Mával britskou vlaječkou a ona málem dostala psotník! Dál je zakazují. Naposledy Charanzová! Tohle se dělo během odchodu Britů, hlásí Ivan David

Nigel Farage ve středu v Bruselu obvinil Evropskou unii, že není jen nedemokratická, ale že je antidemokratická. „Doufám, že toto je začátek konce tohoto projektu. Je to špatný projekt. Není jenom nedemokratický, je antidemokratický a dává určitým lidem moc bez zodpovědnosti. Lidem, které voliči nemohou pohnat k zodpovědnosti. A to je nepřijatelné," uvedl ve své řeči.

„Vím, že nám chcete zakázat vlajky, ale zamáváme vám s nimi na rozloučenou a těšíme se, že v budoucnosti s vámi budeme spolupracovat jako samostatná…“ deklamoval Farage před svými kolegy.

V tu chvíli byl Nigelu Farageovi vypnut mikrofon a předsedající Mairead McGuinnessová (irská europoslankyně z EPP – pozn. red.) pravila: „Pokud nebudete poslouchat pravidla, tak budete přerušen. Prosím, odstranili byste ty vlajky? Pane Faragi, odstranili byste ty vlajky, prosím?“

Následně Farage na její slova reagoval, že už je konec, vše je dokončeno. „Už jsme pryč,“ prohlásil. Za což se mu dostalo oslavného „hip-hip-hurá“ od jeho kolegů. „Prosím, sedněte si, vraťte se na místa. Dejte pryč ty vlajky, odcházíte, tak si je vemte s sebou, pokud odcházíte teď hned, sbohem,“ řekla irská předsedající, což se v sále setkalo s potleskem, například od známého politika Guye Verhofstadtata.

„Jestli ještě mohu, slovo nenávist bylo použito v tomto projevu. A vzhledem k tomu, co jsme předtím slyšeli, bych chtěla říci, že bychom neměli nenávidět nikoho, žádný národ nebo lid,“ dodala ještě McGuinnessová, zatímco Farage a jeho kolegové odcházeli.

Jeho výstup europoslanec Ivan David však glosuje jako skvělý. „Na svém facebooku Evropský parlament včera schvaloval brexitovou smlouvu. Lídr strany BREXIT Nigel Farage přitom pronesl skvělý projev, v němž uvedl, že miluje Evropu, ale nesnáší EU,“ píše europoslanec za SPD ve svém příspěvku.

Nezapomněl poukázat, co následovalo od irské předsedající poslankyně, poté co Farage na rozloučenou se svými kolegy zamávali britskými vlajkami. „Předsedající z toho málem dostala psotník. Vyhrožovala mu potrestáním, protože nedodržuje absurdní zákaz používání státních vlajek vydaný předsedou EP Sassolim. Farage se jí vysmál. Se slovy: „Je po všem. My odcházíme,“ se svojí skupinou opustil jednací sál. „Sledujte video až do konce, stojí to za to,“ pokračoval.

Závěrem David dodal, že v pátek 31. 1. 2020 ve 23 hodin opustí Velká Británie EU, stane se plně suverénním státem a Farage se po 23 letech práce dožil splnění své politické mise. „Chtěl bych se dožít toho, jak i ČR dosáhne plné suverenity. Doufám, že se kolegům z SPD podaří v českém Parlamentu prosadit ústavní zákon o celostátním referendu, a že i čeští občané budou moci hlasovat o czexitu,“ doufá český europoslanec.

Jeh názor podle komentářů v následné diskusi řada lidí sdílela. „Paráda to nemá chybu. Uložím si. Připomnělo mi to poslední den na intru. Kdy nám vychovatelka zakázala na příští týden vycházky. Taky jsme jí jenom zamávali, že jsme tam naposled,“ reagovala facebooková uživatelka Miluše Stoklasová na Davidův příspěvek.

Přispěvatel do diskuse Václav Strauss se na Davida obrátil s otázkou, zda v europarlamentu zmíněné vlajky mohou být, nebo je již zákaz je vystavovat. „Bojovali jste o to, aby byly na stolech, ne, tak jaký je tedy konečný výsledek? Mohou býti na stolech, nebo to opravdu zakázali? Dík a hodně sil,“ optal se.

Český europoslanec upřesnil, že situace se má tak, že vlaječky používají a předsedající je buď zakazují, nebo předstírají, že je nevidí. „Naposledy nám je zakazovala Charanzová z ANO,“ poznamenal David.

„Velká Británie by měla založit sdružení na způsob EHS. Věřím, že by se přidaly i jiné státy a EU by byla v řiti,“ připojil svůj názor Pavel Vahalík. Takové sdružení však podle Davida již existuje. „Jmenuje se Evropská zóna volného obchodu (EFTA). Británie už je jednou zakládala v roce 1960. Pak z něj přestoupila do EHS. Nyní se vrací zase zpět. Je tam Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejsnko a Island. A vede se jim dobře. i bez mnoha tun zbytečných nařízení a směrnic,“ upřesnil europoslanec.

I komentující Danka Pokorná zhodnotila, že Farage měl „úžasný projev, ze srdce a pravdivý“. „Ty vlaječky na konci a bezmocnost předsedkyně? Angláni mají koule! Držím jim pěsti, vyhráli to na celé čáře!!!“ dodala spokojeně.

„Ten pán tam bude chybět, dělal svou práci skvěle, ale odešel noblesně i s vlaječkou své země!“ ocenil pak projev jednoho z nejvýraznějších zastánců brexitu ve své reakci Jan Heczko.

