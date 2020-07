Maturant v ČT: Ke zkoušce jsem nechtěl jít. Kvůli viru jsem se nemohl pořádně učit

reklama

Školní rok 2019–2020 včerejším dnem definitivně skončil. Tento školní rok byl ale hodně specifický. Ve druhém pololetí chodili žáci a studenti do škol jen do začátku března a pak už se učili jen na dálku. U většiny z nich to tak zůstalo až do 30. června. Co tento školní rok studentům vzal a co jim dal?

Ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga označil koronavirové pololetí jako „neskutečné“.

Předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová, učitelka Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích, popsala druhé pololetí jako „výjimečné“. Má za to, že v práci ministerstva je co zlepšit, ale obecně ocenila snahu ministra Plaga celou situaci řešit. Jen by prý byla ráda, kdyby více komunikoval s řediteli a učiteli.

Student Benedikt Albrecht, iniciátor petice „Prominutí maturity 2020“ před kamerami České televize prozradil, že sám odmaturoval, ale i tak by letos prosazoval prominutí maturity všem studentům.

„Vzhledem k událostem, jaké byly, jsme neměli srovnatelné podmínky s jinými ročníky k tomu tu maturitu složit a bylo to velice náročné, protože jsme dostali málo inforací. My jsme ani nevěděli kdy a jestli vůbec bude maturita, takže jsme byli držení v nejistotě. Dalším problémem bylo, že ta on-line výuka, my jsme na ni nebyli připraveni. A dost studentů mi psalo, že nemají počítač a nemohli se té on-line výuky zúčastnit. Pak byly konzultace, ale těch se mnohdy nemohli zúčastnit, protože měli třeba doma babičku a nemohli ji ohrozit,“ popisoval mladý muž svůj pohled na situaci.

Mazancová oponovala, že maturanti měli čas na přípravu a mohli se zúčastnit i konzultací. „Já jsem měla tolik lekcí jeden na jednoho, jako bych nikdy v běžném provozu neměla. I moji studenti mi to potvrdili, že jsou rádi, že odmaturovali a že to zvládli i za těchto ztížených podmínek,“ ozvala se předsedkyně.

Benedikta Albrechta však nepřesvědčila. Mladý muž má za to, že kdyby chodili do školy, byli by více motivováni se učit, takhle seděli doma a někteří se k tomu nedokázali donutit. Uznal sice, že toto je problém každého studenta, ale jedním dechem dodal, že studenti zdravotních škol měli času méně, protože v době koronavirové pomáhali, kde mohli, šili roušky a tak podobně.

Mazancová studentovi sdělila, že s učením na dálku se museli vyrovnat i učitelé a pro nikoho to nebylo snadné. Uznala však, že studenti odborných škol to měli v tomto čase složité, protože přišli o svou praktickou výuku.

Pár slov hosté věnovali i situaci na základních školách. Mazancová i Plaga vyjádřili naději, že se na základních školách podaří vylepšit výuku natolik, že děti budou na těchto školách zůstávat a nebudou se houfně hlásit na víceletá gymnázia. Ministr prozradil, že připravuje strategické dokumenty, které by tento trend měly podpořit.

