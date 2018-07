Mayová se zbláznila. Příští rok v březnu budete hladovět, vzkazuje Britům Jan Čulík

Mezi Velkou Británií a Irskem to pořádně vře kvůli brexitu. Britská ministryně pro Severní Irsko Karen Bradleyová varovala, že Britové napříště nemusí irské rybáře pustit do irských vod. Slova britské ministryně českým čtenářům zprostředkoval šéfredaktor serveru Britské listy Jan Čulík, který dospěl k závěru, že se britská premiérka Theresa Mayová asi zbláznila a nesmyslně útočí na EU.

Mezi Velkou Británií a Irskem v poslední době létají hromy a blesky. Irská vláda trvá na tom, že musí být vyřešena otázka hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Pokud v rámci jednání o brexitu nebude tato otázka vyřešena přijatelně jak pro Velkou Británii, tak pro Irsko, mohlo by se prý stát, že Irové nebudou do svého vzdušného prostoru pouštět britská letadla. Britská ministryně pro Severní Irsko Karen Bradleyová kontrovala, že na oplátku nemusí být irští rybáři pouštěni do britkých vod.

Nejen díky této přestřelce dospěl Jan Čulík k názoru, že se britská vláda, resp. britská premiérka Theresa Mayová asi zbláznila. Jinak si prý nelze vysvětlit její slova o tom, že Severní Irsko nezůstane součástí EU, protože britská vláda nikdy nepřipustí, aby vznikla hranice mezi ostrovním královstvím a Severním Irskem.

„Nynější nově fundamentalistický postoj Mayové znamená, že se Británie řítí k ekonomickému a politickému krachu, k němuž dojde 29. března 2019, kdy Británie vypadne z Evropské unie bez dohody. Znamená to, že Británie nebude mít dostatek potravin, protože ze sedmdesáti procent závisí na potravinách z EU, ale ty do Británie nebudou přiváženy v důsledku nových celních opatření a stokilometrových front na hranicích. Zastaví se letecká doprava mezi Británií a EU, protože nebude regulována žádnou smlouvou. Automobilky a další průmyslové podniky už z Británie odcházejí, protože po brexitu nebudou jejich výrobky moci být součástí produktů vyrobených v EU. Z Londýna odcházejí velké finanční firmy. Británie nebude mít přístup k vojenským a výzvědným informacím EU a nebude mít přístup k jadernému palivu z EU pro své jaderné elektrárny. V Severním Irsku bude vypnuta elektřina, protože je dodávána z Irské republiky, z Evropské unie. Britská vláda plánuje rozmístit v moři kolem Severního Irska stovky člunů s naftovými generátory elektřiny. Začíná také hromadit zásoby konzerv pro případ hladomoru," napsal Čulík.

Britští politici nejsou podle Čulíka schopni jednat ve prospěch svých občanů a dosáhnout smysluplné dohody. K dovršení všeho zlého prý navíc BBC vládu v této neschopnosti v podstatě podporuje. Vysíláníí slavné BBC teď prý Čulíkovi připomíná propagandistické zprávy Rádia Moskva.

Psali jsme: Babiš rozjíždí „operní diplomacii“. Vyrazí navazovat kontakty na slavné festivaly „Takové práce, takových peněz, a přitom taková blbost.“ Komentátor se pozastavil nad tím, co „předvedli“ protitrumpovští demonstranti v Británii Světová média, která dnes roznesla zprávu, že za otravou Skripala stojí Rusové, to schytala z vysokých míst britské vlády Z Británie: Studenti na zdi přemalovali báseň od uznávaného spisovatele. Je to prý rasista a uráží černošské etnikum. Vedení univerzity se jim pak ještě omluvilo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp