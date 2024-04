Matka zastřelené dívky na fakultě pátrá. Výbušné: Byl vrah ovládán? Bývalý policista...

reklama

21. prosince 2023, pouhé tři dny před Štědrým dnem, se celá země ocitla v šoku. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy se stala hrůzyplným dějištěm školní masové střelby. První v České republice. Když ministr Marian Jurečka roztáčel na Ministerstvu práce a sociálních věcí svůj další taneček na oslavě, lidé šokovaně četli o nepochopitelném. Rodiče studentů zoufale volali svým dětem a s hysterickým strachem chtěli slyšet hlas svého potomka. Je naživu?, ptalo se každé prozvonění, proč to nezvedá. 14 rodičům jejich potomci už telefon nezvedli. Nezavolali. Neozvali se. Mezi nimi byla i Lenka Šimůnková. Její dcera Lenka byla zastřelena. Její život se rozplynul v reji nepochopitelného násilí. A od té doby se Lenka Šimůnková ptá – proč? Proč se to muselo stát? Kdo a kde a kdy udělal chybu? A začala pátrat.

„Člověku se stále honí hlavou množství otázek a nemá odpovědi. Když jsem se ptala na policii, jak se to stalo, vlastně jsem se nedozvěděla nic. Bylo mi řečeno, ať určitě nesleduji média; přitom média jsou to jediné, kde se něco nového k případu objevuje,“ vyprávěla pro Lidovky Lenka Šimůnková. Ano, ví, že musí rozlišovat pravdivá média, nenaskočit na křiklavý titulek a z prstu vycucané údaje z hrůzného dne. Ale nedá jí to, stále pátrá, ptá se. „Naivně jsem očekávala, že člověk přijde na policii a odnese si ucelený obrázek. Jenže, jak jsem zjistila, policie mi odpovědi neposkytla. Slyším jen dokola, že mám vyčkávat,“ řekla Šimůnková.

Obracela se na policii neustále. Jenže policie odpověď odkládala a odkládala. Nejdříve o týdny, pak o celé měsíce. Až paní Šimůnková získávala pocit, jako kdyby jí brali právo dozvědět se pravdu. Jenže jednalo se o její jediné dítě, o Elišku, která na Univerzitě Karlově studovala český jazyk pro neslyšící a měla v plánu založit nadaci pro neslyšící. „Vypadá to, jako kdybyste na informace neměl právo, přitom jste rodič dítěte a ptáte se na něco zcela přirozeného – proč nemáte dítě doma, co se stalo a jak se něco takového vůbec mohlo stát?“

Lence Šimůnkové se nezdá spousta detailů z oficiálních vysvětlení. Proč policejní hlídka odešla z fakulty na náměstí Jana Palacha, kdo ji odvolal, proč nebyla fakulta evakuovaná, když se vědělo, že vrah zabil svého otce, je vyzbrojený a míří do Prahy. „Zajímalo by mě, kdo vydal pokyn, aby policejní hlídka odešla. Kdo vyhodnotil, že není důležité, aby policie zůstala na fakultě v budově Jana Palacha,“ ptá se Šimůnková. Ale zůstává bez odpovědí. „Osobně nedokážu pochopit, pokud policie viděla v Hostouni zavražděného otce Davida K. a věděla, že dotyčný muž, který tam žije, je studentem, tak nechápu, že nebyla vyklizena budova Jana Palacha.“ Ale odpověď nepřichází. Jen ticho a výzva, aby matka Elišky byla trpělivá a aby čekala na závěr vyšetřování policie.

O vrahovi policie přece věděla, že je ozbrojený. Navíc probíhalo vyšetřování dvojnásobné vraždy v Klánovickém lese, kde policie měla důvodné podezření, že jej spáchal právě Kozák, při němž byli zabiti otec s malým miminkem v kočárku. A Lenka Šimůnková se ptá, proč tedy policie nezahájila daleko větší akci. Proč nezalarmovala daleko víc lidí. „Zabít miminko v kočárku, to je natolik zrůdné, že by kvůli tomu měl být kladen veliký důraz na dopadení pachatele,“ myslí si Šimůnková.

A co bylo důvodem masové vraždy? Lenka Šimůnková si myslí, že důvodem mohlo být to, že její dcera byla lesba a ve třídě nebyla sama. Střelba tak mohla směřovat do středu LGBT komunity. „Má dcerka je lesbička. Vím, že v té třídě bylo více děvčat, které byly lesbicky orientované nebo byly trans. Tím, že ta třída byla maličká a dětí v nich nebylo tolik, mám veliký strach, zda nebylo cílem zasáhnout LGBT komunitu,“ řekla Lidovkám.

Ale došlo také k setkání s blízkou osobou Davida Kozáka. „Zaskočilo mě, že dotyčný blízký o Davidu K. mluvil jen kladně. Zmínil, že v rodině panovaly velice hezké vztahy. David K. byl bezproblémový, vyrovnaný a spokojený člověk,“ prozradila Šimůnková. Vraždil podle blízké osoby Kozák? „Odpověď byla, že to nebyl on. Že by otci nikdy neublížil,“ řekla Šimůnková. „Blízký Davida K. nevěří ani tomu, že by vraždil v Klánovicích,“ dodala. „Blízký o Davidu K. mluvil jen v superlativech. Nic negativního nezmiňoval. Psychické zdraví měl prý v pořádku. S nikým neměl problémy. Ani s otcem. Prý si byli neskutečně blízcí.“

A jak si tedy osoba blízká Kozákovi vysvětluje to, že Kozák vraždil? Prý byl ovládaný. „Vidí to tak, že David K. byl někým ovládnut. Nosil dioptrické brýle, které zůstaly doma. To podle blízké osoby znamená, že to nemohl spáchat, protože neviděl,“ řekla Šimůnková a dodala, že Kozák měl prý alergii na kontaktní čočky. Ve věci mohl být zamíchaný i bývalý policista, který si odseděl trest ve vězení, nebo také obchod se zbraněmi. „Zmiňovala se (blízká osoba, pozn. red.), že David K. mohl být údajně naveden nějakým bývalým policistou, který byl propuštěn z vězení a zapojil se do obchodu se zbraněmi. To pro mě byla zcela nová myšlenka.“

Jak je na tom po čtyřech měsících od střelby Lenka Šimůnková? „Mám problémy. Nemohu spát. Čím víc nemohu spát, tím více mi pracuje mozek. Snažím se dát dohromady všechny střípky, aby dávalo smysl, co se stalo. Nikdy se s tím ale nevyrovnám. Máme doma nachystané Vánoce, ačkoli už skončily Velikonoce. Eliška slíbila, že se vrátí v půl šesté.“

Ztráta dítěte je ta nejhorší bolest, která může člověka potkat. Nejinak to má Lenka Šimůnková. „Já mám jenom Elinku. Někdy mnou projede pocit, že se snad zblázním, pokud se nedočkám pravdy, zda tomu šlo předejít. Mám silné obavy, že někdo mohl obrovským způsobem pochybit. Není potom přece možné, aby z toho nevyplynuly žádné důsledky. Pořád se snažím chránit svoji dceru, tak to vnímám. I vy jste rodič a očekáváte, že se vám vrátí děti ze školy,“ volá po pravdě matka nesmyslně zavražděné Elišky Šimůnkové.

„Nechce se mi zvykat na situaci, kdy nikoho z vás koaličních poslanců řádné vyšetření za přispění vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny nezajímá. Je mi za vás všechny hanba, jak disciplinovaně hlasujete proti zařazení tohoto bodu, který může pomoci objasnit šokující čin násilí, který otřásl celou naší společností. Do dnešního dne nemáme my jako poslanci vůbec jasno v bílých místech, která předcházela vlastní střelbě, a jen díky několika novinářům se dostane na stránku v médiích krátká informace z doby tragické události,“ hřímal od řečnického pultu v Poslanecké sněmovně Jan Richter.

A pokračoval v kanonádě, během které zaznělo i podezření, že se určitě kruhy snaží něco tajit. „V úterý moje ctěná předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová tady jasně na mikrofon řekla, že neschválení tohoto bodu může vyvolávat pocit, že policie něco tají. Ano, já jsem o tom skoro již přesvědčen. Na co čekáme? Až čas stopy zamete, až ani svědkové si nebudou pamatovat, co všechno tomu předcházelo, že se někde udělala chyba a bylo předčasné se chválit? Čeho se, vážení kolegové, bojíte, že nezvednete ruku pro zřízení této komise?“ kladl otázku rozhořčeně Richter.

A vytáhl i vlastní dceru, která také v tu dobu studovala v budově fakulty na náměstí Jana Palacha. „Věřte mi, že nejde popsat slovy, co se vedle mě odehrává, abych nebyl vulgární. Pokaždé, když si vzpomenu na bezmoc u pásky u fakulty s nápisem ‚Policie, vstup zakázán‘, a následně, když jsem viděl svoji dceru, jak zázrakem přežila a do dnešního dne není zdravotně fit a možná nikdy nebude, podívám se na vás a je mi špatně z toho, jak se k tomu problému stavíte,“ apeloval na poslance vládních stran Jan Richter. Bez odezvy. Stejně jako Lenka Šimůnková, která ale svou dceru Elišku přicházet zpoza policejních pásek neviděla.

