina, aby tuto bezdůvodnou agresi zastavil. Naše hnutí ANO v záležitosti ruské agrese na Ukrajinu táhne za jeden provaz. Podporujeme vojenskou pomoc ukrajinské vládě, podporujeme pomoc uprchlíkům a podporujeme posílení východního křídla NATO. A samozřejmě v rámci opozice se snažíme pomáhat. Jako vy všichni. Zapojili jsme se velice aktivně do humanitární pomoci,“ sdělil úvodem Babiš.

Vyloučil, že by přicházeli ilegální migranti. „Jsou to studenti z Afriky, kteří studují v Kyjevě a kteří také směřují do Evropy. Jsou tam různé spekulace, proč mají přednost a proč ukrajinské matky musí čekat s dětmi, ale to je spíš otázka na ukrajinské celníky, proč to tak funguje,“ zmínil Babiš a hovořil i o záchraně volyňských Čechů.

Následně si vzal na paškál kabinet Petra Fialy (ODS) a zároveň také přišel s požadavky babišovců. “Žádáme vládu, aby odpustila poplatky za obnovitelné zdroje, to dědictví toho solárního tunelu. Sedm miliard platí občané, 12 miliard platí zaměstnavatelé. Žádáme vládu, aby tyto poplatky odpustila. Dále žádáme vládu, aby odpustila DPH na elektřinu, plyn a teplo. Od ledna do června 2022. Je to řádově 12 miliard. Dále vás žádáme, abyste odpustili lidem a snížili DPH na vodné a stočné na nulu. Není to až taková položka, můžou to být necelé dvě miliardy, které by rozpočet zvládl. Bohužel vláda je neakční, zatím jenom vysílá signály a zvažuje. Místo toho, aby okamžitě jednala, a aby přijala opatření, která pomohou českým občanům. My jsme byli zvoleni proto, abychom pomáhali a starali se o české občany. A naše vláda byla první, která odpustila DPH minulý rok. A následovaly další vlády. Polsko snížilo DPH na základní potraviny na nulu, plyn také nulu, elektřina pět procent," začal Babiš jmenovat i další státy.

„Bohužel vláda neslyší a stále opakuje nepravdu, že veřejné rozpočty nejsou v dobrém stavu. Jsou v dobrém stavu, máme šesté nejlepší veřejné rozpočty v Evropě,“ dodal Babiš.

„Znovu opakuji, že je potřeba, aby státní hmotné rezervy začaly nakupovat plyn. Zásobníky v České republice jsou naplněny plynem jenom na 16 až 17 procent. Vláda by měla okamžitě prostřednictvím státních hmotných rezerv začít nakupovat plyn,“ míní Babiš. Žádá vládu i o prodloužení těžby uhlí v OKD a zejména apeluje na vládu, aby myslela na občany, aby se nepropadli do energetické chudoby.

„Vláda by také měla zastropovat ceny pohonných hmot. Klidně může zastropovat na 35 korunách. A stále ČEPRO bude na nule, když se odpustí DPH, to znamená odpustit DPH distributorům, zastropovat cenu nafty a benzínu na 35 korunách, tohle by měla vláda okamžitě udělat,“ radí Babiš.

Závěrem pak apeloval na to, aby vláda začala měnit rozpočet. „Dáváme návrhy, víme, nemáte zkušenosti, je to složité, pětikoalice... Nikdo to pořádně neřídí, ale vysílat signály a o něčem přemýšlet, když máte být akční a rozhodovat a stále od rána do večera, tak si myslím, že byste měli zásadně změnit svůj přístup k našim lidem,“ zmínil Babiš.

