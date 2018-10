Matteo Salvini v ráži. Sankce proti Rusku mají neblahé dopady i jinde

Podle Salviniho spolupracovníků je italský ministr vnitra na soukromé cestě, žádná setkání s ruskými činiteli nejsou naplánovaná a má se ve čtvrtek navrátit do Itálie. Podle agentury Bloomberg odjel do Ruska, aby znovu zopakoval svůj postoj, že sankce poškozují Itálii a měly by skončit. „Sankce na Rusko jsou společenská, kulturní a ekonomická absurdita,“ vyjádřil se italský politik již v pondělí. „Slýcháme, že Evropa chce zrychlit proces automatického obnovení sankcí bez toho, aby se ptala členských států. Pokud po nás budou chtít, abychom něco takového skousli, tak řekneme ne,“ uvedl dále. Sankce prý nedávají smysl a skončí za půl roku či rok, nebyl si jistý Salvini. Poslední várka schválených ekonomických sankcí platí do 31. ledna, zmrazení účtů a zákaz cestování pro některé osoby až do poloviny března.

Salvini, jehož voličská základna podle Bloombergu zahrnuje i malé podnikatele ze severu Itálie, byl proti sankcím proti Rusku již před sestavením vlády a od jejich schválení je kritizuje. V tom se údajně shoduje i se svým koaličním partnerem, hnutím Pěti hvězd, které též kritizovalo cenu sankcí pro italskou ekonomiku. Salvini též odmítá domněnky italských médií, že jeho strana je Ruskem sponzorovaná, a v pondělí podle Bloombergu uvedl, že Rusko nemá zájem na tom se vměšovat do jarních voleb do europarlamentu. V projevu, který v Rusku přednesl, uvedl, že není evropštějšího státu než Ruská federace, a dodal: „Zde se cítím doma, v některých evropských zemích ne.“

Podle agentury navštíví oficiálně Rusko italský premiér Giuseppe Conte, a to 24. října. Jeho tón je o poznání méně konfrontační než Salviniho, nicméně i on před italským senátem pronesl, že EU musí být ve vztahu k Rusku tvrdá, ale vést dialog. „Sankce jen kvůli tomu, aby byly sankce, jen poškozují naši ekonomiku a ruskou občanskou společnost,“ prohlásil a apeloval na EU, aby pomohla malým a středně velkým podnikům, které sankce zasáhly.

autor: kas