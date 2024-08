Mazej domů banderovská běhno. A aktivistka na to: „Vy jste fašisti s mezerami ve vzdělání!“ Skryté dění při protestu proti Azovu

„Lidé jako Fiala, Lipavský a Černochová těmto fašistům a neonacistům poskytují záštitu. Praha však říká nacismu jasné ne,“ ozval se z improvizovaného pódia místopředseda komunistů Milan Krajča. Desítky lidí – počet se odvíjel od zvědavosti turistů – spustily „vlastizrádci, hanba“. A začala hrát píseň Dana Landy, jehož minulost má také mírně hnědý nátěr. Byli jsme na demonstraci proti azovákům, nechvalně známým ukrajinským bojovníkům, kteří přijeli do stověžaté Prahy.

Azov tady nechceme!

Metro Národní třída. Po výjezdu z „krtčí nory“ v pozdní odpoledne člověk zjistil, že turisté tady zrovna mají mnohem větší vzrůšo, než je otočná hlava Franze Kafky od Davida Černého. Přímo za ní se totiž ozývalo „fašisti, fašisti, fašisti“. V ulici Charvátova se konala demonstrace proti přítomnosti bojovníků z třetí samostatné útočné brigády, která byla roku 2023 zformována z nechvalně známých bijců pluku Azov. Z dřívějších teroristů a rabiátů se tak alespoň formálně stali vojáci. Ti v tamním Divadle X 10 pořádali podle jedněch propagační akci s přednáškou ukrajinských hrdinů, podle druhých nábor dalších nebezpečných fašistů.

Nicméně zmíněnou akci zakázali kvůli bezpečnosti v mnoha evropských městech a v Praze byla tohle již druhá štace poté, co klub Endorfin odmítl poskytnout své prostory. Vstupenka stála 550 korun a prodávala se na stránkách mticket estonské firmy Kontramarka OÜ, stejně jako lupeny na koncerty většinou ruskojazyčných interpretů. Divadlo X 10 bylo založeno v roce 2013 a od roku 2018 je jeho domovem podzemní sál v Domě uměleckého průmyslu v již zmíněné ulici Charvátova. V aktuálním repertoáru má třeba velmi úspěšnou hru Jurije Andruchoviče Moskoviáda, která „ruskému čelověku nasadila sadistickou masku kruťáka“.

Ostatně ještě den před demonstrací si pořadatelé na facebooku stěžovali, že jim režim vyhrožuje zákonem. Štěpán Kotrba si tam také povzdechl: „Po návštěvě ‚elitních‘ ukrajinských nacistů z pluku Azov se Praha přejmenuje na Banderov.“ Jednalo se o to, jestli bude, či nebude protest oficiálně povolen. „Máme to povoleno, dokázali jsme to. Šlo o několik rychlých telefonátů a apel na to, že je lepší, aby byl protest organizovaný než z toho mít bordel a chaos. Zařídili jsme to přes noc,“ řekl ParlamentnímListům.cz organizátor a člen politického hnutí Česká republika na 1. místě! Petr Růžička.

Nezkrotná Tereza

Příznivce a odpůrce pluku Azov oddělovali policisté, takže mezi nimi probíhaly alespoň verbální střety. „Jdi jim to podepsat, ty fašistický prase,“ křičela paní ve středních letech. „Já mám manželku z Ruska, ty krávo,“ odvětil holohlavý chlapík ve středních letech. Na jiném místě zase vícero lidí pokřikovalo na ženu: „Mazej domů fašitsko, banderovská běhno!“ Ona na to: „Vy jste fašisti. A navíc máte dost velké mezery ve vzdělání, když nevíte, že banderovci už nežijou!“

Fotogalerie: - Demonstrace proti Azovákům

Posledně zmíněná žena se jmenuje Tereza Hofová, je aktivistkou ze skupiny Illuminati a v současnosti známá rvačkou s novinářem Ivanem Smetanou. Na internetu ji na jedněch stránkách zosobňují s divadelní a filmovou herečkou stejného jména, která hrála kromě mnoha dalších rolí třeba Olgu Havlovou v historickém seriálu České století. Byť vzdálená podoba tam je, půjde nejspíš o kachnu. Mezi demonstranty pro ni dvakrát přišel antikonfliktní tým a pak se ParlamentnímiListy.cz nechala vyfotit přímo s vlajkou pluku Azov. „Oni mi říkají, že jsem fašistka proto, že podporuji Ukrajinu a Azov, tak jim to vracím. Antikonflikťáci už mě dvakrát vyvedli. Podle mě jsou Azov borci a dávno už to není nacistická jednotka, byť na začátku byla. Když vás někdo napadne, tak první jdou do boje extremisté, takže určitě vznikli z radikálů a chuligánů. Nicméně se ‚rebrendovali‘ a nelze je nazývat nacisty,“ sdělila.

Podle ní se v Divadle X 10 nábor rekrutů možná konal: „No, možné to je. Celá akce je v ukrajinštině, proto jsem tam nešla, protože ukrajinsky neumím. Přišla jsme se podívat se zvědavosti. Určitě je to dobré pro Ukrajince, co tady žijí. Proč by nemohli mít svůj ‚event‘, kde si popovídají s vojáky. A pokud se k nim bude chtít nějaký mladý ukrajinský kluk připojit, tak proč ne. Bude to jeho rozhodnutí!“ Hodně lidí podle ní uvěřilo ruské propagandě o nacismu na Ukrajině a neměli bychom se bát se proti ní postavit.

A nakonec „bomba“

„Dejte tam těm vrahům červený koberec,“ ozvalo se z davu. „Azov, stop neonacismu,“ měl napsáno na cedulce jeden z protestujících. „No, já ty azováky vidím jako jasné zlo a špatnost. Nesouhlasím s tím, aby se u nás takhle producírovali. Vím, co je to válka a tohle je špatný. Mám děti a vnoučata a jde mi o budoucnost světa a naší republiky,“ sdělil Michal z Náchoda a ohledně náboru rekrutů do třetí brigády alias azováků dodal: „Podle mě nenaberou skoro nikoho. Ukrajinci se už vrátit domů, do války, nechtějí. Ostatně já tam byl osmkrát, protože má mamka odtamtud pochází.“

Dav byl následně vyexpedován na Národní třídu. „Jménem zákona vás vyzývám, opusťte tento prostor,“ začal řvát chlapík, který si zrovna nasadil pásku policie, aby se lidé posunuli ještě dál. Začala pracovat šeptanda. Prý tam našli podezřelý předmět, prý je tam výbušné zařízení, bomba! „Co to tady na nás hrajete? A lidi z okolních baráků neevakujete?“ řval demonstrant celkem logicky na policajty, kteří se rozmnožili o další těžkooděnce, tedy členy pořádkových jednotek.

Ostatně ve velkém ohrožení byli i lidé v podzemním sále, kteří tam nejspíš debatovali o „bitvách u Avdijivky, Bachmutu a v Charkovské oblasti a epických příbězích z fronty, jakož i o stesku po domově a návratu, třeba i do řad ukrajinské armády“, jak se psalo v propagačním letáku akce třetí samostatné útočné jednotky alias azováků. Na místo přijel pyrotechnik a nakonec zjistil, že v krabici od bot byla maketa výbušného nástražného zařízení. Policejní auta odjela, zátarasy byly odstraněny a život šel dál včetně demonstrace venku a debaty uvnitř.

