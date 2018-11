Máte na to peníze? Kolik to bude stát? Hejtman byl v jednom ohni kvůli stavbě nemocnice

REPORTÁŽ Špička světového vývoje! „To je lokomotiva!“ O tom, že stavba zbrusu nové nemocnice na zelené louce je ten nejlepší nápad nejen pro Zlínský kraj, ale i pro celou republiku, je naprosto přesvědčen hejtman a senátor Jiří Čunek. Jenže kdo ty miliardy za novou stavbu zaplatí? Co bude se stávajícím areálem? A co pacienti, doktoři, co ostatní nemocnice v kraji? Debata na jednání zastupitelstva, byla velmi bouřlivá.

„Nemocnice tohoto typu je v česko-slovenském prostoru, dokonce bych přidal i Rakousko, svým způsobem ojedinělá,“ konstatoval hejtman Jiří Čunek poté, co si zastupitelé poslechli informace o přípravě studie od architekta Miroslava Pospíšila. „Pokud ji budeme stavět, bude na špici světového vývoje,“ dodal také Čunek. Hejtman už dlouhodobě upřednostňuje stavbu na zelené louce než opravu stávající Baťovy nemocnice.

A za kolik? Martin Šamaj, člen přípravného výboru Nové krajské Baťovy nemocnice, pracuje s číslem 7,3 mld., dobou výstavby 6 let, návratností 75 let. Rekonstrukce původního areálu by přišla na 9,7 mld. a trvala by 12 let s předpokladem návratnosti 25 let. Podotkl, že co se týká návratnosti, byla by potřeba velmi dobrá komunikace s ekonomickým odborem. „V každém scénáři je slabina,“ uvedl před zastupiteli s tím, že na původním pozemku jde o záplavové území a v případě nové stavby o výkupy pozemků. Martin Šamaj se podílel na přípravě největší strategické investice ve zdravotnictví na Slovensku.

K plánům zazněly připomínky. „Matematicky mně to nevychází, návratnost by byla 35 let, ne 75 let. Určitě máte nějaké jiné postupy a tabulky, proč jste došli k takové návratnosti,“ uvažoval senátor a krajský zastupitel Ivo Valenta. Ptal se i na to, jak se bude kraj starat po dobu stavby o původní areál. „Za šest let nemůžeme nechat nemocnici bez investic. Já se ptám, s jakými investicemi je potřeba počítat ve staré nemocnici, pokud by se začala stavět nová? To je potřeba přičíst v uvozovkách ke zmařené investici, která se musí připočítat. Dostaneme se pak na vyšší číslo, než je 7,3 miliardy,“ uvedl krajský zastupitel a senátor Ivo Valenta. Šamaj ujistil, že se počítá s třemi sty miliony korun na opravy stávajícího areálu, a přesné číslo bude dopracováno v rámci celého investičního záměru.

Ivo Valenta BPP



Zastupitelka Milena Kovaříková prezentovala stanovisko klubu zastupitelů ČSSD, kterým se Čunkova vize nelíbí. „Chtěla bych upřesnit, že je chybně řečeno, že se nachází v záplavovém území,“ uvedla v souvislosti se současným areálem. Zdůraznila, že s výkupem pozemků v Malenovicích sociální demokraté nesouhlasí. „Podle našich informací zde existuje několik vlastníků, kteří nemají v úmyslu tyto pozemky prodat a jiní za stávající cenové relace. Také zde hrozí možnost, že se zde mohou vyskytovat vzácné botanické či živočišné druhy,“ uvedla a připomenula také archeologický průzkum. Kritizovala i to, že financování nebylo objasněno. Zároveň upozornila na reakci ministra Adama Vojtěcha v reakci na interpelaci poslankyně Gajdůškové, ze které vyplynulo, že o projektu nemá žádné informace. Kovaříková považuje postup za nesystémový.

Milena Kovaříková ČSSD



Fotogalerie: - Rozhodování o Nové nemocnici T. Bati

Premiér slíbil zřídit pobídkový investiční fond

„Překvapila jste mě s druhy rostlin, ještě aby si nám tam sedl medvěd,“ reagoval hejtman Čunek. Zároveň vysvětlil: „Co má ministr zdravotnictví společného s nemocnicí v Uherském Hradišti, v Kroměříži, na Vsetíně? Vůbec nic. Dává nám nějakou korunu. To je všechno,“ reagoval hejtman s tím, že nejdřív musí být zpracovány veškeré podklady, pak je možné se přihlásit do evropských programů atd. „Vycházíme z toho, že pan premiér neopustil myšlenku, kterou mimo jiné zmínil na jednání členů vlády u nás na kraji, kdy chce zřídit pobídkový investiční fond, kde by stát vstupoval svým příspěvkem do aktivit, které uzná zřetele. Uvažoval o jedné třetině,“ popsal hejtman. Ujistil, že záměr nepostavili na slibu. Zmínil, že půjde o první nemocnici svého druhu v celém středoevropském prostoru. „Je důležitá, věřím, že i pro stát. Počítáme s tím, a máme na to zpracovanou naši ekonomiku, že si to můžeme dovolit,“ poznamenal Čunek. Připomenul, že důvodem stavby nové nemocnice je i to, že lékaři nemohou být podrobeni situaci, že by 12 let pracovali na staveništi. Hovořil také o přesunu péče. Zdůraznil, že v dané lokalitě kvůli záplavovému území nedostali ani povolení od Povodí Moravy postavit školku.

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

Poslanec a člen zastupitelstva Pavel Pustějovský z hnutí ANO zmínil, že existuje koncepce zdravotnictví, kde je součástí i rekonstrukce stávajícího areálu. Nejdřív by podle něj měl být zrušen tento záměr a pak teprve postupovat dál. „Někdo předjímal rozhodnutí zastupitelstva,“ podotkl s tím, že se vychází z projektu z roku 2008 a pak se jen odhadly náklady přizpůsobené současnosti. Ptal se proto, nakolik relevantní je číslo 7,3 mld. A následovala ostrá odpověď. „Co byste asi chtěl, pane kolego? Všechno, co jsme teď udělali, byste potřeboval pro své rozhodnutí, abyste mohl rozhodnout, jestli ten starý záměr je špatný a nový dobrý,“ rozčílil se už Čunek. „Jsem přesvědčen o tom, že já ani Rada jsme nepřekročili žádnou kompetenci, ale zkusme si odpovědět na otázku, proč je zdravotnictví na vysoké úrovni díky lékařům, ale není u nás žádná nová moderní nemocnice,“ podotkl Čunek.

Ing. Pavel Pustějovský ANO 2011



„Kdo neumí číst, je dobré, aby se zeptal“

Na zastupitelstvo přijela i europoslankyně Olga Sehnalová, která měla další výhrady ke stavbě nové nemocnice v Malenovicích. „Počítá se s tím, že chronická péče bude vykonávána ve starém areálu, pak v prezentacích zaznělo, že se bude také přesouvat do nového areálu, pak by se měla čísla změnit,“ uvedla. Ptala se na to, co stavba bude znamenat pro personál nemocnic a co přinese ostatním nemocnicím v kraji. „Může to znamenat zásadní posuny v poskytování a dostupnosti zdravotní péče v okolních nemocnicích,“ varovala Sehnalová a požádala zastupitele, ať se nad těmito věcmi zamyslí. Domnívá se, že stavba na zelené louce nebude pro některé části kraje benefitem. Čunek vysvětlil, že naopak pro lidi v jiných částech kraje se zvýší rychlost dojezdu k lékařskému ošetření. „Krajská nemocnice významně pracuje pro všechny občany Zlínského kraje,“ ujistil. „Kdo neumí číst, je dobré, aby se zeptal. Bylo vysvětleno,“ uzavřel reakci na argumenty Sehnalové hejtman.

MUDr. Olga Sehnalová, MBA ČSSD



Zastupitel a předseda Svobodných Tomáš Pajonk pochválil Čunka za odvahu, ale upozornil na to, že jestli zastupitelstvo schválí odkup pozemků, už se v podstatě rozjede celý projekt – a na to nemá koalice mandát. „Chápu, že člověk míní, život mění, ale je to obrovská změna, dlouhodobá. Nikdo to neměl v programu,“ podotkl. Předpokládal, že pokud se řeší věc s tak velkým dopadem na rozpočet kraje, přijde i oponentura. „Tak, jak je mi to předkládáno, mám pocit, že jsem trošičku veden za nos vždy kladně vyplývajícími argumenty pro jednu variantu. Tomu na první dobrou nechci věřit,“ reagoval s tím, že nový záměr neodmítá. „Možná, že jsme některé věci intonovali hodně,“ připustil Čunek. „Kdybychom projekt rozsvítili, to nebude stačit tady ta plachta, abyste na to viděli! To je lokomotiva!“ zdůraznil. A konstatoval, že nepotřebuje vyhazovat miliony, aby verifikoval verifikovanou variantu. „Máme dost informací pro správné rozhodnutí,“ uvedl hejtman.

Ing. Tomáš Pajonk Svobodní



Zastupitelé se vyjádřili pro PL…

O správnosti rozhodnutí koupit pozemky v Malenovicích neměl pochybnosti poslanec a zastupitel Zlínského kraje Ondřej Benešík, který pro Parlamentní listy uvedl: „Pozemky koupit. Udělat nemocnici pro 21. století ve stávajícím areálu nejde. To víme všichni,“ uvedl Benešík. První fáze je mít pro stavbu prostor. „I kdyby to tak nebylo, má kraj parcelu na krásném místě, ale já jsem samozřejmě pro, aby tam byla nemocnice, to upozorňuji,“ dodal.

Mgr. Ondřej Benešík KDU-ČSL



„Kdo by nechtěl mít ve Zlíně moderní nemocnici, která by pomohla zvýšit kvalitu poskytované zdravotní péče? Ale přece nemůžeme jít do megalomanské investice, aniž bychom věděli, kde přesně na ni vezmeme peníze, jaké budou budoucí provozní náklady a jak se splácení úvěrů či vysoké nájemné nové nemocniční budovy promítne do ekonomiky zlínské nemocnice. Hrozí velké zadlužení kraje nebo obří ztráty nemocnice? Bude mít tato investice dopad na utlumení rozvoje okresních nemocnic? Bohužel na tyto otázky jsme jasné odpovědi nedostali. A proto dokud nebude tato klíčová souvislost výstavby nové nemocnice vyjasněna, nemůžeme aktivně podpořit výstavbu nové zlínské nemocnice,“ uvedl senátor a krajský zastupitel Ivo Valenta.



Podle krajských zastupitelů za Stranu soukromníků ČR nepomůže ani to, že aktuálně krajské nemocnice vykazují zisk. Celkem to bylo k 31. 8. 2018 více než 132 milionů Kč. Takto vytvářený zisk totiž stále slouží jen a pouze k postupnému splácení dluhů, které některé nemocnice v minulosti vytvořily kvůli vysokým ztrátám.

„Hejtmanství chce, aby novou nemocnici vybudovala krajská obchodní společnost, která dnes vlastní strategickou průmyslovou zónu v Holešově. Důvodem je to, aby si z této investice mohla odepsat DPH. Vybudovanou nemocnici za téměř 8 miliard Kč pak bude pronajímat Krajské nemocnici Tomáše Bati. Podle propočtu by však takový nájem tvořil 200 až 300 milionů Kč,“ rekapituluje fakta krajský zastupitel Michal Dvouletý a čerpá přitom z materiálů, které dostali krajští zastupitelé k dispozici od přípravného výboru.

„A protože je nemocnice financována pouze z úhrad ze strany zdravotních pojišťoven, nedokážu si představit, nakolik by se musela zvýšit produktivita poskytované zdravotní péče, aby nemocnice vydělala na takto vysoký nájem a neskončila opět v obrovských ztrátách. To bude znamenat enormní tlak na lékaře i zdravotní sestry a mám obavy, že se z léčení v této nemocnici stane továrna, v níž se vše bude řídit pouze přes peníze z pojišťoven, nikoliv na základě skutečných potřeb pacientů a možností lékařského personálu,“ doplnil Dvouletý.

Ing. Michal Dvouletý Soukromníci

Krajský předseda strany Soukromníků

Poslanec a zastupitel Pavel Pustějovský zmínil, že některé otázky nebyly zodpovězeny, zároveň předpokládal, že zastupitelstvo nákup pozemků prohlasuje. „Počítám s tím, že nákup pozemků neznamená automatickou výstavbu za každou cenu. Jak říkal hejtman, je to další krok. Poukazoval jsem na některé nesystémové kroky, některé procesy předbíhají správný postup, dobře, jsem schopen to nějakým způsobem manažersky akceptovat,“ uvedl. A jeho osobní názor? „Tlačí to na sílu. Moc. Kdyby nejdřív nechal schválit koncepci a řekl všem ostatním nemocnicím, jak bude vypadat péče u nich, tak mi to dává smysl. Rozhodujeme o vytržené věci bez souvislosti s ostatními třemi nemocnicemi,“ dodal pro PL.

Svůj názor přidal také zastupitel za KSČM Jaroslav Kučera: „Jsem v rozhodovacím procesu velmi rozpolcen. Jak je stylizováno podání v tomto bodu, z toho jasně vyplývá, že už se jednoznačně ruší varianta investic a přístavby ve stávajícím areálu nemocnice a bude se stavět nová. To je závěr důvodové zprávy. Není ani prováděcí studie, ani investiční záměr, je sice důležité pozemky koupit, ale na druhé straně to může vést k tomu, že se nevyužijí. Váhám, jestli to podpořit, nebo ne.“

„Pokud bude schůdnější varianta nového krajského špitálu, bez pozemků se nehneme. Dnes jsme tu kvůli pozemkům,“ řekl PL zastupitel a bývalý primátor Zlína Miroslav Adámek.

MUDr. Miroslav Adámek STAN



„První pacienty nová nemocnice přivítá již za šest let“

Na téma zdravotnictví debatovali krajští zastupitelé v pondělí několik hodin. Jednatřiceti hlasy nakonec podpořili výkup pozemků v lokalitě Malenovice. Zlínský kraj tak má od zastupitelů mandát jednat se všemi 49 majiteli pozemků o nákupu bezmála 180 tisíc metrů čtverečních za stanovenou cenu 1 650 korun za metr čtvereční. Současně krajští zastupitelé zřídili Výbor pro výstavbu Nové krajské Baťovy nemocnice, jehož členy budou zastupitelé za jednotlivé politické strany. Zastupitelé také pověřili Radu Zlínského kraje přípravou kompletního investičního záměru, jehož součástí bude nejen konkrétní rozložení jednotlivých budov, jak bude vypadat příprava soutěže, ale také z jakých zdrojů bude nová nemocnice financována. „Pokud při dalším hlasování, které by mělo být zhruba v březnu či dubnu 2019, zastupitelé podpoří výstavbu Nové krajské Baťovy nemocnice, tak první pacienty nová nemocnice přivítá již za šest let,“ sdělil hejtman Jiří Čunek. S výkupy pozemků by chtěl být hotov do poloviny prosince.

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

Soukromníci nepodpořili výstavbu nové nemocnice ve Zlíně. Bez jasné ekonomiky je to nemožné! Obyvatelé Zlína představí spoluobčanům své návrhy na zlepšení veřejného prostoru Benešík vzkazuje Rusku: Proč jste jen benzínová pumpa? Chcete se vyrovnat silným, ale nemáte na to Hejtman Čunek představil zastupitelům projekt Nové krajské Baťovy nemocnice







autor: Daniela Černá