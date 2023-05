Matěj Gregor žasne. Ministr neschopnější, než si myslel. To jsou čísla!

reklama

„Dnes budeme řešit pikantní téma, které se jmenuje Jan Skopeček. Což byl v očích koalice SPOLU pravděpodobně jistý kandidát na ministra financí, protože má, tuším, hned dva magisterské tituly a doktorát z ekonomie,“ řekl ve svém vysílání na youtubovém kanále Spolek Odchod Matěj Gregor. „Přesto je ministrem financí někdo, kdo sice inženýrský titul má také, avšak z elektrotechniky, nikoliv z ekonomie, to už je asi ta politika změny a inkluzivity, kdy i když nemáte vzdělání, můžete něco dělat, koneckonců celá ta vláda je taková inkluzivní,“ dodal.

„Nicméně Jan Skopeček a jeho surfování kolem superhrubé mzdy, důležité téma, protože to by nám opět vláda sáhla do našich peněženek, takže si na to dáme velkého bacha,“ dodal Gregor.

„Když je ODS v opozici, tak by vám seškrtala všechny daně, zvýšila by vám mzdy, zrušila by veškeré papírování, byli by tady jenom živnostníci a zaměstnanci, kteří nemusejí danit své příjmy. A když se ODS dostane k moci, tak vše zdaní, zvýší daně, zavede superhrubé mzdy, zavede superhrubé svetry a prostě tady budeme žít jako v jednom velkém daňovém ráji. To je politika pořádné pravice, té změny, které můžete věřit. A mě překvapuje, že jsou ještě lidé, kteří tyto věci papouškují a snaží se v tom najít smysl. Neuvěřitelné,“ sdělil Gregor. Gregor dále konstatoval také to, že Andrej Babiš (ANO) byl v minulosti lepším premiérem, než je současný Petr Fiala (ODS).

„Vždyť tahle vláda plánovala do konce roku schodek rozpočtu 270 miliard korun. Až do prosince. Teď máme květen, celý květen před námi, uběhly čtyři měsíce a už teď máme schodek v rozpočtu 200 miliard. To je neuvěřitelné. Tohle se žádné vládě nepovedlo. A tady se nebavíme o tom, že by byl schodek rozpočtu plánovaný na 50 miliard a byl by malý. Ne, oni už v lednu plánovali schodek v rozpočtu 300 miliard a teď, když už ten rok probíhá, tak tuhle částku téměř vyčerpali, a to nejsme ani v polovině roku. Takže podle mých laických odhadů, ano, některé měsíce budou lepší, jiné horší, ale tady reálně hrozí, že ten schodek rozpočtu bude třeba 400–500 miliard a možná i více,“ poznamenal mimo jiné Gregor a kritizoval ODS.

Řeč byla také o eurovolbách, které budou příští rok v květnu. „Pojďme vyzvat všechny politiky, kteří chtějí do těchto voleb kandidovat, aby se konečně spojili,“ sdělil Gregor a vyzýval k tvorbě velké koalice. „Kdyby se povedlo to, co se povedlo Milionu chvilek, to znamená, že se do voleb vyslaly dvě koalice a mohli si voliči vybrat. Jedna koalice byla ODS, TOP 09, KDU-ČSL, ta druhá byla Piráti a Starostové, tak tyhle dvě koalice už jsou nějaké řešení. Tak stejně by to mohlo vyznít na té naší scéně. Co myslím národní stranou? To je ta strana, která nechce přijetí eura, národní strana je ta, která je proti korespondenční volbě, národní strana je ta, která je proti zadlužování této země, proti neustálému zvyšování daní a proti přehnané zahraniční politice orientované až moc na Východ, nebo až moc na Západ. Z tohoto důvodu si myslím, že je naprosto namístě, abychom začali už teď, ne dva měsíce před volbami, už tlačit na to, aby se tak jako se Trikolora a SPD spojily do komunálních voleb, aby se spojily do eurovoleb, aby se do těch eurovoleb spojily i další strany. Aby třeba strana PRO nekandidovala jenom samostatně, aby nekandidovala strana další samostatně, abychom měli možnosti, jak vybírat,“ sdělil Gregor.

